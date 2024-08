Sans limite : la génération d’images par Grok met la liberté d’Elon Musk à l’épreuve

L’IA Grok, proposée sur Twitter (X) permet désormais de générer des images sans aucune restriction. Un développement qui ne devrait pas plaire aux ayants droits.

Une image générée par Grok : « Mickey Mario et Pickachu l’ourson » // Source : Jane Manchun Wong

Après Dall-E d’OpenAI ou Midjourney, voici désormais la génération d’image par Grok, le chatbot développé par les équipes d’Elon Musk pour son réseau social X (anciennement Twitter).

Comme les autres, il s’agit d’écrire une requête en texte et l’IA peut générer une image correspondant à votre souhait. Seulement, là où les autres acteurs de l’IA ont rapidement mis des gardes fous autour de certaines requêtes, le moteur de génération de Grok ne semble avoir aucune limite.

Grok affirme être dans les règles

Les internautes se sont rapidement amusés à tester les limites de Grok, sans vraiment en trouver.

Officiellement, l’IA ne peut pas générer des « images pornographiques, excessivement violentes, haineuses ou faisant la promotion d’activités dangereuses ».

Quand on lui pose la question Grok indique aussi être « prudent quant à la création d’images susceptibles d’enfreindre des droits d’auteur ou des marques déposées existants » et ne pas produire « d’images susceptibles d’être utilisées pour tromper ou nuire à autrui, comme les « deepfakes » destinés à induire en erreur ».

Total irrespect, zéro limite

Dans les faits, il est possible de demander à Grok peu ou prou tout et n’importe quoi. Côté ayant droit, les internautes n’ont eu aucun mal à dépeindre des mascottes très connues et très protégées comme Mickey Mouse ou Mario.

Brian Cheong

On imagine que Nintendo et Disney ne seront pas des plus ravis de voir ces images de leur personnages porter des armes à feu ou réaliser des actions illégales.

Même chose pour les limites contre les « deepfakes » : Grok peut créer une photo plutôt réaliste d’Elon Musk portant une affiche « Trans Rights », alors que le milliardaire est connu pour militer contre les droits trans.

Alejandra Caraballo

On peut aussi trouver une fausse photo de la candidate Kamala Harris en train de mettre le feu à un drapeau américain.

Grok aime beaucoup (trop) Donald Trump

Comme les autres LLM, Grok n’est pas immunisé contre les erreurs et semble particulièrement enclin à mettre Donald Trump en avant.

RealAF Patriot

Certains internautes ont ainsi obtenu un portrait de Donald Trump, le 45e président des Etats-Unis, même lorsqu’on demande à l’IA de dessiner le 46e président (Joe Biden) ou le 17e président (Andrew Johnson).

Un plan marketing qui se déroule sans accroc ?

Si cette première version de la génération d’image par Grok ne devrait pas tarder à faire réagir les ayants droits tout comme Elon Musk lui même, on peut se poser la question de la réflexion derrière le lancement du produit.

En sachant pertinemment que l’IA permettrait de réaliser tout et n’importe quoi, est-ce que Twitter n’a pas simplement voulu crée la viralité autour du lancement de Grok ?

D’autant que le point commun de toutes ces images est le niveau crédible de réalisation compte tenu de la requête demandée par l’internaute. Les images produites peuvent clairement enfreindre le copyright ou permettre la tromperie en communication politique. Cela signifie aussi qu’elles sont de très bonne qualité.

