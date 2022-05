Huawei Watch D, Band 7, GT 3 Pro, Fit… on a pris en main l’avalanche de montres de Huawei

Huawei a dévoilé quatre montre lors de son évènement du mois de mai 2022. Nous avons pu prendre en main chacun de ses modèles. Voici nos premières impressions.

La photo parfaite pour cet article aurait été un bras bardé de toutes les montres que Huawei a annoncées en ce mois mai de 2022, mais pas sûr que tous les modèles auraient pu rentrer dans le cadre. L’ancien numéro deux mondial de la téléphonie prend définitivement un virage très orienté bien être et wearables. Ce mercredi 18 mai 2022, il a annoncé pas moins de cinq nouveaux produits dans ce giron, dont quatre montres ou bracelets connectés. Peu après la présentation, nous avons pu prendre (rapidement) en main ces quatre appareils, voici nos premières impressions.

Huawei Watch D : la plus enthousiasmante

La Huawei Watch D, prévue pour cet automne en France, est clairement le produit le plus innovant qu’il nous ait été donné de voir depuis longtemps.

La Huawei Watch D. // Source : Frandroid Le boitier de la Watch D est massif. // Source : Frandroid

La montre se présente sous la forme d’un boitier rectangulaire relativement épais, accompagné d’un large bracelet qu’on pourrait trouver un peu curieux, en particulier pour son fermoir.

Et en effet, cet effet curieux vient du fait que le bracelet fait partie intégrante de la montre. En effet, celui-ci intègre une membrane capable de se gonfler afin de mesurer la tension.

Avant d’effectuer la mesure, vous devrez serrer correctement le bracelet à l’aide d’une règle en papier fournie avec avant de se référer au crantage sur le bracelet.

Pour lancer la mesure de tension artérielle, il nous a été demandé de placer notre main sur notre épaule et de nous détendre.

L’interface de la montre a l’air un peu plus sérieuse que certaines montres Huawei, mais cela correspond bien à son esprit quasi médical.

Huawei nous a également confirmé que la montre devrait intégrer une mesure d’électrocardiogramme d’ici sa sortie. En attendant, la firme chinoise récolte également des données auprès de chercheurs afin de mieux adapter ses mesures à la population européenne, d’après ce qu’a pu nous expliquer une représentante de la marque.

Huawei Watch Fit 2 : la plus glam

La Huawei Watch Fit 2 peut se résumer en peu de mots : il s’agit d’une montre Huawei tout ce qu’il y a de plus classique, avec son interface qu’on connaît désormais bien. Sa spécificité tient dans son format très aplati, très inspiré de l’Apple Watch.

La Huawei Watch Fit 2 // Source : Frandroid La Huawei Watch Fit 2 // Source : Frandroid

Sans avoir pu trop rentrer dans les détails, j’ai eu l’impression d’une montre dotée d’un grand écran agréable et facile à lire (celui-ci a été agrandi par rapport à l’ancien modèle). Le modèle m’a paru aussi plutôt léger à manipuler.

Huawei Watch GT 3 Pro : la plus équipée

La Huawei Watch GT 3 Pro est une montre suréquipée qu’une simple prise en main ne permettrait pas de comprendre dans son ensemble. Sachez qu’à terme, Huawei espère permettre l’utilisation de l’électrocardiogramme dans cette montre, mais la firme chinoise attend le feu vert des autorités sanitaires.

La Huawei Watch GT 3 Pro en titane. // Source : Frandroid La Huawei Watch GT 3 Pro en titane. // Source : Frandroid

En attendant, nous l’avons vu, dans ses deux variants : titane et céramique. La version titane dégage clairement ce côté « grosse montre » qui en impose, on pourrait même dire montre traditionnelle. Quant à celle en céramique, sa différence de taille (42,9 mm contre 46,6 mm) se sent clairement. Il s’agit d’une version plus raffinée et plus douce au toucher, indéniablement.

Dans les deux cas, les écrans dégageaient un bon niveau de luminosité et de belles couleurs vibrantes, qui mettaient en valeur les cadrans créés expressément pour ces deux modèles.

Huawei Band 7 : la plus sans surprise

Ce n’est pas toujours obligatoire de surprendre, surtout lorsqu’on possède dans sa flotte un bon produit au bon prix. Le Huawei Band 7 se contente de reprendre la très bonne recette du Huawei Band 6 en l’affinant quelque peu (9,99 mm désormais). Sa perte en épaisseur est compensée par un léger gain en largeur.

Ici vous pouvez constater la principale nouveauté du modèle : l’ajout d’un mode always on.

Au-delà de ça, nous avons retrouvé toutes les fonctionnalités habituelles dans le menu. Les nouveaux coloris semblent très réussis dans ce l’effet pop qu’ils essayent de produire.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse organisé par la marque.