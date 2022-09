Prix des iPhone 14 et 14 Pro : quelles augmentations par rapport aux iPhone 13 ?

Apple répercute la faiblesse de l’euro face au dollar, ainsi que les conséquences de l’inflation… les iPhone 14 sont vendus en France environ 15 % de plus que l’an dernier.

Les iPhone 14 sont là. Pour rappel, Apple a officialisé les iPhone 14 et 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Ici, il n’est pas question des nouveautés puisque vous pouvez relire le résumé de la conférence Apple, et découvrir tous les détails des iPhone 14 et iPhone 14 Pro., mais aussi des Apple Watch Series 8, Watch SE 2, Watch Ultra ou des AirPods Pro 2.

Pour référence, le modèle d’iPhone 13 standard débutait à 909 euros, tandis que les modèles Pro et Pro Max débutaient de 1159 à 1 259 euros, respectivement. Pour les iPhone 14, le premier prix est 1 019 euros pour la version 128 Go. On est donc au-dessus de 1 000 euros. Tandis que le prix le plus élevé, l’iPhone 14 Pro Max 1 To, on est à 2 129 euros.

Quantité de stockage iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128 Go 1 019,00 € 1 169,00 € 1 329,00 € 1 479,00 € 256 Go 1 149,00 € 1 299,00 € 1 459,00 € 1 609,00 € 512 Go 1 409,00 € 1 559,00 € 1 719,00 € 1 869,00 € 1 To - - 1 979,00 € 2 129,00 €

Comme vous pouvez le constater plus bas, les augmentations de prix sont entre +11 et +16 %. Cette augmentation s’explique par la parité du taux euro-dollar, l’euro a chuté ces derniers mois face au dollar. Il s’échange désormais 1 euro contre 1 dollar, l’année dernière à la même période, le taux était plutôt de 1 euro contre 1,20 dollar. De plus, l’inflation est galopante depuis quelques mois dans les pays européens.

iPhone 14

Quantité de stockage iPhone 13 iPhone 14 Evolution Différence 128 Go 909,00 € 1 019,00 € 12,10% 110,00 € 256 Go 1 029,00 € 1 149,00 € 11,66% 120,00 € 512 Go 1 259,00 € 1 409,00 € 11,91% 150,00 €

iPhone 14 Pro

Quantité de stockage iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Evolution Différence 128 Go 1 159,00 € 1 329,00 € 14,67% 170,00 € 256 Go 1 279,00 € 1 459,00 € 14,07% 180,00 € 512 Go 1 509,00 € 1 719,00 € 13,92% 210,00 € 1 To 1 739,00 € 1 979,00 € 13,80% 240,00 €

iPhone 14 Max

Quantité de stockage iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max Evolution Différence 128 Go 1 259,00 € 1 479,00 € 17,47% 220,00 € 256 Go 1 379,00 € 1 609,00 € 16,68% 230,00 € 512 Go 1 609,00 € 1 869,00 € 16,16% 260,00 € 1 To 1 839,00 € 2 129,00 € 15,77% 290,00 €

