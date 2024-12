« J’ai voulu garder une trace de ce moment qui est rare dans ma vie » : à presque 30 ans, Gabrielle découvre le premier smartphone neuf de sa vie et émeut Internet

Gabrielle a déballé son tout premier smartphone neuf à 29 ans. Une expérience qui a beaucoup touché les internautes après la publication d’une vidéo sur TikTok ayant été vue plus de 4,5 millions de fois. Frandroid a souhaité l’interroger.

5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, et soudainement 4,5 millions de vues. Ce sont les résultats d’une vidéo de Gabrielle sur TikTok que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vu.

Une vidéo très touchante où elle y raconte comment, à 29 ans, elle a pu pour la première fois découvrir un smartphone entièrement neuf : le Google Pixel 9 Pro XL.

Frandroid a donc voulu en savoir un peu plus sur Gabrielle et les coulisses de cet achat.

« J’ai voulu supprimer mon compte environ 10 fois en 48h »

Cette vidéo a été vue plus de 4,5 millions de fois en seulement quelques jours, poussée par l’algorithme de TikTok. Le compte de Gabrielle est passé de quelque 12 000 abonnements à plus de 50 000. Une notoriété soudaine qui n’a pas forcément été bien accueillie sur le moment.

Le succès de ma vidéo m’a complètement submergée, je ne m’y attendais pas du tout. Le raz de marée des commentaires a été difficile à vivre, j’ai voulu supprimer mon compte environ 10 fois en 48h.

Heureusement, s’ils étaient nombreux, les commentaires étaient généralement positifs : « je crois que la simplicité du lieu, de ma tenue, mon visage naturel et surtout mes émotions sincères ont touché les gens ».

À presque 30 ans, Gabrielle a déballé devant la caméra pour la première fois un smartphone complètement neuf : « j’ai voulu garder une trace de ce moment qui est rare dans ma vie, j’achète beaucoup de seconde main donc les occasions de déballer quelque chose de neuf ne se présentent pas souvent ».

« Mes parents sont entrés dans l’ère Samsung »

Le Google Pixel 9 Pro XL n’est donc pas le tout premier smartphone de Gabrielle, mais jusqu’à présent, elle enchainait les produits d’occasion récupérés de ses parents, férus de technologie, ou de ses compagnons.

Si elle a commencé par un simple Sony Ericsson, puis un Nokia et un premier téléphone tactile chez LG, le passage vers le smartphone s’est fait chez Samsung dans la famille.

C’est à ce moment-là que mes parents sont entrés dans l’ère Samsung, et ils nous ont entraînés là-dedans. J’ai hérité de leurs Samsung [galaxy] note sur plusieurs générations, mes parents changeaient de téléphone tous les 2 ans environ, il me semble et ils répartissaient leurs téléphones entre leurs enfants en fonction des besoins.

La fragilité des smartphones a eu raison des deux appareils suivants, le Galaxy S7 cassé lors d’un voyage, puis du Galaxy S9 : « mon mari l’a fait tomber de notre poussette, c’était sa première et sa dernière chute, il n’a plus jamais fonctionné ».

Avec un jeune enfant à charge, et des finances resserrées, « j’ai eu beaucoup de mal à accepter de reprendre un téléphone, mais je ne pouvais pas me permettre de me retrouver à l’extérieur sans pouvoir joindre mon mari si besoin ».

Le couple tombe alors sur un Galaxy S21+ d’occasion à un prix très intéressant permettant à Gabrielle d’avoir un smartphone et à son mari, un appareil sur lequel faire des tests d’applications Android pour son travail.

Pourquoi un Google Pixel 9 ?

Le Galaxy S21 est sorti en 2021 et Gabrielle se l’est procurée quelques mois après son lancement. Trois ans plus tard toutefois, le fleuron de Samsung montre des signes clairs de faiblesses.

La batterie du téléphone faiblissait, le vibreur ne fonctionnait plus du tout, le micro avait des soucis importants, une partie de l’écran avait des problèmes d’affichages à cause des chutes qu’il avait subies, il s’éteignait de temps en temps sans raison apparente et il s’éteignait quand j’essayais de monter mes petites vidéos TikTok après être monté en température…

Le couple décide donc d’offrir à Gabrielle un nouveau smartphone capable de l’aider dans ses partages de vidéo : « mon mari a insisté, il voyait le plaisir que je prenais à partager mes vidéos et l’agacement que j’éprouvais quand mon téléphone s’éteignait pour la 5e fois en 2h ».

Pour cet achat, ils se fixent un budget de 450 euros avec l’envie d’un grand écran, de tourner sous Android et la meilleure qualité photo et vidéo possible.

Je n’aime pas l’écosystème Apple en général, j’ai l’impression de signer pour un enfermement dans une consommation d’objets très chers, mais nécessaires pour que les uns fonctionnent avec les autres.

Le Google Pixel 9 Pro XL est un excellent smartphone, qui répond à ces critères, sauf par son prix de 1199 euros nu. Pour compenser, ils décident donc de passer par un achat avec forfait sur engagement, pour lisser le prix sur les 12 à 24 prochains mois.

Changement radical

Après quelques jours d’utilisation, Gabrielle est sous le charme de son nouveau smartphone.

Le changement est radical, je suis passée d’un téléphone en souffrance quasiment en permanence à un téléphone qui peut tourner plusieurs vidéos d’affilée, supporter leurs montages et leurs diffusions en même temps sans chauffer ni avoir besoin de redémarrer. Il est fluide dans tout, l’écran est magnifique, les couleurs sont superbes, c’est une vraie merveille.

Les premiers jours se passent très bien avec le Google Pixel 9 Pro XL : « le téléphone est un vrai bijou très agréable à prendre en main, la qualité photo et vidéo est vraiment magnifique. Je fais énormément de photos de notre vie, de nos enfants, j’ai des problèmes de mémoire donc la photo et la vidéo m’aide énormément à me souvenir et cette nouvelle qualité fait vraiment la différence ».

Tout n’est pas parfait pour autant, le Pixel est jugé très glissant « moins de 24h après l’avoir eu, il a failli tomber d’une table de nuit, car ses vibrations l’ont fait se déplacer sur la surface ». On peut aussi mentionner l’embonpoint de l’appareil photo « quand on le pose sur le dos. On doit le faire reposer sur le bord des objectifs, je ne suis vraiment pas convaincue par ce choix ».

Si la photo et la qualité de l’image en vidéo semblent très convaincantes, on ne peut pas en dire autant de la prise de son : « à moins d’être presque collé au téléphone, on a un son très moyen avec un volume très insuffisant, je vais essayer de trouver un petit micro pour améliorer cela ».

Le début d’une aventure

Prochaine étape, découvrir les nouveaux usages permis par ce Google Pixel 9 Pro XL. Elle mentionne l’intégration de l’IA : « j’apprécie particulièrement de discuter avec ChatGPT et je vais découvrir Gemini. J’ai hâte de voir tout ce qu’il peut faire ».

Elle doit également apprivoiser les changements en passant de l’interface OneUI de Samsung à la Pixel Experience de Google : « je ne sais toujours pas comment le passer en silencieux, je ne sais pas non plus comment ranger mes applications dans des dossiers ».

Malgré l’unicité de l’écosystème Android pour ce qui est des applications et des services, on voit ici comment, plus que jamais, chaque interface de marque propose une expérience bien différente.

Tout cela, Gabrielle devrait l’évoquer dans de nouvelles vidéos sur le sujet : « je vais compter 10 jours depuis que je l’ai eu pour avoir un petit recul et je ferai une revue de ce téléphone ».