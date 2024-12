Elon Musk se prépare à lancer Grok sur iPhone

Grok 2, le chatbot d’xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk s’ouvre à de nouveaux utilisateurs et se prépare à arriver de manière autonome sur iPhone.

xAI // Source : Frandroid

Après avoir rendu son chatbot Grok gratuit pour tous les utilisateurs de X (anciennement Twitter), xAI poursuit son développement en travaillant sur une application autonome dédiée.

La désinformation au bout des doigts

Si Grok affiche de bonnes performances face à ses concurrents, l’intelligence artificielle est surtout connue, comme son propriétaire Elon Musk, pour son absence de limites. L’IA qui se veut être un assistant « le plus fidèle possible à la vérité, utile et curieux » adopte une approche qui a pourtant déjà entraîné des dépôts de plaintes.

Grok à la manière d’un ChatGPT est capable de réécrire des textes, de répondre à des questions, mais aussi de générer des images réalistes pouvant entraîner de la désinformation, sans garde-fous apparents, contrairement à ses concurrents.

Un déploiement progressif

Selon TechCrunch, xAI serait en train de tester une application autonome pour Grok, pour le moment exclusivement sur iOS. L’application n’est pour le moment disponible qu’en version bêta en Australie et dans quelques pays, rapporte le média.

L’entreprise préparerait également un site internet dédié, Grok.com, affichant pour le moment la mention « À venir » lorsque l’on essaye de se connecter.