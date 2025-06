Test du Synology NVR DVA1622 : Un NAS dédié à la vidéo-sécurité et boosté à l’IA

Avec le Synology NVR DVA1622, le spécialiste du NAS déploie une solution d’enregistrement vidéo réseau dédiée à la sécurité. Une solution qui faire de l’ombre à certains systèmes professionnels, grâce à son efficacité et surtout à l’usage bien pensé de l’IA.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Synology NVR DVA1622 est un NAS presque comme les autres, à la différence près qu’il est spécifiquement dédié non pas au stockage et à la sauvegarde de données, mais à la sécurité de vos intérieurs, qu’ils soient domestiques ou professionnels. En réalité, il s’agit d’un NVR (Network Video Recorder, ou Enregistreur Vidéo Réseau), un type de NAS conçu pour traiter les flux vidéo provenant de plusieurs caméras de surveillance.

Il dispose de deux baies 3,5 pouces remplaçables à chaud et embarque un processeur Intel Celeron J4125 (4 cœurs cadencés à 2 GHz), 6 Go de mémoire vive, un port RJ45 à 1 Gb, un port HDMI, et deux ports USB 3.2.

À première vue, mis à part le port HDMI, il est difficile de différencier ce produit d’un autre NAS. La véritable richesse réside dans le système d’exploitation qui propose des outils de sécurité avancés, dont certains animés par l’intelligence artificielle. Voyons maintenant si la valeur ajoutée apportée par rapport à un système de surveillance Wi-Fi classique est suffisante pour justifier un investissement qui démarre à 650 euros nu.

Design : un châssis des plus sobre

Le design de ce NAS est des plus classiques et sobres. Il présente des lignes franches, adoucies au niveau des tranches et encore plus aux coins. En façade, trois LED sont présentes : la première indique l’état général du NAS, tandis que les deux suivantes renseignent sur l’état de chaque disque dur.

Juste en dessous, se trouve un port USB-A 3.2, suivi du bouton de mise sous tension rétroéclairé en bleu.

Le produit arbore des dimensions très raisonnables : 166 x 106 x 223 mm. Sa coque en métal est joliment travaillée, mais sans recherche esthétique particulière. Ici, sobriété et discrétion sont les maîtres mots.

Sur la gauche de la colonne qui intègre les LED et le bouton d’alimentation, se trouvent les baies des disques. Un simple appui sur l’extrémité haute de chaque cache permet d’ouvrir les baies et d’installer les disques. Il est même possible de les remplacer à chaud. Pour éviter une extraction accidentelle, une petite serrure permet de bloquer le système d’ouverture.

À l’arrière, nous trouvons un unique port RJ45 à 1 Gb, un port USB-A 3.2, et un surprenant port HDMI. L’ensemble profite d’une excellente qualité de fabrication, avec un assemblage simplement impeccable.

Installation : aussi simple que rapide

En premier lieu, il est nécessaire d’installer les deux disques durs. Ici, nous avons opté pour des disques Synology HAT3300-4Tde 4 To (prix approximatif : 129,89 l’unité). Il suffit de retirer les racks et d’y insérer les disques. Bon point : cette opération se fait sans vis. Une fois les disques en place, il suffit de mettre le système sous tension.

Synology propose deux solutions pour initialiser le NVR DVA1622. Vous pouvez soit connecter le produit à un écran via le port HDMI, mais vous devrez tout de même revenir sur votre ordinateur pour terminer la configuration. Nous avons préféré utiliser la solution classique.

Pour la première connexion, il suffit d’utiliser l’utilitaire Synology Assistant (disponible en téléchargement sur le site du constructeur), ou de se rendre sur find.synology.com. Cet outil en ligne détecte automatiquement le NAS sur le réseau, et il vous suffit de cliquer sur Connecter pour accéder à la page d’accueil depuis votre navigateur web.

Le NVR DVA1622 étant avant tout un NAS Synology, il suit le processus habituel de configuration. Après l’installation du système d’exploitation et la création de votre compte, vient la configuration des disques durs. Cela inclut le formatage et le choix du niveau de sécurité des données. Par défaut, le système propose le Hybrid RAID (SHR), mais vous pouvez opter pour une configuration plus classique si vous le souhaitez.

L’interface web DSM de Synology reste toujours aussi claire et permet même aux néophytes de naviguer aisément. Sa structure est bien pensée.

Bien qu’il soit possible d’utiliser ce NVR comme un NAS classique pour le stockage de données ou pour installer un serveur Plex, ce n’est pas son rôle principal. Utiliser le NVR pour ces tâches risque de nuire aux performances globales du système, car la surveillance vidéo est particulièrement exigeante en termes de ressources.

Synology Surveillance Station

Synology Surveillance Station est l’application qui centralise l’ensemble des outils de surveillance proposés par Synology. En complément, il existe une application nommée Synology Surveillance Station pour PC, qui permet d’exploiter les mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur le NAS, notamment celles liées à l’intelligence artificielle (IA), certaines étant exclusivement utilisables depuis cette application.

L’interface de Surveillance Station est similaire à celle des autres produits Synology, avec une structure claire et sobre. Notez qu’en connectant le NAS directement à un écran et en ajoutant une souris et un clavier au NAS, vous pouvez l’utilisez directement sans passer par un ordinateur. Lors de nos tests, nous avons utilisé la caméra d’intérieur Synology CC400W (environ 129 euros) et la caméra extérieure BC500 (289 euros).

Camera IP

La section Caméra IP permet de gérer vos caméras. Le NVR DVA1622 prend en charge jusqu’à 8 caméras IP, mais pour en ajouter davantage, il vous faudra acheter des licences supplémentaires.

Il est compatible avec les caméras Synology et toute caméra IP prenant en charge le protocole ONVIF, à condition de vérifier la compatibilité de votre matériel.

Cependant, les fonctionnalités de surveillance avancées basées sur l’IA sont réservées aux caméras Synology. Cela dit, les alertes basiques (détection de mouvement, par exemple) fonctionneront avec d’autres caméras. L’installation des caméras est simple : le NVR détecte automatiquement les caméras IP connectées. Seule la CC400W nécessite un processus d’installation spécifique via l’application DSM Cam.

Centre de contrôle

Le Centre de contrôle est le cœur de votre système NVR. Il permet de visualiser toutes vos caméras sous forme de mosaïque, et même de créer une carte de votre environnement où vous pouvez placer des icônes représentant les caméras. Un simple clic sur une icône recentre l’affichage sur la caméra correspondante.

Vous pouvez également créer des groupes de caméras pour leur appliquer des paramètres communs. En sélectionnant ce groupe, les flux de ces caméras s’affichent automatiquement à l’écran.

L’interface, bien que simple et un peu austère, reste fonctionnelle et relativement intuitive. Il faudra cependant quelques heures pour maîtriser parfaitement l’ensemble des fonctionnalités et naviguer avec fluidité d’une caméra à l’autre.

Cartes

Cet outil vous permet de créer une carte de votre environnement en utilisant des services comme OpenStreetMap, qui ne nécessite pas de clé API. Vous pouvez également ajouter une image, comme un plan de votre intérieur, pour personnaliser l’affichage.

Reconnaissance faciale

Cet outil utilise l’IA pour identifier les personnes en fonction d’une photo que vous aurez fournie. Plus la photo est de qualité, plus l’IA aura de facilité à reconnaître les individus.

Nous avons testé avec une photo de mauvaise qualité, et le taux de reconnaissance a tout de même atteint près de 80 % et passe à presque 100% au bout de quelques jours. Le système fonctionne très bien en journée, avec une portée 3 mètres. Par contre, la reconnaissance est limitée à 1 à 2 mètres en conditions nocturnes.

Chaque identification réussie est enregistrée, et vous pouvez définir des alertes spécifiques. Par exemple, vous pouvez être prévenu lorsqu’un membre de la famille rentre à la maison, tout comme vous le serez si une personne inconnue est repérée. Il vous faudra juste enrichir la base de données en créant un profil par personne et les réunir au sein de groupes, comme ici Famille.

Deep Video Analytics

Cet outil est une aubaine pour la surveillance extérieure, y compris les véhicules. Le système est capable d’identifier les véhicules et même de lire leurs plaques d’immatriculation.

Ainsi, si un véhicule non reconnu se gare sur votre place de parking, vous recevrez une alerte. Vous pouvez également définir des temporisations pour des situations spécifiques, comme un livreur.

En ce qui concerne les personnes, l’IA peut détecter une présence prolongée, comme lors d’un repérage avant un cambriolage, et vous en informer. Ce qui est bluffant, c’est que nous avons testé cette fonction en modifiant les personnes, les positions et heures et à chaque tentative il était plus efficient. Cela consomme beaucoup de ressources et donc si vous activez Deep Video Analytics, la reconnaissance faciale n’est pas disponible.

Événements personnalisés

Le NVR DVA1622 propose des fonctions avancées, telles que la création d’événements personnalisés. Vous pouvez dessiner des zones spécifiques dans le champ de vision des caméras et associer des actions spécifiques à chaque changement. Par exemple, si une porte qui ne devrait jamais être ouverte est détectée comme telle, une alerte spécifique sera générée. Idem si une personne passe par un passage interdit, ou passe une grille.

Le NVR est également capable de repérer des anomalies grâce à l’IA, bien plus finement que la majorité des systèmes de surveillance connectés. L’interface, bien que peu colorée, est d’une efficacité redoutable. Par exemple, chaque événement est signalé par une icône sur la timeline de la vidéo, facilitant la navigation et la recherche d’incidents.

Un cloud hybride pour plus de sécurité

En cas d’intrusion, il est tout à fait possible que des malfaiteurs vous dérobent votre NVR. Synology propose une offre de cloud hybride, qui stocke le contenu de votre NVR en Europe et en Amérique du Nord. L’abonnement est facturé annuellement et par caméra. L’abonnement Basic permet de conserver vos vidéos en 720p pendant sept jours.

L’option Avancé, quant à elle, offre 30 jours de vidéos en 1080p, avec en plus des enregistrements accélérés 24h/24, 7j/7. L’abonnement le plus coûteux offre en plus le stockage de vos enregistrements en continu. Les deux premiers abonnements sont suffisants et leurs prix « raisonnables », sauf si vous multipliez les caméras.

Des performances de bon niveau

Côté performances, nous avons testé le débit de la carte réseau et les vitesses d’écriture et de lecture de ce NAS. Le Synology NVR DVA1622 (port ARJ45 1Gb/s) était connecté à une Freebox Ultra sur un port 2,5 Gb/s avec un câble de Catégorie 6.

Nous avons utilisé l’outil Speedtest en ligne de commande directement sur le NAS pour effectuer les tests de débit. En download, nous avons mesuré un pic à 874 Mbps, soit 109,25 Mo/s. En moyenne, les résultats étaient de 658 Mbps. Pour les tests d’upload, les pics atteignaient 652 Mbps, avec une moyenne de 548 Mbps.

Les tests de copie de fichiers sont en adéquation avec ces résultats, confirmant que le NAS est performant et que ses débits en flux entrant respectent les spécifications annoncées. Le goulot d’étranglement est principalement lié à la carte réseau, dont le débit est inférieur à celui des disques durs fournis.

En pratique, l’interface réagit rapidement, et les seuls moments de réelles attentes sont les quelques secondes nécessaires pour lancer les applications les plus lourdes ou lors des changements de flux vidéo. Pour le reste, la fluidité est bien au rendez-vous. Cependant, nous n’avons pas testé d’autres fonctionnalités qui, bien que disponibles, comme l’installation d’un serveur Plex, risqueraient de réduire les performances du NAS. Pour du stockage multimédia, Synology propose d’autres produits plus économiques et adaptés.

Prix et disponibilité du NVR Synology DVA 1622

Le NVR Synology DVA1622 est disponible au prix conseillé de 699 euros.