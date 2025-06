Spotify : le mode HiFi donne enfin des signes de vie, après quatre ans d’attente !

Après des années d’attentes, de nouvelles informations du mode HiFi Spotify ont été découvertes dans le code de l’application, suggérant que l’entreprise continue de travailler sur celui-ci.

Source : Unsplash

C’est une fonctionnalité qui n’en finit plus de se faire désirer. Annoncé en 2021, le mode HiFi de Spotify n’a toujours pas vu le jour, mais la plateforme de streaming musical continue visiblement de travailler sur ce dernier. De nouveaux éléments, découverts dans le code de l’application apportent de nouveaux détails sur cette option très attendue des audiophiles.

Pour aller plus loin

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quelle plateforme de streaming musical choisir en 2025 ?

Une aide à l’utilisateur

Les lignes de code dans l’application mobile et bureau font référence au mode « audio lossless », rapporte TechCrunch. On peut y lire des références à des cartes d’aide pour les utilisateurs leur permettant de comprendre comment utiliser le mode. Parmi celles-ci figurent des informations indiquant par exemple que le mode serait réservé aux utilisateurs Premium ou que la qualité sonore irait « jusqu’à 24 bits/44,1 kHz ». D’autres cartes précisent encore que certains morceaux ne seraient pas compatibles avec ce mode ou qu’ils nécessitent l’utilisation d’appareils compatibles.

Une arrivée tardive

Interrogés sur l’arrivée du mode HiFi, les dirigeants de Spotify sont restés évasifs et n’ont communiqué aucune date de lancement. Du côté des utilisateurs, l’attente se fait de plus en plus longue, d’autant plus qu’au fil des années, le prix de l’abonnement n’a cessé d’augmenter, dépassant aujourd’hui les 20 euros sur certaines formules.

Une situation qui pourrait pousser certains à se tourner vers d’autres plateformes comme Apple Music ou encore Deezer, qui proposent déjà un mode similaire depuis un moment.

Pour aller plus loin

Spotify augmente encore ses prix et dépasse la barre des 20 euros

Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.