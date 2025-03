Amazon Music devient encore plus intéressant en France grâce à Audible

Amazon Music, le service de streaming musical du géant américain, vient s’étoffer avec l’ajout des livres audio du service Audible sur le marché français.

Audible arrive dans Amazon Music // Source : Amazon

Pour répondre à Spotify et potentiellement secouer le marché du streaming musical, Amazon vient d’intégrer ses livres audio Audible dans son abonnement dédié à la musique, dans certains pays pour l’instant.

Un crédit mensuel : pas le droit à l’erreur

Le marché n’est pas encore prêt à voir arriver une bibliothèque complète de livres audio dans les applications de streaming musical sans aucun surcoût. Mais les petits pas faits par Spotify il y a quelques mois et Amazon aujourd’hui restent bienvenus. L’écoute de livres audio n’est plus tant de niche et parvient à attirer de plus en plus de monde, au point d’inclure cela à d’autres services.

Amazon Music Télécharger gratuitement

Si vous voulez profiter de cette écoute de livre dans votre application Amazon Music, il y a tout de mêmes quelques détails à connaître. D’une part, les marchés concernés ne sont pour l’heure que la France, l’Australie, Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada (ces trois derniers pouvaient déjà en profiter depuis la fin de l’année 2024). Ensuite, il n’y a pour l’heure qu’un seul crédit offert par mois ; de quoi écouter un seul livre à la fois. Si vous choisissez mal, c’est tant pis et si vous n’avez pas terminé le livre au début du mois, il faudra débourser crédit mensuel pour continuer.

Seulement pour l’abonnement Unlimited

Pour finir, et c’est là que le plus gros problème se pose … seul l’abonnement Amazon Music Unlimited est concerné, bien évidemment. Ni la version gratuite, ni celle embarquée dans Amazon Prime ne peuvent en profiter.

Si vous voulez profiter de ce livre offert, il faut donc passer par l’abonnement à 10.99€ / mois d’Amazon Music, sachant qu’il y a actuellement trois mois offerts. Et si la musique vous importe peu, il existe toujours l’abonnement Audible à 9.95€ / mois qui, quant à lui, permet de garder indéfiniment le livre récupéré mensuellement.

Notre émission Twitch SURVOLTÉS, c’est un mercredi sur deux de 18h à 20h : retrouvez-nous pour parler voiture électrique ou vélo électrique, autour de débats, d’interviews, d’analyses et de jeux !