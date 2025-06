La fête de la musique commence déjà avec 4 mois gratuits sur l’offre famille d’Amazon Music Unlimited

Amazon Music sort le grand jeu : 4 mois gratuits, version Famille, jusqu’à 6 comptes. Pas de pub, du hi-fi, du son spatial et des playlists pour tous les goûts, même les plus douteux.

La Fête de la musique approche, les voisins s’arment de patience, et Amazon Music Unlimited balance une offre sur mesure pour éviter les embrouilles. Fini les conflits de connexion ou les playlists sabotées. Chacun sa musique, chacun son mood, chacun sa party. Les quatre premiers mois sont gratuits, en version Famille, jusqu’à 6 personnes qui peuvent écouter en simultané, sur plusieurs appareils.

Les atouts d’Amazon Music Unlimted Famille

4 mois gratuits, sans engagement, jusqu’à 6 profils indépendants

Audio HD et spatial, pour vraiment entendre ce que disait le bassiste

Compatible tous supports : smartphones, tablettes, Alexa, PC, etc.

Essayez la plateforme pendant les 4 premiers mois gratuitement (offre valable jusqu’au 14 juillet 2025) puis Ă 17,99 euros par mois sur Amazon.

Une offre qui fait du bruit, mais pas que

En optant pour Amazon Music Unlimited version Famille, chaque membre a son propre compte avec ses playlists, recommandations, historique… 6 profils peuvent écouter en même temps, avec une qualité spatiale, un son Dolby Atmos ou 360 Reality Audio quand c’est dispo, et sans aucune publicité. Et ça fonctionne sur tous les appareils (iOS, Android, Alexa, navigateur, consoles…).

L’offre en cours permet de tester le service gratuitement pendant 4 mois, à condition d’être nouveau client. Ensuite, si on accroche, l’abonnement passe à 17,99 €/mois, sans engagement. Autrement dit : vous écoutez, vous testez, vous partez si ça ne colle pas. Mais vous risquez d’y rester.

Techniquement solide, musicalement très large

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited, c’est plus de 100 millions de titres en qualité CD ou supérieure, avec des milliers de playlists éditorialisées, radios, podcasts et maintenant des livres audio. Le tout, optimisé par Alexa ou l’app mobile (qui gère très bien le mode hors ligne, les transitions, et les changements de profil).

Côté compatibilité, le service est intégré nativement aux enceintes et hub Echo, se lie facilement avec Spotify Connect ou AirPlay, et s’adapte à tous les usages, que ce soit en voiture, au bureau ou sous la douche. La plateforme pousse aussi des mix personnalisés selon vos écoutes et votre humeur. Et pendant 4 mois, ça vaut le coup de mettre le volume à fond.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.