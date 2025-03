Xiaomi Pad 7 et 7 Pro : les tablettes Android arrivent en France, on a pu les voir

Envie d’une alternative à l’iPad Air ? Les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro pourraient bien vous surprendre. Regardons ce qu’elles ont à propsoer.

Lors du Mobile World Congress, on a eu la chance de mettre les mains sur les nouveaux Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro, deux tablettes qui vous vous rappeler l’iPad.

En effet, avec un design qui rappelle fortement l’iPad Pro d’Apple – notamment grâce à leur système de clavier avec touches réelles et une charnière bien pensée – ces appareils visent clairement à séduire une clientèle quand même assez technique.

D’ailleurs, on a été impressionnés par leur ergonomie et leur finition, même si une comparaison directe avec les prouesses d’Apple Silicon reste compliquée. Disons que ces tablettes se positionnent comme des rivales sérieuses pour l’iPad Air, tout en défiant aussi Samsung et Lenovo sur leur terrain.

Les fiches techniques des Pad 7 et Pad 7 Pro

Les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro utilisent un écran IPS de 11 pouces en définition 3,2K avec un taux de rafraichissement qui monte à 144 Hz avec un écran mat, et une luminosité pouvant atteindre 800 nits (en utilisation en extérieur).

Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, épaulé par une carte graphique Adreno 735. Avec une batterie de 8850 mAh et une charge rapide de 67 W pour la Pro. Le Pad 7, quant à elle, opte pour un Snapdragon 7+ Gen 3 et une charge 45 W, un peu moins puissant mais tout aussi adapté aux usages du quotidien.

Une disponibilité en France

Les tarifs européens des Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro sont là, et ils font mal à la concurrence.

La Pad 7 se décline en Bleu, Gris et Vert : 431 € pour 8 Go + 128 Go, et 481 € pour 8 Go + 256 Go, avec un clavier AZERTY offert (valeur 129 €).

La Pad 7 Pro, aussi en Bleu, Gris et Vert, propose : 531 € pour 8 Go + 256 Go, 631 € pour 12 Go + 512 Go, et 651 € pour 12 Go + 512 Go avec écran mat (exclu Mi.com), les deux derniers avec clavier Focus (199 €) et stylet Focus (99 €) offerts.

Notre prise en main rapide

On ne peut pas faire de merveilles en quelques minutes, mais voilà ce que j’ai pensé de Pad 7 Pro après quelques minutes de prise en main. Je me suis intéressé un peu plus à la version Pro, mais les deux variantes sont très proches.

Déjà, avec son châssis métallique, avec ses 500 grammes et ses 6 mm d’épaisseur, la Pad 7 Pro offre une prise en main agréable. On a le même feeling qu’un iPad Air, d’ailleurs les deux tablettes se ressemblent beaucoup.

La face avant de la tablette est au format 3:2. Le long du bord droit se trouve le bouton de volume ainsi qu’une section réservée à la fixation du stylet. Le stylet s’enclenche magnétiquement et se charge sans fil, encore une fois, Apple… vous connaissez la chanson.

Notez qu’il y a une option d’un clavier lumineux ou d’un stylet Focus Pen (avec 8192 niveaux de pression). Le Focus Keyboard est le meilleur accessoire du lot. Il est doté d’une charnière flottante, similaire aux accessoires de clavier de l’iPad Pro. Les touches sont spacieuses avec une excellent feeling, et elles sont rétroéclairées sur la version Pro. Il y a également un petit pavé tactile fourni en dessous, qui semble bien fonctionner… peut-être un peu petit à mon goût.

Pour le logiciel, on retrouve HyperOS 2 basé sur Android 15. C’est une interface qui semble propre, on peut afficher deux applications côte à côte, mais aussi des fenêtres flottantes.

Le Xiaomi Pad 7 comprend également ce que la société appelle un mode Workstation, qui crée une expérience plus proche de celle d’un système d’exploitation de bureau en ouvrant chaque application dans une fenêtre flottante.

Côté performances, impossible de vous donner mes impressions, la prise en main était trop brève. Notez que sans Wi-Fi 6 GHz ni 5G, la connectivité est un peu limitée à du Wi-Fi 6 classique.

Il manque également une prise casque. Il n’y a aucune raison pour qu’un appareil de cette taille ne puisse pas prévoir de place pour une prise casque n’importe où sur le corps, à part pour forcer les utilisateurs à acheter des écouteurs sans fil.

A première vue, les atouts du Pad 7 Pro sont tout de même nombreux : un écran lumineux, une autonomie solide, des haut-parleurs quadruples avec Dolby Atmos et un design soigné. L’appareil prend également en charge HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Xiaomi propose également une option d’affichage nano-texturé… comme Apple.