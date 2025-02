L’iPhone 13 est l’iPhone SE qui ne dit pas son nom grâce à cette baisse de prix des soldes

L’iPhone 13 est certes loin d’être le plus récent dans la gamme de la marque à la Pomme, mais il n’est pas non plus totalement démodé. Son rapport qualité-prix demeure excellent, et c’est encore plus le cas en ces derniers jours de soldes d’hiver : Amazon le propose en effet à 499 euros au lieu de 909 euros.

Puissant, endurant, doué en photo : voici comment l’iPhone 13 a été qualifié par nos soins au terme de notre test. Oui, ce smartphone Apple est ancien, et oui, les modèles de la gamme iPhone 16 sont bien plus aboutis et performants. Mais l’iPhone 13 occupe toujours une bonne place dans notre top des meilleurs iPhone du moment, en raison de son excellent rapport qualité-prix, et il est aussi et avant tout un très bon moyen de rentrer dans l’écosystème Apple sans s’être ruiné avant. Pendant ces soldes d’hiver, il est même encore moins cher que d’habitude grâce à une belle réduction sur Amazon.

Pourquoi l’iPhone 13 vaut encore le coup

Pour sa jolie dalle OLED de 6,1 pouces

Pour sa puce A15 Bionic très puissante

Pour sa bonne autonomie

Lancé à 909 euros, l’iPhone 13 (blanc, 128 Go) est désormais disponible à 499 euros sur Amazon. Le modèle noir est proposé au même prix réduit.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'iPhone 13.

L’iPhone 13 ressemble… à un iPhone. Y compris aux plus récents, avec ses tranches plates, ses bords arrondis en aluminium brossé et ce dos en verre très premium et élégant. Avec sa diagonale de 6,1 pouces, il figure par ailleurs parmi ces smartphones de taille moyenne qui offrent une prise en main très agréable. Celles et ceux qui trouvent les grands modèles Pro trop inconfortables devraient être tout à fait satisfaits de cette ancienne référence.

Concernant son écran, on a ici droit à une dalle OLED, qui offre évidemment les traditionnels noirs profonds et contrastes infinis. On doit toutefois se contenter d’un écran rafraîchi à 60 Hz, alors que nous espérions, avant sa sortie, une dalle 120 Hz. Heureusement, Apple a su optimiser ce taux de rafraîchissement un peu bas pour rendre la navigation fluide. L’écran est par ailleurs bien plus lumineux que celui de l’iPhone 12.

Un monstre de puissance, tout simplement

Dans les entrailles de l’iPhone 13, se niche une puce A15 Bionic, gravée en 5 nm avec ses 6 cœurs CPU (2 de haute performance, 4 d’efficacité) et ses 4 cœurs GPU. Le fameux Neural Engine est aussi de la partie et permet les ajustements en temps réel de l’iPhone grâce à ses centaines de milliers de milliards d’opérations à la seconde et à son machine learning encore plus performant. Dans tous nos essais, de la réalité augmentée pour meubler son salon aux jeux mobiles gourmands, jamais le smartphone n’a perdu la cadence. Bref, rien ne résiste à cette puce, et lors de notre test, nous avions déjà affirmé que cet iPhone était paré pour rester efficace de très nombreuses années.

L’intérêt de cette puce se ressent également dans la meilleure gestion de la batterie. Et justement, côté autonomie, l’iPhone 13 est capable de tenir une journée complète sur une charge, et ce, même avec un usage plutôt intense. C’est bien mieux qu’avec l’iPhone 12, donc. Enfin, côté photo, le smartphone intègre un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Une IA est même présente pour optimiser le rendu de chaque cliché, y compris ceux où des objets ou des personnes sont en mouvement. Il ne lui manque plus qu’un téléobjectif pour être complet…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 d’Apple.

