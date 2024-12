Le critère étonnant de ChatGPT pour savoir si l’IA a atteint son stade ultime

De nouvelles informations précisent les ambitions d’OpenAI pour atteindre le stade de « l’intelligence artificielle générale », avec des objectifs qui seraient avant tout économiques plus que technologiques.

La quête de « l’intelligence artificielle générale » (AGI), présentée comme le stade où l’IA pourrait rivaliser avec l’être humain grâce à un système de réflexion autonome, semble avoir trouvé son cap financier. De nouvelles informations rapportées par Gizmodo précisent les accords entre Microsoft et OpenAI autour de cette ambition.

100 milliards de dollars de bénéfices

Fondée comme une entreprise à but non lucratif, OpenAI s’oriente désormais clairement vers la lucrativité. Au fil des années, l’entreprise à l’origine de ChatGPT a su attirer de nombreux investisseurs, parmi lesquels Apple. Cependant, l’un d’entre eux occupe une place privilégiée : Microsoft. Ce dernier s’est imposé comme un partenaire financier clé en investissant plusieurs dizaines de milliards de dollars, déclarant que cet engagement visait à « accélérer la recherche indépendante et révolutionnaire d’OpenAI sur l’IA. »

Cet accord stratégique permet également à Microsoft de profiter des avancées technologiques d’OpenAI tout en récoltant une part de bénéfices, et ce, jusqu’à ce qu’OpenAI atteigne le stade de l’AGI.

De nouveaux documents révèlent que l’accord entre Microsoft et OpenAI pourrait voir cet objectif atteint une fois que l’entreprise de Sam Altman aura généré au moins 100 milliards de dollars de bénéfices. Un cap clair, mais encore loin d’être atteint.

Un avenir incertain

Pour le moment, OpenAI est encore loin d’atteindre ce cap des 100 milliards de dollars de bénéfices. L’entreprise qui a accusé plusieurs milliards de pertes pourrait tout juste réussir à générer quatre milliards de dollars de revenus en 2024, rapporte Gizmodo.

Le média rapporte aussi que Microsoft voudrait revoir son accord avec OpenAI en cas de restructuration de l’entreprise, ajoutant un nouvel obstacle à sa complète indépendance. Avec une technologie encore loin de faire l’unanimité auprès du public et des usages qui restent encore à encadrer, l’avenir d’OpenAI reste incertain.