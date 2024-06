Le détail surprenant du contrat entre Apple et OpenAI (ChatGPT) : personne n’a payé

Parmi les fonctions d'intelligence artificielle présentée par Apple pendant la WWDC 2024, on retient l'arrivée de ChatGPT sur les appareils de la marque. C'est le fruit d'un partenariat avec OpenAI... qui n'a engendré aucune transaction financière.

Parmi les nombreuses annonces de la WWDC 2024, on retiendra particulièrement l’offensive d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le système Apple Intelligence se veut évidemment au centre des attentions, mais le partenariat passé avec OpenAI pour intégrer ChatGPT sur iPhone, iPad et Mac est loin d’être passé inaperçu. Or, on imagine forcément qu’une telle collaboration nécessite un arrangement financier. C’est là que Bloomberg nous surprend.

Mark Gurman, journaliste de l’agence de presse et grand spécialiste d’Apple, écrit en effet qu’Apple n’a pas payé OpenAI pour intégrer ChatGPT sur ses appareils. L’inverse est également vrai : OpenAI n’a pas convaincu Apple avec un gros chèque. Selon les sources de Bloomberg, « le partenariat ne devrait pas générer de revenus significatifs pour l’une ou l’autre des parties, du moins au début ».

Au contraire, Apple estime que le fait d’intégrer la marque et la technologie d’OpenAI à des centaines de millions de ses appareils a une valeur égale ou supérieure à celle des paiements monétaires, ont déclaré ces personnes.

Il faut donc comprendre que le but de ce partenariat entre Apple et OpenAI n’aurait pas d’objectif de rentabilité financière immédiate. Le premier améliore ses produits grâce une fonction pratique, le second s’offre un joli coup de publicité. En d’autres termes, les deux parties miseraient vraiment sur le long terme. Mark Gurman précise d’ailleurs que la question de la rémunération pourrait entrer en jeu plus tard.

Rappelons que le partenariat permet notamment à Siri d’aller interroger ChatGPT pour répondre à votre requête quand le système estime que c’est plus pertinent.

Un pari financier risqué pour OpenAI ?

En attendant, il s’agit d’un pari relativement risqué du côté d’OpenAI. Bloomberg met en avant le fait que OpenAI paie Microsoft pour héberger ChatGPT sur les serveurs Azure de la firme de Redmond. Ainsi, mécaniquement, plus il y a de personnes qui utilisent ChatGPT, plus les dépenses d’OpenAI menacent d’augmenter. On se doute évidemment que le fait de faciliter l’accès du chatbot sur les appareils d’une des marques les plus populaires au monde a des chances de faire augmenter le nombre d’utilisateurs drastiquement.

Une projection à nuancer en rappelant que les fonctions débloquées par ChatGPT sur les produits Apple restent optionnelles. Il faut que l’utilisateur donne son accord. Par ailleurs, à terme, il n’est pas impossible que lesdites fonctions deviennent payantes, ce qui réglerait en bonne partie la question de la rémunération de ce partenariat.

