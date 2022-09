Apple A16 Bionic : la nouvelle puce ultra puissante des iPhone 14 Pro et 14 Pro Plus

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Plus d'Apple intègrent une nouvelle puce : l'Apple A16 Bionic. Celle-ci apporte de nombreuses améliorations, que ce soit en termes de performances, mais aussi pour les photos.

En dévoilant ses nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, Apple en a profité pour détailler sa puce Apple A16 Bionic qui joue le rôle de processeur et GPU. C’est elle qui est au cœur des performances des nouveaux smartphones de la marque, que ce soit pour les jeux, au quotidien ou même pour les photos. Voici ses nouveautés face à l’Apple A15 Bionic présente dans les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, mais aussi dans les iPhone 13 de l’année dernière.

Gravée en 4 nm, une première

La nouvelle puce A16 est désormais gravée en 4 nm, ce qui lui permet de grimper à 16 milliards de transistors. Avec, pour le processeur, un total de six cœurs, deux performants et quatre économes. Les deux premiers sont qualifiés des « plus rapides sur mobile » selon Apple, et consomment 20 % d’énergie en moins que sur l’A15. Les quatre derniers sont quant à eux « les plus efficients sur mobile » selon le fabricant américain.

Apple compare l’A16 avec l’A13 et les puces des concurrents, mais avec très peu de détails : 40 % plus rapide que la concurrence. Apple annonce ainsi que c’est la puce la plus rapide dans le monde mobile avec une consommation largement inférieure, en utilisant seulement un tiers de l’énergie des puces concurrentes.

La puce neural engine liée à l’intelligence artificielle évolue et est désormais capable de gérer 17 mille milliards d’opérations par seconde. La bande passante mémoire augmente également, en étant 50 % plus rapide, permettant aux cinq cœurs GPU d’être plus rapides.

Une puce qui apporte l’always-on-display

La partie gérant l’affichage évolue également, avec la capacité de descendre à 1 Hz, c’est-à-dire de rafraîchir le contenu de l’écran une fois par seconde seulement. C’est ce qui permet aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max de bénéficier de la fonctionnalité always-on display (écran toujours activé). En d’autres termes, leur écran ne s’éteint jamais, et l’écran de veille permet d’avoir accès à l’heure et aux notifications.

Enfin, la partie photo de la puce évolue aussi fortement. Elle est dorénavant capable de gérer quatre mille milliards d’opérations par photo, avec le tout nouveau capteur photo de 48 mégapixels.



