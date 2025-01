Qualcomm Snapdragon X : enfin une puce pour des PC ARM bon marché

À l’occasion du CES, Qualcomm a annoncé la disponibilité prochaine de sa puce Snapdragon X, destinée à faire tourner des logiciels dopés à l’IA sur des ordinateurs à partir de 600 €.

Crédit : Qualcomm

Quand l’un plus gros fabricant de puces mobile parle, tout le monde écoute. Durant le grand raout technologique qu’est le CES, le fabricant étasunien a annoncé la sortie prochaine d’un nouveau processeur ARM pour ordinateur : le Snapdragon X.

Comme le note Techcrunch, ce composant est le troisième entrant dans la gamme, après le Snapdragon X Elite et le Snapdragon X Plus. Il a pour ambition de faire descendre l’addition des PC sous ARM, ou, comme on les connaît plus aujourd’hui, des PC Copilot+.

Tout mieux qu’Intel

Le fabricant l’écrit en effet noir sur blanc dans son communiqué de presse, le Snapdragon X « permettra la naissance de PC Copilot+ vendus autour des 600 $ ». Bien évidemment, CES oblige, le fabricant n’a pas donné de fourchette de prix en euros, mais on peut s’attendre à des prix relativement similaires, ou légèrement plus élevés. Toujours est-il que cela devrait encore faire descendre le prix des machines ARM sont le seuil est actuellement autour de 800 €/900 €.

Les caractéristiques du Snapdragon X // Crédit : Qualcomm

Côté technique, le Snapdragon X est gravé en 4 nm, embarque 8 cœurs Oryon à 3 GHz, promet une autonomie 2x supérieure à celle des machines Intel et peut exécuter 45 trillions d’opérations par seconde grâce au NPU Hexagon. Si tous ces chiffres ne vous parlent pas, sachez seulement que Qualcomm promet plus de performance, plus d’autonomie et plus de fonctionnalités d’IA que les ordinateurs sous architecture x86.

La lente vague ARM

Côté connectique, on retrouve bien évidemment la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et la possibilité de prendre en charge jusqu’à 3 écrans externes (en 60 Hz). Pour ne rien gâcher, Qualcomm explique aussi que la liste des applications ARM natives s’allonge de jour en jour, à tel point que « 90 % du temps passé devant un PC l’est sur des apps qui tournent nativement » sur cette architecture.

Pour aller plus loin

Windows a ce qu’il faut pour enfin réussir son passage à Arm : voici Prism

Petit à petit, que ce soit au niveau du prix, de la compatibilité logicielle ou des prouesses techniques, les PC ARM font leurs trous sur le marché. Si, pour le moment, Qualcomm n’a capturé que 0,8 % du marché des PC au troisième trimestre 2024, nul doute que l’arrivée de ces puces moins chère et l’accent mis par Microsoft sur la transition de x86 vers ARM va finir par renverser la vapeur.