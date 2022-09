iPhone 14 Pro et 14 Pro Max annoncés : caractéristiques, nouveautés, prix et disponibilité

Comme prévu, Apple a annoncé les iPhone 14 et 14 Pro Max. On bénéficie ici de nombreuses nouveautés, à tous les niveaux : écran, performances, photographie...

Apple a officiellement annoncé le haut de gamme sa génération iPhone 14 : les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Voici les nouveautés en une image, mais on rentre en détail plus bas.

Faire passer la pilule

C’est la quatrième année qu’Apple divise sa gamme de smartphones en appareils réguliers et « Pro ». L’année dernière, cependant, la différence a été nette grâce à l’arrivée de l’écran ProMotion 120 Hz, en plus du téléobjectif supplémentaire, du capteur lidar et de plus de RAM et de stockage de base.

Cette année, les modèles standards et Pro s’éloignent encore plus. Tout d’abord, l’encoche disparaît.

Comme les rumeurs le prétendaient, un trou remplace l’encoche. Cela forme une espèce de pilule. Comme l’encoche, cette pilule héberge les différents capteurs utiles pour Face ID et la caméra frontale.

Apple appelle ça le « the dynamic island » car l’espace réservé aux capteurs va interagir avec des notifications. Il pourra également y loger des widgets, que l’on peut agrandir pour consulter davantage de contenu ou réaliser une action.

En d’autres mots, Apple a revu entièrement le système des notifications avec l’iPhone 14 Pro en considérant les nouvelles caractéristiques visuelles de la pilule qui prend la place de l’encoche traditionnelle.

Les écrans des 14 Pro et 14 Pro max sont désormais de 6,1 et 6,7 pouces, respectivement. La luminosité maximale passe à 1600 nits, au lieu de 1200. Dans les cas extrêmes, Apple évoque même 2000 nits en pic de luminosité à l’extérieur, ce que l’on a l’habitude de voir généralement sur les écrans LCD.

L’Always-On-Display fait par ailleurs son apparition, en profitant des caractéristiques techniques de l’écran LTPO (jusqu’à 1 Hz) et OLED. On bénéficie tout de même des couleurs et d’un écran qui reste lisible. Si vous n’avez pas suivi : c’est une sorte d’écran de veille. Comme vous allez le voir, c’est une technologie empruntée à la concurrence Android.

Du côté des performances, l’Apple A16 Bionic est l’évolution qui était attendue. Cette nouvelle puce Apple est gravée en 4 nm, c’est la puce la plus puissance pour smartphone selon Apple. Elle est annoncée 40 % plus performante que la concurrence.

Avec 4 cœurs efficients et 2 cœurs performances, la conception est hybride comme les précédentes puces Apple. Le GPU passe à 5 cœurs avec 50 % de progression. Tandis qu’elle a un nouveau moteur Display Engine dédiée au mode Always On Display.

Notez au passage qu’il y a désormais un fossé entre la gamme 14 et 14 Pro, car les 14 et 14 Plus bénéficient d’une puce Apple 15 Bionic dotée d’un GPU 5 cœurs.

Du côté de la photographie, l’iPhone 14 Pro était attendu. Le capteur 12 mégapixels est remplacé par un capteur de 48 mégapixels pour la caméra principale, soit 65 % de plus de pixels. Il ouvre en f/1,78, et utilise une technologie de pixel beaming fusionner les pixels. Succinctement 4 pixels donne 1 pixel pour améliorer les détails et la luminosité récupérés. On connaît la technique depuis très longtemps dans le monde Android.

L’iPhone 14 Pro est aussi capable de faire du ProRAW à 48 mégapixels.

En plus du télézoom x3 du 12 Pro, un télézoom x2 est ajouté (12 mégapixels, f/1,78). Vous aurez néanmoins toujours trois caméras, et non 4, car c’est un faux mode x2. Il utilise le capteur 12 mégapixels du télézoom x3, comme sur un Pixel. Techniquement, c’est le même capteur que le 12 Pro, la magie provient de l’Apple A16 Bionic.

Évoquons également l’ultra grand-angle. Cette dernière caméra a aussi été revue, elle offre toujours la macro-photographie.

Pour la vidéo, le mode Cinématique est désormais disponible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s.

Et, à l’avant, on a aussi une caméra TrueDepth améliorée, avec autofocus. Avec une ouverture ƒ/1,9, elle est censée offrir de meilleures performances photo et vidéo en conditions de faible éclairage. Dotée pour la première fois d’un autofocus, elle devrait faire la mise au point plus rapidement dans les situations où la luminosité est faible et dans les photos de groupe prises de loin.

De nouvelles options dans le cas d’une urgence, dont une connexion par satellite

Comme l’iPhone 14, le 14 Pro bénéficie de l’option de détection d’accident de voiture. C’est une option qui arrive également sur les nouvelles Watch. Avec nouveau un gyroscope et un accéléromètre amélioré, les iPhone 14 pourront donc détecter les accidents pour alerter les urgences.

La connexion satellite est utilisée dans ce cas précis, et uniquement là, pour prévenir les urgences. Vous ne pourrez pas de ce fait l’utiliser pour échanger des données ou appeler des amis. Les messages prendront 15 secondes à être envoyés dans le cadre d’un ciel dégagé.

Le mode satellite sera par ailleurs utilisé avec Find My (Localiser), pour retrouver votre iPhone perdu.

Notez que seuls les États-Unis et le Canada sont compatibles avec ce mode, pour le moment.

Tarifs et disponibilité

Il y a quatre coloris, violet, gris sidéral, doré et argent.

L’iPhone 14 Pro commencera à 999 dollars, tandis que l’iPhone 14 Pro Max commencera à 1 099 dollars. Il n’y a pas d’augmentation de prix. Les deux seront disponibles à la commande vendredi et expédiés le 9 septembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.