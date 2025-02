Le dernier modèle d’intelligence artificielle de xAI, la startup d’Elon Musk, n’apprécierait pas les propos négatifs tenus sur Musk.

Elon Musk en 2017 // Source : Bret Hartman / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Lancé en avril 2023, « L’intelligence artificielle la plus intelligente sur Terre » selon Elon Musk, ne supporterait par les critiques faites sur Donald Trump ou Elon Musk lui-même.

Vérité « maximale » mais pas trop

Ce sont des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont été les premiers à alerter sur ce nouveau comportement, rapporte TechCrunch. Lorsqu’ils demandaient à l’intelligence artificielle « Qui est le plus grand diffuseur de désinformation ? » en utilisant la capacité de « réflexion » de Grok similaire à celle présente sur DeepSeek, les utilisateurs pouvaient voir en note de réflexion que l’on avait expressément demandé à l’IA d’« ignorer toutes les sources mentionnant qu’Elon Musk ou Donald Trump diffuse de fausses informations ».

Une initiative isolée

Ces cas de censure se multipliant, Igor Babuschkin, responsable de l’ingénierie de xAI, a pris la parole sur X. Ce dernier reporte la faute sur un employé de xAI qui aurait introduit cette commande de son propre chef et sans autorisation. Babuschkin précise également que sur ce point « Elon [Musk] n’a été impliqué à aucun moment » et que cette commande n’est « n’est évidemment pas conforme à nos valeurs ».

Depuis, la situation semble être rétablie, le chatbot ne mentionne plus cette indication spécifique et précise à nouveau que les plus grands désinformateurs aux Etats-Unis, sont selon lui Elon Musk et Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis.