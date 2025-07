Soldes iPhone : l’un des meilleurs anciens smartphones de la Pomme est bradé sur Amazon

L’iPhone 15 n’est pas le plus récent smartphone de la marque, mais il reste l’un de ceux que l’on recommande le plus, notamment en raison de son excellent rapport qualité/prix. Il est d’ailleurs affiché à 682 euros au lieu de 969 euros sur Amazon pendant les soldes d’été.

Officialisé il y a deux ans, l’iPhone 15 n’est certes pas le meilleur smartphone du géant de Cupertino, dépassé depuis par l’iPhone 16, il occupe aujourd’hui la place de l’iPhone le plus accessible du moment dans notre top des modèles de la marque. S’il vous intéresse, sachez que l’iPhone 15 est proposé à moins de 700 euros pendant les soldes d’été.

Les points essentiels de l’iPhone 15

Une dalle sublime et très lumineuse

La puce A16 Bionic

L’USB-C

Lancé à 969 euros, puis réduit à 869 euros, l’iPhone 15 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 682 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 15. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’iPhone 15, un iPhone 14 Pro avec de l’USB-C

L’iPhone 15 partage pas mal de points communs avec l’un de ses aînés, l’iPhone 14 Pro, à commencer par sa pilule Dynamic Island et son affichage Super Retina XDR sur une diagonale de 6,1 pouces. On aurait tout de même aimé que son taux de rafraîchissement, ici bloqué à 60 Hz, soit similaire à celui du 14 Pro, qui monte à 120 Hz avec la technologie ProMotion. On se console avec la luminosité assez bluffante de l’écran, qui peut grimper jusqu’à 2 000 nits en extérieur ; parfait pour lire confortablement même sous un grand soleil.

Le smartphone présente par ailleurs des arêtes plus arrondies sur les tranches et se pare d’un aluminium bien résistant, mais un peu sensible aux rayures. N’oublions pas de mentionner que l’iPhone 15 a été le premier à embarquer un port USB-C, signant la fin du traditionnel port Lightning. Malheureusement, la charge n’est pas des plus rapides puisqu’elle est plafonnée à 20 W.

L’IA est là

Dans les entrailles de l’iPhone 15, se niche une puce A16 Bionic, qui comporte 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU et 16 cœurs dédiés à l’IA. Une configuration qui lui permet de rester très performant, quelle que soit la tâche exécutée, mais attention, il a tendance à chauffer assez vite dans certaines situations. Côté photo, il est doté d’un capteur grand-angle de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Le premier se révèle très efficace et permet notamment, comme sur les smartphones sous Android, de faire du pixel bining, tandis que le deuxième pourrait faire bien mieux, surtout dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, côté autonomie, comptez une bonne grosse journée et demie d’utilisation. Mais comme nous l’avons précisé plus haut, la chauffe du smartphone a un impact sur la batterie. Côté recharge, c’est assez lent avec l’USB-C, et à peine supérieur aux 15 W de la charge « sans fil » MagSafe. Notez toutefois que cette dernière passe au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 15.

