Spotify passe un cap important sur le plan financier… et se frotte les mains pour la suite

Le suédois Spotify, numéro 1 de la musique en streaming, a annoncé cette semaine avoir réussi à enregistrer son premier bénéfice net annuel. Une nouvelle loin d’être anodine pour la plateforme, qui signe un quatrième trimestre 2024 record.

Spotify passe une étape importante // Source : Unsplash

Pour Spotify, l’année 2024 est à marquer d’une pierre blanche. Le géant suédois de la musique en streaming a annoncé, ce 3 février, avoir réussi à enregistrer son premier bénéfice net annuel pour l’exercice 2024, rapporte France Info.

Longtemps déficitaire, la plateforme parvient donc pour la première fois à atteindre le seuil de la rentabilité sur une longue période, grâce aux 675 millions d’utilisateurs actifs qu’elle annonce à présent dénombrer.

Ce chiffre profite en l’occurrence d’une hausse plus importante que prévu, avec 35 millions de nouveaux utilisateurs arrivés entre le troisième et le quatrième trimestre 2024, « le plus fort de notre histoire » indique le groupe dans un communiqué.

Et pour cause, c’est 10 millions de plus que ce que les dirigeants de Spotify avaient anticipé au départ.

Des bonnes nouvelles en cascade pour Spotify

Cette hausse du nombre d’utilisateurs actifs coïncide avec une progression de 11% du nombre d’abonnés payants cette fois, donnée à 263 millions. Moins nombreux, ces utilisateurs sont ceux qui représentent l’essentiel des revenus de Spotify, rappelle France Info.

Fort de ces indicateurs, mais aussi d’une maîtrise des coûts améliorée et d’une hausse du prix de ses abonnements sur plusieurs marchés, Spotify annonce donc le premier bénéfice net annuel de son histoire, avec 1,1 milliard d’euros comptabilisés. Ce bénéfice annuel prend la place d’une perte annuelle de 523 millions d’euros enregistrée en 2023.

En parallèle de ce bénéfice annuel, Spotify annonce également un chiffre d’affaires annuel à 15,7 milliards d’euros, soit 18% de hausse par rapport à 2023. Et si l’on s’en tient seulement au quatrième trimestre 2024, l’entreprise évoque un bénéfice opérationnel de 477 millions d’euros. Un montant « record », souligne Spotify, qui enregistrait 75 millions d’euros de pertes sur le quatrième trimestre 2023.

Ces excellents résultats, qui dépassent sur plusieurs points les prévisions initiales de Spotify, permettent au groupe scandinave de se positionner très avantageusement pour 2025… et de se frotter les mains par avance. La firme s’estime ainsi « bien positionnée pour réaliser une nouvelle année de croissance continue et d’amélioration des marges », lit-on. Spotify évoque enfin de nouveaux investissements « pour soutenir [son] potentiel à long terme ».

