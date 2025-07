Grok 4 de Musk, l’IA doctorale à 300 $/mois, Google AI Ultra est disponible en France et la DS revisitée en portable Windows – L’actu tech de la semaine

Cette semaine, les actualités marquantes concernent principalement l’intelligence artificielle avec la présentation par Musk de Grok 4, Google qui rend disponible son offre de création par IA mais aussi une Nintendo survitaminée qui tourner les jeux PC, c’est le récap.

« Générer un jeu vidéo », « découvrir une nouvelle technologie », les promesses de GRok 4 à 300 $ par mois

Elon Musk et xAI ont présenté Grok 4, une IA surpassant les performances de Gemini 2.5 Pro et ChatGPT sur des benchmarks académiques, avec un score de 25,4 % au test HLE contre 21 % pour ses concurrents.

La version avancée, SuperGrok Heavy, coûte 300 $ par mois. À venir : capacités multimodales, génération de code, vidéos et jeux vidéo – avec un premier “film” et un “jeu vraiment bon” IA espérés dès l’an prochain.

Google AI Ultra : 275 €/mois pour une IA premium

Google propose désormais en France Google AI Ultra à 274,99 €/mois, incluant : YouTube Premium (individuel), 30 To de stockage (Drive, Photos, Gmail), accès à tous les modèles Gemini (dont 2.5 Pro), montage vidéo IA avec Veo (1080p), Image Gen, et NotebookLM.

En comparaison avec l’offre US, l’accès à l’agent Project Mariner manque. L’abonnement est destiné aux créateurs ou petites entreprises souhaitant exploiter la génération IA. On vous dit tout.

Ayaneo Flip 1S, c’est une sorte de Nintendo DS boostée capable de faire tourner tous les jeux PC

L’Ayaneo Flip 1S est une console Windows portable à clapet avec un écran principal OLED 7″ Full HD 144 Hz, écran secondaire IPS 4,5″ (ou clavier RGB selon les versions), châssis métal CNC, charnière multi-angle, et processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370. Puissante et fluide, elle assure de l’émulation DS/3DS et du gaming PC AAA, avec un design rappelant la Nintendo DS, mais boosté par les performances modernes.