Un système de vidéosurveillance déployé en 2 minutes : la démo Synology qui impressionne au Computex 2025

Fini les installations complexes et coûteuses : Synology lance son offre de vidéosurveillance professionnelle avec C2 Surveillance, une solution cloud qui se déploie en quelques minutes seulement.

La caméra Bullet BC500 de Synology, présentée au Computex 2025 // Source : Humanoid

Synology ce n’est pas que des NAS ou le BeeStation Plus. Au salon Computex 2025 de Taipei, on a bien vu que Synology compte prendre une place grandissante chez les professionnels.

Le stand de Synology lors du Computex 2025 de Taipai, à Taïwan // Source : Humanoid

Loin de son image de fabricant de NAS domestiques, l’entreprise taïwanaise dévoile des solutions destinées spécifiquement aux entreprises : une plateforme de vidéosurveillance cloud, C2 Surveillance, qui offre beaucoup de fonctions très utiles.

La vidéosurveillance sans prise de tête

Le nouveau service C2 Surveillance de Synology est une importante nouveauté dans l’approche traditionnelle de la vidéosurveillance d’entreprise.

Exit les serveurs locaux encombrants et les configurations complexes : cette solution VSaaS (Video Surveillance as a Service) permet de déployer un système complet en quelques minutes seulement.

Sur le stand de Synology au Computex 2025, de multiples solutions B2B étaient présentées // Source : Humanoid

D’ailleurs, la démonstration en direct que l’on a vu au Computex impressionne par sa simplicité.

Katherine Chiang, responsable marketing produit, a installé et configuré une nouvelle caméra en moins de deux minutes chrono, smartphone à la main. « Nous avons conçu le processus complet, du déballage à la visualisation des flux, pour qu’il soit terminé en quelques secondes, pas en minutes« .

Cette approche plug-and-play cache une architecture complexe. Le système détecte automatiquement les nouvelles caméras sur le réseau, vérifie les mises à jour firmware et configure les paramètres sans intervention. Une prouesse technique qui s’adresse aussi bien aux petits commerces avec des locaux restreints qu’aux déploiements multi-sites d’entreprises internationales.

En quelques minutes, pendant une conférence de presse, Katherine Chiang déploie un système de surveillance vidéo avec C2 Surveillance. // Source : Humanoid

L’interface unifiée permet de gérer simultanément plusieurs emplacements depuis une seule console. Les responsables peuvent créer des vues personnalisées — comme regrouper toutes les zones de caisse de différents magasins — en quelques clics. Le tableau de bord multi-vues synchronise les enregistrements de plusieurs sites sur une timeline unique, facilitant grandement les enquêtes et audits.

Continuité garantie

L’un des points forts de C2 Surveillance réside dans sa gestion de la continuité de service.

Synology anticipe les coupures réseau avec un système de basculement automatique baptisé « Failover Offline Mode« . En cas de perte de connexion Internet, les caméras continuent d’enregistrer localement sur leurs cartes microSD industrielles spécialement conçues pour l’enregistrement 24h/24.

Les cartes microSD Synology ne sont pas n’importe des cartes microSD comme les autres. Contrairement aux cartes grand public, elles supportent l’écriture continue intensive avec une surveillance d’intégrité intégrée.

Cela signifie que le système alerte immédiatement en cas de défaillance, évitant toute perte de données critique. C’est que l’on appelle une approche edge-first qui garantit qu’aucun événement ne passe inaperçu, même dans les conditions les plus difficiles.

Les cartes microSD Synology ne sont probablement pas les plus rapides du marché, mais elles ultra sécurisées. // Source : Humanoid

Plus impressionnant encore : même déconnecté d’Internet, vous pouvez continuer à visualiser les flux en direct grâce à une connexion directe peer-to-peer entre les caméras et l’application mobile. Cette fonction, que l’on a vu en temps réel lors de la présentation, maintient l’accès aux images critiques même lors de pannes réseau étendues.

Sécurité multicouche : la réponse aux scandales récents

Face à la multiplication des piratages de systèmes de surveillance – récemment, 150 000 caméras compromises incluant des hôpitaux et des entreprises – Synology mise tout sur la sécurité dès la conception.

Pour ça, ils ont développé une architecture de chiffrement propriétaire C2 Encryption Key qui attribue une clé unique à chaque client, ce qui élimine les risques de compromission.

Cette approche contraste avec les solutions concurrentes qui utilisent des clés partagées, soit des des points de faiblesse exploitables.

Synology a lourdement insisté sur les multiples couches de sécurités et d’authentification pour sécuriser l’accès total ou partiel à son système de surveillance vidéo. // Source : Humanoid

L’authentification multifactorielle (l’authentification nécessite plusieurs étapes avec des preuves d’identité différentes pour être validée) est également obligatoire pour tous les accès administrateur. Le système supporte les applications TOTP, clés de sécurité FIDO2 et notifications push sur appareils approuvés. L’intégration native avec Active Directory et LDAP simplifie la gestion des droits d’accès en entreprise.

Les certifications ISO 27001, SOC 2 Type II et la conformité NDAA ouvrent aussi les portes des marchés les plus exigeants. De plus, la plateforme respecte intégralement le RGPD avec des serveurs européens hébergés à Francfort, ce qui garantit la souveraineté des données.

L’IA au service de l’efficacité

De plus, C2 Surveillance intègre des capacités d’intelligence artificielle avancées pour la recherche sémantique vidéo. Plus besoin de parcourir des heures d’enregistrement : une simple requête en langage naturel permet de retrouver les séquences pertinentes. « Montrer les personnes portant un casque jaune hier matin » devient une recherche instantanée.

Même en limitant la bande passante des signaux vidéos des caméras de sécurité, la qualité et la précision des flux envoyés est impressionnant. // Source : Synology

Le système gère intelligemment la bande passante avec trois niveaux d’optimisation. Le streaming local privilégie les connexions directes quand c’est possible, économisant la bande passante externe. Les sauvegardes cloud sont programmables pendant les heures creuses. Le mode basse consommation réduit l’usage de 50 % en ajustant dynamiquement la qualité selon l’activité détectée.

La personnalisation des flux vidéos des caméras est très complète. // Source : Humanoid

Cette optimisation permet de déployer plus de caméras sans saturer l’infrastructure réseau. Vous pouvez donc démarrer avec quelques caméras et étendre progressivement votre couverture sans réinvestissement.

Gestion multi-sites

On a également assisté à une démonstration live de gestion des droits utilisateur. Deux utilisateurs – un responsable sécurité multi-sites et un manager local – accèdent simultanément à l’interface avec des privilèges différents.

Le changement de permissions s’effectue en temps réel : et une promotion instantanée donne accès à de nouveaux sites sans redémarrage. C’est vraiment fluide et simple.

Un exemple de tableau de bord affiché dans l’interface de C2 Surveillance. // Source : Humanoid

L’intégration avec C2 Identity synchronise automatiquement les bases utilisateurs Windows Active Directory. Fini les ajouts manuels sources d’erreurs : chaque nouvel employé hérite automatiquement des droits correspondant à son poste. Cette approche réduit drastiquement la charge administrative tout en renforçant la sécurité.

La gestion par sites permet d’assigner cameras et utilisateurs selon la géographie. Un responsable régional accède uniquement à ses zones, avec des restrictions horaires configurables. Cette granularité répond aux exigences de confidentialité et de conformité réglementaire des grandes organisations.

De la caméra au routeur

Au-delà de C2 Surveillance, Synology présente une gamme complète d’équipements conçus pour s’intégrer parfaitement. Les caméras BC500 (bullet), TC500 (tourelle) et CC400W (Wi-Fi) offrent diverses options pour s’adapter à tous les lieux.

À gauche, la caméra TC500, la caméra CC400W (en haut) et la caméra BC500 de Synology (en bas). // Source : Synology

Trois nouveaux routeurs PoE complètent l’offre : un modèle compact 5 ports non-managé pour les installations simples, et deux switchs L2+ managés de 10 et 26 ports pour les déploiements complexes. L’intégration avec Surveillance Station permet de piloter l’alimentation et superviser les équipements directement depuis l’interface de surveillance.

L’avantage est qu’il n’y a plus besoin de jongler entre plusieurs fournisseurs : Synology propose une solution clé en main avec un interlocuteur unique.

Et une tarification 2,5 fois moins cher que la concurrence

Enfin, l’approche tarifaire de Synology est aussi intéressante. Alors que les concurrents imposent des licences par caméra avec engagement minimum, C2 Surveillance adopte un modèle « pay-as-you-grow » : seules les licences de sauvegarde cloud sont facturées, uniquement si nécessaires.

Cette simplicité génère de vraies économies. Synology annonce un coût 2,5 fois inférieur aux solutions concurrentes. Idéal pour les PME qui peuvent démarrer petit et grandir à leur rythme.