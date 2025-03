La Redmi Pad Pro se négocie désormais à moitié prix maintenant que les nouvelles tablettes de Xiaomi sont sorties

La Redmi Pad Pro est une tablette tactile sous Android avec un écran 2,5K 120 Hz et bien d’autres atouts. Vous pouvez la retrouver aujourd’hui à moitié prix chez AliExpress : 169 euros au lieu de 329 euros, dans sa version 6+128 Go.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Elle n’a pas encore un an (elle est disponible depuis le 21 mai 2024) et reste donc encore extrêmement compétitive : c’est la Xiaomi Redmi Pad Pro. Une tablette tactile de bonne facture qui profite d’une remise de près de 50 % actuellement. Un rapport qualité/prix solide pour une ardoise sous Android qui fonctionne très bien avec un clavier et un stylet, comme ça vous pouvez l’utiliser comme un centre multimédia et même un petit ordinateur portable.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad Pro

La qualité et l’efficacité de son écran 2,5K à 120 Hz maximum

Une autonomie de 12h en usage continu, donc plusieurs jours si vous l’utilisez de façon classique

Des performances qui tiennent la route

Lors de sa sortie en mai dernier, la Xiaomi Redmi Pad Pro était vendue 329 euros. Grâce à cette promo sur AliExpress, vous pouvez la commander pour seulement 169,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Pad Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette avec de bons atouts techniques

Xiaomi a su montrer son savoir-faire en matière de tablettes tactiles, et ce, depuis quelques années maintenant. Elle continue son petit bonhomme de chemin, notamment avec les Xiaomi Pad 7 et 7 Pro qui ont été présentées début mars. Avec la Redmi Pad Pro, vous avez un modèle de la génération précédente, avec toutefois de sérieux arguments à faire valoir.

Le premier, c’est son écran : certes, ce n’est pas une dalle OLED, mais LCD, ce qui limite son taux de contraste à 1500:1, mais vous bénéficiez d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels. En plus, le taux de rafraîchissement adaptatif entre 30 et 120 Hz permet d’économiser de la batterie en fonction de l’activité que vous avez. Sans compter qu’il est compatible Dolby Vision malgré une luminosité maximale de 600 cd/m² en HDR. Un chiffre qui peut paraître peu élevé, mais qui reste plus que correct pour une tablette sur cette tranche de prix.

La Redmi Pad Pro peut quasiment tout faire

Dans la Redmi Pad Pro, vous retrouvez le processeur Snapdragon 7s Gen 2, qui est aussi présent dans le smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Avec, vous avez 6 Go de RAM et, sur cette version, 128 Go de mémoire. Ce qu’il y a de bien, c’est que vous pouvez ajouter une carte microSD pour étendre la mémoire, jusqu’à 1,5 Go de plus. Tout ça avec une autonomie solide grâce à sa batterie de 10 000 mAh qui, en plus, se permet le luxe de passer de 0 à 100% en 60 minutes.

Enfin, même si la partie photo n’est pas son point fort, on retrouve un capteur arrière de 8 Mpx et d’un capteur selfie de 8 Mpx également. Sans entrer dans les détails, car ça a été détaillé dans le test, ils ont le mérite d’exister, mais sont difficilement exploitables. Par contre, ajoutez à la tablette un stylet et un clavier, et vous avez un bon petit laptop hybride qui peut vous servir de station de travail et de divertissement.

Pour en apprendre plus sur les spécificités de la Xiaomi Redmi Pad Pro, vous pouvez consulter le test complet de cette bonne petite tablette tactile.

Vous avez aussi une sélection des meilleures tablettes tactiles du moment, agrémentée du test de chaque modèle, pour vous aiguiller vers le bon choix.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.