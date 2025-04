De la musique et des livres audio gratuits pendant trois mois grâce à cette offre streaming Amazon Music

Avec son catalogue de titres consĂ©quent, sa plĂ©thore de livres audio et l’audio spatial qu’elle offre, Amazon Music est une plateforme de streaming musical très recommandable. En ce moment, trois mois d’essai sont offerts pour l’offre Unlimited.

Amazon Music // Source : Dolby

Aux cĂ´tĂ©s de Spotify, Apple Music et Deezer, Amazon Music ne dĂ©mĂ©rite pas sur le marchĂ© du streaming musical avec ses 100 millions de titres disponibles et ses podcasts. Depuis peu, le service accueille mĂŞme des livres audio Audible. Si tout cela vous intĂ©resse, et que vous voulez en plus profiter d’un son HD et de l’audio spatial, sachez que vous pourrez essayer gratuitement l’offre Amazon Music Unlimited pendant trois mois.

Que trouve-t-on sur Amazon Music ?

100 millions de titres en HD

L’audio spatial bien immersif

Plus de 850 000 livres audio

Jusqu’au 16 avril 2025, les trois premiers mois d’utilisation d’Amazon Music Unlimited (offre individuelle) sont gratuits. Sans annulation de votre part au terme de ces trois mois, l’abonnement passera Ă 10,99 euros par mois.

Un catalogue bien fourni

Cette offre Amazon Music Unlimited est donc riche de plus de 100 millions de titres, que l’on peut Ă©couter sans publicitĂ©. Vous pourrez aussi y retrouver des podcasts, mais Ă©galement plus de 850 000 livres audio Audible. En revanche, notez qu’il n’y a, pour l’heure, qu’un seul crĂ©dit offert par mois, qui vous permet d’Ă©couter un seul livre Ă la fois. Les contenus mis Ă disposition sur Amazon Music peuvent ĂŞtre Ă©coutĂ©s depuis l’application, bien sĂ»r, mais aussi depuis une enceinte Echo ou tout autre appareil compatible avec Alexa si vous souscrivez Ă l’offre Echo/Fire TV.

Amazon Music Unlimited propose par ailleurs des recommandations automatiques en fonction de ce que vous aimez écouter chaque jour, et ce, grâce aux algorithmes de la plateforme. Des playlists éditorialisées créées par de véritables personnes sont même ajoutées. Mais contrairement à Deezer ou à Spotify, Amazon ne donne pas la possibilité de créer des playlists collaboratives. Dommage.

Le son tridimensionnel en prime

Sur Amazon Music, vous aurez également accès au son HD et Ultra HD ; de quoi écouter un morceau tel que l’artiste l’a créé, avec davantage de clarté. Le service propose même des morceaux allant jusqu’au FLAC encodés en 24 bits à 192 kHz. Retenez cependant que la lecture des fichiers en très haute définition dépendra de votre appareil, tous les ordinateurs et smartphones n’étant pas aptes à décoder de tels fichiers.

L’audio spatial est aussi de la partie, ce qui permet de profiter d’un son tridimensionnel bien immersif. Certains fichiers sont ainsi encodĂ©s en Dolby Atmos ou en Sony 360 Reality Audio. Dans la plupart des cas, ils sont compatibles avec l’ensemble des casques et Ă©couteurs.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres plateformes, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs services de streaming musical du moment.

