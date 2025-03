Xiaomi Pad 7 : déjà une grosse promotion pour cette nouvelle rivale de l’iPad d’Apple

À peine lancĂ©e, la Xiaomi Pad 7 subit dĂ©jĂ de nombreuses baisses de prix, faisant d’elle une tablette trĂšs recommandable et avec un excellent rapport qualitĂ©-prix.

Xiaomi Pad 7 // Source : mi.com

AprĂšs une Xiaomi Pad 6 trĂšs convaincante en 2023, la firme chinoise revient en force sur le marchĂ© des tablettes avec la Xiaomi Pad 7 Pro et Pad 7. Cette derniĂšre propose un trĂšs bon rapport qualitĂ© prix avec un Ă©cran rĂ©actif et de trĂšs bonnes performances pour un prix bien plus accessible grĂące Ă cette offre boulanger : jusqu’Ă 100 euros de remise.

Pourquoi choisir la Xiaomi Pad 7 ?

Un écran de 11,2 pouces en définition 3,2K à 144 Hz

Une puce efficace au quotidien : Snapdragon 7+ Gen 3

La charge rapide de 45 W

Une ardoise ultra fluide

La Xiaomi Pad 7 est un appareil fin et bien fini, avec un chĂąssis en mĂ©tallique sobre. Avec ses tranches prononcĂ©es, elle tient bien en main, mais pĂšse tout de mĂȘme 500 g. En face avant, l’écran de l’ardoise de Xiaomi s’étend sur une diagonale de 11,2 pouces, qui offre une belle dĂ©finition de 3,2K (3 200 x 2 136 pixels).

Pas d’Oled malheureusement, la marque se contente d’un affichage LCD. Pour le prix, on a tout de mĂȘme droit Ă une belle luminositĂ© (800 nits) et un bon niveau de fidĂ©litĂ© des couleurs. Vous aurez droit Ă une expĂ©rience de navigation agrĂ©able et des animations fluides grĂące Ă son taux de rafraĂźchissement Ă 144 Hz.

Un fidĂšle compagnon

Cette tablette accueille dans ces entrailles une puce Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 3, un processeur moins puissant que la version Pro qui est animĂ© par la puce Snapdragon 8s Gen 3. Cela ne l’empĂȘche pas d’assurer dans tous les usages, de la bureautique Ă la navigation, sans oublier le streaming et le gaming. Concernant l’interface, on retrouve HyperOS 2 basĂ© sur Android 15.

Pour finir, le constructeur ajoute sur sa tablette une batterie de 8 850 mAh. Une autonomie qui devrait suffire pour enchaßner vos tùches du quotidien, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. Enfin, une fois la batterie à plat, vous allez pouvoir compter sur une charge 45 W qui permet de récupérer 40 % en 30 minutes.

