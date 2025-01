L’iPhone 15 Pro Max devient enfin bien plus abordable avec cette belle promotion des soldes d’hiver 2025

Même si l’heure est aux récents iPhone 16 et ses déclinaisons, la version la plus haut de gamme de la génération précédente a encore de beaux jours devant elle, surtout quand elle est proposée en promotion à moins de 1 000 euros.

C’est simple, l’iPhone 15 Pro Max est « le plus ». Le plus lourd, le plus cher, le plus équipé… Il a tout pour lui, y compris un prix qui pourrait en dissuader plus d’un. Ces soldes d’hiver 2025 sont l’occasion d’économiser une belle petite somme dessus, à retrouver chez Darty ou Fnac selon l’enseigne qui vous parle le plus. C’est le smartphone qu’il vous faut si vous cherchez de la puissance, malgré ses quelques petits défauts qui passent un peu mieux avec cette promotion.

Ce que l’iPhone 15 Pro Max a pour lui

Son écran Oled Super Retina XDR de 6,4″ très lumineux

La puissance de la puce Apple A17 Pro et sa débauche de puissance

La polyvalence de ses photos avec son zoom x5

Lors de sa sortie en septembre 2023, l’iPhone 15 Pro Max avec 512 Go de mémoire, comme proposé ici, était vendu 1729 euros. Vous avez bien fait d’attendre les Soldes puisqu’il est affiché à 1399 euros. Pour le commander, vous pouvez passer par Fnac ou, si vous préférez, par Darty, l’offre est valable sur les deux enseignes.

On trouve aussi la version 256 Go de l’iPhone 15 Pro Max à 959 euros au lieu de 1 370,99 euros chez Auchan.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'iPhone 15 Pro Max.

Sûrement l’iPhone avec l’écran le plus lumineux

L’iPhone 15 Pro Max étant présenté comme le plus puissant des iPhone de sa génération, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit similaire à une petite brique. Il n’en est rien puisque au final, il fait 159,9 x 76,7 x 8,3 mm pour 221g, ce qui fait 19g de moins que l’iPhone 14 Pro Max. Comment c’est possible ? Tout simplement en ajoutant un cadre en titane, plus léger mais pas forcément plus résistant. Sur la tranche de l’iPhone, vous retrouvez le fameux bouton Action personnalisable, très pratique. Dommage qu’une petite décoloration puisse subvenir sur les tranches avec le temps.

L’écran est une dalle OLED de 6,7″ qui présente une surface plate Super Retina XDR avec une définition de 1796 x 1290 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et même une compatibilité Dolby Vision. Autant dire que regarder des vidéos sur l’iPhone 15 Pro Max, c’est faire une sacrée expérience. Rien à dire sur sa luminosité de 2210 nits qui permet de l’utiliser sans problème en plein soleil, même si la dalle ne couvre pas 100% du spectre DCI-P3.

Un smartphone solide sur ses appuis, malgré quelques défauts

L’iPhone 15 Pro Max a été testé par notre expert et a obtenu la note de 8/10. S’il perd deux points, c’est parce qu’il a quelques petits défauts qui, s’il coûtait moins cher, pourraient être pardonnés. Parmi eux, il y a la chauffe de l’appareil qu’on peut sentir quand vous exécutez des tâches lourdes, que vous jouez ou même quand vous prenez des photos. Heureusement, rien de bien trop grave et ça c’est en grande partie dû à la puce Apple A17 Pro.

L’autonomie est plus que correcte avec une journée, voire une journée et demi si vous ne le sollicitez pas trop. Ce qui peut faire baisser cette dernière c’est évidemment la chauffe citée juste au-dessus. Par contre, vous bénéficiez de la charge rapide 45W qui le fait passer de 0 à 100% en une heure et demi. Un mot sur les photos, qui sont quand même l’un de ses grands points forts : vous avez un objectif principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x5 de 12 Mpx. Le tout accompagn » d’une stabilisation optique par déplacement du capteur 3D. Ce qui permet de faire des vidéos ProRES en 4K@60 FPS (en le connectant à un SSD externe) et même passer en mode action en 2,8K.

Vous en apprenez plus sur l’iPhone 15 Pro Max en parcourant notre test complet disponible juste ici.

Il y a d’autres smartphones tout aussi intéressants, si ce n’est plus, en fonction de vos envies et surtout de votre budget, que vous retrouvez dans notre guide d’achat dédié aux meilleurs modèles du moment.

