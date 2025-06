Qualcomm surpasse enfin Apple : le nouveau Snapdragon 8 Extreme Edition écrase l’A18 Pro

Tournant historique dans la guerre des puces mobiles : le nouveau Snapdragon 8 Extreme Edition de Qualcomm bat l’A18 Pro d’Apple de 11 % en monocœur et 17 % en multicœur.

Source : Qualcomm

Qualcomm et Apple se bataillent dans la guerre des processeurs mobiles.

Les processeurs haut de gamme Android, comme les Snapdragon de Qualcomm ou les Dimensity de MediaTek, ont-ils déjà surpassé ceux d’Apple ces dernières années ? La réponse dépend du domaine de performance considéré (CPU, GPU, NPU, consommation, etc.), mais globalement, Apple est resté leader sur la majorité des critères CPU, tandis que les SoC Android ont parfois pris l’avantage sur d’autres aspects.

Par exemple, l’Apple A18 Pro est 42 à 52 % plus rapide que le cœur de performance Cortex-X4 du Snapdragon 8 Gen 3, tout en étant plus efficace énergétiquement.

Sur AnTuTu, qui mesure la performance globale (CPU, GPU, mémoire, UX), les Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Elite peuvent dépasser les A17/A18 Pro, mais ces scores sont à relativiser car les méthodes de calcul diffèrent entre Android et iOS, ce qui rend la comparaison directe difficile.

Mais selon des fuites, le nouveau Snapdragon 8 Extreme Edition (nom de code SM8850) pulvérise littéralement l’A18 Pro d’Apple avec des gains de performance spectaculaires : +30 % en monocœur et des scores Geekbench 6 qui dépassent ceux de l’iPhone.

Ce SoC est également appelé Snapdragon 8 Elite Gen 2 ou Snapdragon 8 Elite 2.

Pour la première fois depuis des années, un processeur Android pourrait vraiment rivaliser avec la puissance brute des puces Apple. Un retournement de situation.

L’architecture Oryon 2 de Qualcomm

Le secret de cette révolution ? La deuxième génération de l’architecture CPU Oryon, développée entièrement en interne par Qualcomm depuis le rachat de Nuvia en 2021.

Cette approche « maison » commence enfin à porter ses fruits avec des résultats impressionnants :

Score monocœur : Plus de 4000 points sur Geekbench 6 (vs 3605 pour l’A18 Pro)

: Plus de 4000 points sur Geekbench 6 (vs 3605 pour l’A18 Pro) Score multicœur : Plus de 11 000 points (vs 9376 pour l’A18 Pro)

: Plus de 11 000 points (vs 9376 pour l’A18 Pro) Amélioration générationnelle : +29 % en monocœur, +12,2 % en multicœur

Ces chiffres placent le nouveau Snapdragon 11 % devant l’A18 Pro en monocœur et 17,3 % en multicœur.

Une mémoire graphique dopée aux stéroïdes

Qualcomm ne s’est pas contenté d’améliorer le CPU. Le nouveau Snapdragon 8 Extreme Edition embarque aussi 16 Mo de GMEM (mémoire graphique rapide dédiée), une quantité généreuse qui promet des performances gaming exceptionnelles.

Cette mémoire ultra-rapide (jusqu’à 2,3 To/s de bande passante) permet au GPU Adreno de traiter les images par tuiles directement dans cette mémoire locale avant de les renvoyer vers la RAM système.

Son objectif principal est de limiter les accès à la mémoire principale du système (RAM), qui sont plus lents et plus énergivores, en stockant temporairement les données graphiques nécessaires au traitement en cours.

Apple rattrapé par ses propres limites

Ce bond de Qualcomm arrive à un moment où Apple semble avoir atteint un plateau technologique. L’A18 Pro, malgré ses qualités indéniables, n’a pas marqué le même saut générationnel que par le passé. La gravure en 3 nm commence à montrer ses limites en termes de gains « gratuits ».

De son côté, Qualcomm a profité de ces années de « retard » pour repenser complètement son approche. L’acquisition de Nuvia et ses équipes d’ex-ingénieurs Apple commence à payer, avec une architecture CPU qui rivalise enfin avec les meilleures puces de Cupertino.

Cette percée de Qualcomm va redonner des arguments aux fabricants Android face à l’iPhone. Samsung, OnePlus, Xiaomi et les autres pourront enfin vanter des performances CPU supérieures à celles d’Apple – un argument marketing de poids.

Cependant, à la date de juin 2025, aucun smartphone commercialisé n’intègre officiellement ce SoC, car il n’a pas encore été lancé sur le marché.

Les références au SM8850 ont été repérées dans le code source de Xiaomi HyperOS 2.0, ce qui montre que Xiaomi prépare des modèles de pré-série ou des prototypes, probablement pour les futurs Xiaomi 16 et Xiaomi 16 Pro.

Apple devrait lancer sa puce Apple A19 Pro avec les futurs iPhone, les iPhone 17, en septembre prochain.

