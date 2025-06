Amazon solde la version 256 Go de l’iPad Mini 7 à un prix inédit jusqu’à maintenant

L’iPad Mini 7 est une petite tablette légère et performante, boostée par la puce Apple A17 Pro et avec un prix en baisse de preès de 20 % durant les soldes sur Amazon.

L’iPad Mini 7 est une itération sortie sur le marché depuis la fin d’année 2024. Cette version plus petite de l’iPad classique est aussi plus facilement transportable et plaisant à utiliser au quotidien. Dans son test chez nos confrères de Numerama, la couleur était annoncée dès le titre : il est trop cher pour ce qu’il propose. Sauf qu’avec les soldes chez Amazon, le modèle 256 Go perd 140 euros et est enfin à son juste prix.

Les points forts de l’iPad Mini 7

Son format compact des plus pratiques

Plus un iPad Air Mini qu’un iPad Mini

Version 256 Go pour être à l’aise

L’iPad Mini avec un SoC A17 Pro, qui date de 2024, version 256 Go, est vendu au prix conseillé de 739 euros. On vous conseille plutôt son prix soldé puisqu’il est de 599 euros sur Amazon.

Historique des prix pour l’iPad Mini 7 (256 Go) sur Amazon // Source : Keepa.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Mini 7. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette qui mise beaucoup sur sa compacité

Avec son iPad et ses déclinaisons, Apple tente de séduire un peu tout le monde. Mais la sortie de cet iPad Mini 7 a laissé quelque peu perplexe : son placement tarifaire élevé alors qu’il propose un écran LCD au lieu de l’OLED ou du Mini-LED est dommageable. Surtout qu’il est capable de se transformer en mini-PC lorsque vous le reliez à un ordinateur.

Mais ce n’est pas une mauvaise tablette, très loin de là. Elle fait 195,4 x 134,8 x 6,3 mm pour 293 g, à peine plus grand qu’un smartphone et doté d’une puissance plus élevée. Même l’écran de 8,3 pouces est, au final, d’excellente facture avec sa définition de 2266 x 1488 pixels et son calibrage aux petits oignons.

Un iPad costaud avec la puce A17 Pro

Dans l’iPad Mini 7, vous avez la puce A17 Pro. Un SoC puissant, uniquement dépassé par l’A18 Pro que l’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro. Les progrès sont fulgurants par rapport à la génération précédente, la nouvelle puce est suffisamment puissante pour tout faire tourner, même les gros jeux 3D, sans oublier tout les aspects liés à un usage professionnel. Ça ne chauffe pas beaucoup, la compatibilité avec Apple Intelligence est assurée et même l’autonomie est optimisée.

En parlant d’autonomie, vous êtes servi. En utilisation classique pendant toute une journée, il reste environ 40 % de batterie le soir venu. Si vous laissez l’iPad Mini 7 en veille, il peut s’écouler plusieurs heures avant qu’il ne perde 1 %. Enfin, sa compatibilité avec des accessoires comme l’Apple Pencil Pro, ou l’intégration d’un port USB-C rapide font qu’il est vraiment incontournable.

L’iPad Mini 7 a été testé chez nos amis de Numerama. Vous pouvez donc retrouver tout le bien qu’ils en pensent en allant consulter leur test complet.

