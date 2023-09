Cette nouvelle puce Qualcomm promet d’augmenter les performances des smartphones de milieu de gamme abordables

De mani√®re relativement discr√®te, Qualcomm a annonc√© il y a quelques jours son nouveau Snapdragon 7s Gen 2. Cette puce milieu de gamme, grav√©e en 4 nm, vise √† combler un angle mort dans l'offre du fabricant am√©ricain : le ¬ę bas ¬Ľ de son milieu de gamme.

Alors que son concurrent MediaTek pousse tr√®s fort sur le haut de gamme apr√®s avoir investi massivement le terrain des puces accessibles, Qualcomm semble adopter la d√©marche inverse. Tr√®s solidement positionn√© sur le segment premium, avec ses in√©vitables Snapdragon 8 Gen 2 (et bient√īt Gen¬†3), le concepteur de puces mobiles am√©ricain annon√ßait durant le week-end un nouveau SoC pens√© pour renforcer ses positions, mais cette fois sur son milieu de gamme.

Le Snapdragon¬†7s Gen 2, c’est le nom de ce nouveau SoC, cherche ainsi √† r√©pondre aux attentes des constructeurs de smartphones souhaitant des performances honorables… pour un budget restreint, nettement inf√©rieur √† celui requis pour s’attacher les services d’un Snapdragon s√©rie¬†8.

Une puce plus modeste, mais un bon rapport qualit√© / prix‚ÄČ?

Comme sa nomenclature le laisse entendre, cette nouvelle puce ¬ę‚ÄČS‚ÄȬĽ est moins performante que les Snapdragon de s√©rie 7 ¬ę‚ÄČclassiques‚ÄȬĽ. Son CPU est plus lent, et son ISP moins impressionnant. On retrouve ainsi un CPU 8 cŇďurs, regroupant 4 cŇďurs hautes performances cadenc√©s √† 2,4 GHz et 4 cŇďurs haute efficacit√© √† 1,95 GHz. Cette partie CPU peut s’appuyer sur une prise en charge de la m√©moire vive en LPDDR5 √† 3200 MHz.

Pour l’instant, Qualcomm ne donne pas encore de d√©tails sur la partie graphique int√©gr√©e √† sa puce, mais il s’agit d’un iGPU Adreno capable de prendre en charge jusqu’√† un √©cran Full HD+ √† 144¬†Hz.

Ce nouveau Snapdragon¬†7s Gen 2 se contente par ailleurs de la plateforme FastConnect¬†6700 (inf√©rieure √† la FastConnect¬†6900 disponible sur le Snapdragon¬†7+ Gen¬†2). On y trouve une vitesse de t√©l√©chargement maximale de 2,9 Gbps, tandis que le Bluetooth pris en charge est plafonn√© √† la version 5.2. L’audio √† faible consommation d’√©nergie est toutefois support√©, comme le rappelle GSMArena.

Sur le plan photo, Qualcomm mise sur un ISP Spectra capable de g√©rer jusqu’√† 200¬†Mpx et l’enregistrement en 4K √† 30¬†FPS. Pour le reste, on note une prise en charge de l’USB-C¬†3.1 et du standard Quick Charge¬†4+.

Quant au lancement de ce Snapdragon 7s Gen 2, certaines rumeurs le situent tr√®s prochainement, avec l’arriv√©e du Redmi Note 13. Qualcomm n’a cependant rien officialis√© √† ce stade.