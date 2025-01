L’iPhone 15 Plus devient le meilleur choix côté Apple grâce à cette offre des soldes sur Amazon

Depuis la sortie des nouveaux iPhone 16, les sites se permettent quelques baisses de prix sur la génération précédente. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver l’iPhone 15 Plus à 778,39 euros au lieu de 1 119 euros à sa sortie.

Alors que l’iPhone 16 a atteint son rythme de croisière en termes de ventes, l’iPhone 15 et ses déclinaisons continue à bien se vendre, lui aussi. D’autant plus que ses prix sont régulièrement revus à la baisse, comme c’est le cas pendant les Soldes d’hiver 2025 notamment chez Amazon. Donc si vous avez un smartphone qui commence à se faire vieux et que vous cherchez à le renouveler, cette offre à -30 % devrait vous intéresser.

Les points forts de l’iPhone 15 Plus

Il dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces très lumineux

La puce Apple A16 Bionic permet une expérience fluide

Il brille sur les photos avec son capteur principal de 48 Mpx

Lorsqu’il est sorti, l’iPhone 15 Plus coûtait 1119 euros. Depuis quelque temps sur Amazon, vous le retrouviez plutôt aux alentours de 949 euros. Mais là pour les Soldes, c’est le prix le plus intéressant, puisqu’il passe à 778,38 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 15 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une version un peu plus grande de l’iPhone 15

Si vous suivez de prêt le design des smartphones Apple, vous savez que l’iPhone 15 Plus emprunte beaucoup à l’iPhone 14 Pro, avec des tranches plates en aluminium, un dos en verre et des angles arrondis. Au rang des changements, on note la disparation de l’encoche sur l’écran au profit d’une pilule qui permet d’interagir avec les notifications que vous recevez.

L’écran est bien entendu un peu plus grand puisqu’il mesure 6,7 pouces contre 6,1 pouces sur l’iPhone 15 classique. Les petites mains le trouveront peut-être un peu trop gros à tenir, mais on gagne largement en confort de lecture et de visionnage, tout comme dans les jeux vidéo. Par contre, il reste léger puisqu’il ne pèse que 201g malgré sa taille de 160,9 x 77,8 x 7,8 mm. La dalle OLED est lumineuse, pour un usage extérieur, par contre, on regrette que la fréquence de rafraîchissement soit limitée à 60 Hz, Apple réservant le 120 Hz pour le modèle Pro.

L’iPhone 15 Plus n’est pas timide niveau puissance

Apple a la particularité d’utiliser des processeurs exclusifs pour ses smartphones. Ainsi, vous retrouvez la puce Apple A16 Bionic dans l’iPhone 15 Plus, ce qui lui permet de supporter absolument toutes les tâches que vous lui confiez. Même les jeux 3D les plus gourmands comme Genshin Impact, Warzone ou Fortnite tournent sans broncher à 60 FPS. S’il est livré avec iOS 17, vous pouvez sans problème passer à la version suivante, iOS 18.

Vous pouvez compter sur lui pour deux jours d’autonomie sans passer par la case recharge si vous l’utilisez avec parcimonie. Pas de charge rapide au programme par contre, le smartphone se contentant d’un timide 20W en filaire et 15W avec le système MagSafe. Enfin, ses deux capteurs de 48 et 12 Mpx lui permettent de faire de belles photos et vidéos en 4K.

Vous pouvez consulter le test complet de l’iPhone 15 Plus pour avoir plus de détails sur toutes ses possibilités techniques.

Vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment, aussi bien iOS qu’Android, pour trouver celui qui fera chavirer votre cœur.

