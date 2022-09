Apple Watch Series 8 officialisée : elle met le paquet sur la santé avec un capteur de température

Apple a levé le voile sur sa nouvelle montre connectée Apple Watch Series 8 à l'occason de sa keynote 2022. Au menu du jour : un nouveau capteur de température.

Elle était attendue, là voilà enfin. La huitième génération de montre connectée Apple a été officialisée durant la keynote 2022. L’Apple Watch Series 8, de son nom, succède donc un an plus tard à la Watch Series 7, mais apporte dans sa besace quelques nouveautés intéressantes.

Au niveau du design, la firme à la pomme ne révolutionne pas sa formule et fait preuve d’un conservatisme esthétique avec ce look arrondi et bombé.

Les nouveautés se situent au niveau des capteurs, puisque comme attendu, un capteur de température a été intégré dans la tocante, mais il vise principalement à suivre le cycle menstruel féminin.

La sécurité avant tout

En l’occurrence, la montre sera en mesure d’indiquer à son utilisatrice lorsque sa période d’ovulation arrivera. Apple assure que sa Watch sera capable de mesurer votre température toutes les cinq secondes.

De toute évidence, la sécurité des données se retrouve au cœur du cahier des charges du projet : les données stockées sur la montre seront totalement chiffrées, tout comme celles envoyées sur iCloud. Pour y accéder, un mot de passe est requis.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple Source : Apple

Autre nouveauté intéressante : le fameux Low Power mode, ou mode basse consommation, comme cela était pressenti. L’idée ici est de prolonger l’autonomie de 18 heures en temps normal à 36 heures. Apple promet également du roaming international, soit de la connexion à l’étranger. Cette nouveauté est rétroactive jusqu’aux Apple Watch Series 5.

Parmi les autres nouveautés, citons la capacité à la montre de détecter un accident de voiture.

Apple Watch Series 8 : prix et disponibilité

Apple n’a pas donné de précisions sur les dimensions du produit (écran, boîtier), ni sur la puce qui anime sa montre connectée.

L’Apple Watch Series 8 sera disponible à partir du 16 septembre au prix de 399 dollars en version GPS, contre 499 dollars en version cellulaire. Vous pouvez d’ores et déjà la commander aujourd’hui.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.