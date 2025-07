« Générer un jeu vidéo », « découvrir une nouvelle technologie » : Elon Musk dévoile Grok 4, une IA à 300 dollars par mois

Au cours d’une présentation de 50 minutes, xAi et Elon Musk ont dévoilé Grok 4, la nouvelle version de son IA.

Semaine chargée pour l’IA chez Elon Musk. Après avoir « amélioré » l’algorithme de Grok, conduisant le chatbot à devenir antisémite, au point de le faire devenir fan d’Adolf Hitler et de se faire débrancher dans la foulée, l’heure est désormais à la présentation de Grok 4.

Cette nouvelle version majeure de l’IA de xAI promet dépasser tout ce qui se fait en la matière, devant Gemini et ChatGPT.

SuperGrok Heavy

Alors que vaut Grok 4 ? C’est toujours difficile à dire sur les présentations de modèles de ce genre. En particulier, venant d’une entreprise d’Elon Musk, souvent pointé du doigt pour ses promesses et ses mensonges.

Ces questions en tête, xAI promet que son nouveau modèle dépasse désormais le niveau d’un doctorat dans la plupart des domaines académiques. D’après Musk, il n’existera bientôt plus un test où l’IA ne sera pas au niveau des connaissances humaines. À ce moment-là, d’après le milliardaire, le test sera de « découvrir des nouvelles technologies et des nouvelles lois de la physique ». Une tâche que Grok pourra réaliser « d’ici la fin de l’année, ou l’an prochain ».

Screenshot

xAi a publié des résultats sur plusieurs tests et benchmarks académiques. En particulier, la société a mis en avant la capacité de Grok 4 à résoudre 25,4% du test HLE (Humanity’s Last Exam), une suite de 2500 questions couvrant les maths, la physique, l’informatique, la chimie ou encore des sujets de sciences humaines. C’est un score plus élevé que Gemini 2.5 Pro de Google (21,6%) et OpenAI o3 (21%).

La suite Grok 4 est composée de deux modèles : Grok 4 et Grok 4 Heavy. Ce dernier demande un nouvel abonnement, SuperGrok Heavy, facturé 300 dollars par mois.

Générer des films avant 2027

La présentation était aussi l’occasion de faire le point sur la feuille de route de xAI. Dans les mois à venir, la firme veut proposer un modèle capable de faire de la programmation, au même titre que Cursor. En attendant, Musk estime qu’il est possible de « fournir l’intégralité d’un code source à Grok 4, et ce dernier le corrigera pour vous ».

Screenshot

Plus tard dans l’année, Grok deviendra capable de générer des vidéos et deviendra un agent multimodal. Deux domaines désormais sur lesquels Google a particulièrement mis l’accent.

Pour Elon Musk, une chose est sûre : « le premier film généré par IA arrivera l’an prochain ».

L’étape suivante pour Elon Musk, est que l’IA soit capable de dominer la question du jeu vidéo. Elle devra être capable de « comprendre si un jeu en développement sera fun », et ensuite de pouvoir s’intégrer à Unity et Unreal Engine pour générer des jeux. D’après Musk,le « premier jeu vidéo vraiment bon généré par IA arrivera l’an prochain ».

Le milliardaire n’a pas précisé si les films et jeux vidéo générés par son IA suivront les mêmes idées politiques affichés par le chatbot ces derniers jours.