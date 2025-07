Meta et OpenAI sont en guerre ouverte et veulent de l’intelligence non artificielle

Une stratégie agressive se met en place entre Meta et OpenAI, chacune cherchant à attirer ou garder ses talents pour renforcer sa position dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Logo Meta pour illustration // Source : Mariia Shalabaieva pour Unsplash

Après la course au modèle le plus performant, une autre phase de la guerre technologique se met en place dans le secteur de l’intelligence artificielle : celle des talents. Alors qu’on apprenait récemment que Google préférait payer des employés à ne rien faire plutôt que de la voir partir chez la concurrence, on découvre que certaines entreprises sont prêtes à tout pour mettre la main sur ces profils déjà en poste.

Si les employés de Google font partie de la liste, ce sont aujourd’hui ceux d’OpenAI qui suscitent le plus d’intérêt chez les recruteurs de Meta, à l’origine du moteur Llama. Une situation que Mark Chen, directeur de la recherche chez OpenAI, ne compte pas laisser passer.

« Récompenser les meilleurs talents »

Dans une note interne qu’a pu se procurer Wired, Chen indique éprouver « un sentiment viscéral en ce moment, comme si quelqu’un s’était introduit chez nous et avait volé quelque chose ». Plus qu’une affaire de famille, c’est bien d’argent dont il est question dans cette fuite des talents. Un problème qu’entend résoudre Chen aux côtés de Sam Altman, le patron d’OpenAI, en réajustant la rémunération afin de « reconnaître et récompenser les meilleurs talents ». Chen se veut toutefois prudent et précise que cette revalorisation salariale ne pourra se faire au détriment du reste des équipes.

La course à la super-intelligence

Cette prise de position intervient alors que Meta déploie une stratégie de recrutement lui ayant permis de débaucher quatre chercheurs seniors d’OpenAI à coût de prime de signature atteignant les 100 millions de dollars.

Derrière cette vague de recrutement, Meta affiche une ambition claire, celle de rejoindre la course à la super-intelligence. Nouvelle obsession technologique pour les entreprises, prenant pour certaines la forme d’un cap financier à atteindre quand pour d’autres, il s’agit d’une ligne à ne pas dépasser à l’heure actuelle.

Cette intelligence générale capable de tout faire obsède et des entreprises comme Meta entendent bien jouer un rôle historique dans son arrivée.

Pour aller plus loin

