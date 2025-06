La version 256 Go de la nouvelle Xiaomi Redmi Pad 2 est déjà à prix bas pour les soldes d’été

Xiaomi revient poser ses appuis sur le segment des tablettes abordables avec un modèle qui coche (presque) toutes les cases sans faire trembler le portefeuille. La Redmi Pad 2 s’offre une fiche technique costaud, un bel écran 2.5K et une autonomie XXL. Pour les soldes d’été, Boulanger fait passer le prix de 299 euros à 219 euros.

Les tablettes Android reviennent en force, et Xiaomi l’a bien compris. Avec cette Redmi Pad 2, la marque chinoise propose un compromis plus que solide pour ceux qui cherchent un appareil multimédia, familial ou étudiant sans se ruiner. Écran 90 Hz, batterie de mammouth, Dolby Atmos et HyperOS basé sur Android 15 : tout y est. Lors de ces soldes d’été, le site marchand Boulanger fait perdre 80 euros à la tablette.

La Xiaomi Redmi Pad 2 en quelques points

Un écran 2.5K de 11 pouces en 90 Hz

Une grosse autonomie avec une batterie 9000 mAh

Le son spatial Audio Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs

Au lieu de 299 euros, la Xiaomi Redmi Pad 2 (256 Go/ 8 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 219 euros sur Boulanger.

Une ardoise qui ne fait pas semblant

La Redmi Pad 2 embarque un processeur MediaTek Helio G100-Ultra cadencé jusqu’à 2,2 GHz, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le multitâche est fluide, les applis se lancent sans traîner, et les performances globales conviennent aussi bien au streaming qu’à un peu de jeu léger ou à l’usage bureautique.

Cerise sur le pavé tactile : l’espace de stockage est extensible jusqu’à 2 To via microSD. Côté OS, on a droit à HyperOS 2.0, la surcouche Xiaomi basée sur Android 15, bien optimisée, visuellement propre et dotée de toutes les options utiles à la vie connectée.

L’écran LCD 11 pouces en 2560 x 1600 pixels n’est pas OLED, mais il reste bien contrasté et lumineux. Avec sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, la navigation est fluide et agréable, y compris pour les réseaux sociaux et les vidéos. La batterie de 9000 mAh assure jusqu’à 17 heures d’autonomie, et la charge rapide permet de recharger sans trop patienter (à noter que le bloc de recharge n’est pas fourni).

Du son spatial, et tout ce qu’il faut dans une tablette

Pour le prix, Xiaomi fait fort avec quatre haut-parleurs compatibles avec la technologie Dolby Atmos, pour un rendu stéréo large, idéal pour binge-watcher vos séries sur les plateformes de sVOD. Une webcam frontale 5 MP pour les appels visio, et un capteur photo 8 MP à l’arrière. Ce n’est pas la principale qualité de cette tablette, mais pour scanner des documents ou prendre une photo rapide, c’est suffisant.

La tablette propose du WiFi 5, du Bluetooth 5.3, un port USB-C et même une prise casque de plus en plus rare. On peut y connecter un clavier ou un stylet (vendus séparément 69,90 euros), pour passer en mode travail ou créativité en deux secondes. Un lecteur d’empreinte et la reconnaissance faciale pour sécuriser le tout sans galérer.

Afin de comparer la Xiaomi Redmi Pad 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.