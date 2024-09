Que vaut le Snapdragon X Plus de Qualcomm ? On a essayé l’Asus Vivobook S 15 pour le vérifier

Qualcomm continue son assaut sur le marché Intel avec une nouvelle puce pour PC : le Snapdragon X Plus. Nous avons pu en évaluer les performances avec l’Asus Vivobook S 15 dévoilé à l’IFA 2024.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Intel est décidément dans une position très complexe. En plus de son affaire de processeurs instable, le géant du microprocesseur doit faire face à une concurrence plus féroce que jamais. Il y a d’un côté Apple qui a pris son indépendance avec ses propres puces Apple Silicon, AMD qui domine sur le plan des performances notamment dans les PC de bureau, et Qualcomm qui revient à la charge en 2024 avec sa gamme Snapdragon X.

Ce dernier avait déjà fait fort impression en milieu d’année avec le lancement de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite, qui nous a bluffé dans le Surface Laptop 7 ou dans l’Asus Vivobook S 15.

Asus et Qualcomm s’associent de nouveau à l’IFA 2024 pour dévoiler une nouvelle variation du Vivobook S 15, moins chère et intégrant une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon X Plus.

Snapdragon X Plus vs X Elite

Le Qualcomm Snapdragon X Plus est une déclinaison moins performante et moins chère du Snapdragon X Elite. Elle a été présentée par Qualcomm en avril, et trouve désormais son chemin dans des PC commercialisés comme celui d’Asus.

Elle reprend exactement la même architecture que le Snapdragon X Elite. Voici les changements importants à noter.

Nombre de cœurs : 10 (au lieu de 12)

Fréquence maximale : jusqu’à 3,4 GHz (au lieu de 3,8 GHz)

GPU Adreno jusqu’à 3,8 TFLOPs (au lieu de jusqu’à 4,6 TFLOPs)

Pour le reste, on garde le même procédé de gravure en 4 nm, la même compatibilité avec la RAM LPDDR5X, la même connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, ou encore le même NPU de 45 TOPS permettant la certification Copilot+ de Microsoft pour Windows 11.

Le nouveau PC d’Asus

Pour évaluer les performances de cette nouvelle puce, Asus nous a prêté un Vivobook S 15. Il s’agit d’une déclinaison du PC que nous avons testé avec le Snapdragon X Elite. Deux ordinateurs du même fabricant avec le même châssis, c’est idéal pour évaluer les différences entre deux puces.

Source : Frandroid

Le nouveau Vivobook S 15 S5507 que nous avons réçu propose un écran Oled de 15,6 pouces avec une définition de 2880 x 1620 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et une gamme de couleurs à 100% du DCI-P3.

Il est par ailleurs équipé d’un stockage de 512 Go sur SSD NVMe PCIe 4.0, avec 16 Go de RAM LPDDR5X et une batterie de 70 Wh.

Côté connectique, on retrouve deux ports USB-C USB 4.0, deux ports USB-A USB 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD et un port jack 3,5mm.

Son châssis mesure 35,26 x 22,69 x 1,47 ~ 1,59 cm pour 1,42 kg avec un score de réparation de 8,6.

Quelle différence en performance réelle ?

Nous avons refait tourner le benchmark Cinebench 2024 qui a le mérite d’être compatible nativement avec l’architecture ARM tout en étant disponible à la fois sous Windows et macOS.

Le résultat sous Cinebench 2024 // Source : Frandroid

Le Snapdragon X Plus obtient un score de 108 points sur un seul cœur et 646 points en multicœurs. Le premier résultat est quasi identique à celui du Snapdragon X Elite (106 points) et démontre bien que l’architecture est exactement la même.

C’est évidemment avec la perte de 2 cœurs que les résultats se font sentir sur le test multicœurs qui passe de 1115 points à 646 points.

Les résultats de Geekbench 6 // Source : Frandroid

Sur le logiciel Geekbench 6, notre Qualcomm X Plus obtient un score de 2441 points sur un seul coeur et 11437 points en multicœurs. Un score tout à fait comparable à celui obtenu par l’Apple M3 sur les derniers Mac, même la solution d’Apple obtient un score plus impressionnant de 3050 points sur un seul coeur.

Le résultat de 3DMark Steel Nomad // Source : Frandroid

La puce graphique revue à la baisse, alors que celle du Snapdragon X Elite n’était déjà pas un foudre de guerre, a de sévères conséquences sur les performances en calcul 3D.

Nous avions, par exemple, mesuré un score de 2092 points sur 3DMark Steel Nomad Light, qui chute à 1141 points sur cette nouvelle référence.

Avec ce genre de résultat il ne faut pas s’attendre à faire tourner mieux que quelques très vieux jeux, en admettant qu’ils soient compatibles ARM.

Une nouvelle référence ?

Ces résultats éloignent un peu plus Qualcomm des scores réalisés par les puces M3 d’Apple, alors que ce dernier devrait très prochainement livrer sa puce M4 dans ses nouveaux Mac.

Pour autant, à l’usage, cette différence de puissance peut totalement être indolore en fonction de vos besoins. Pour un PC utilisé pour de la navigation web, de la bureautique et un peu de travail de retouche, le Snapdragon X Plus nous semble suffisant.

Il permettra d’avoir un PC faisant très peu de bruit en fonctionnement et proposera une bonne autonomie. Nous avons pu utiliser le Vivobook S 15 toute une journée sans efforts.

C’est dans les tâches plus gourmandes, comme du montage vidéo, du calcul 3D ou du jeu vidéo, où le Snapdragon X Plus montrera trop vite ses limites pour être recommandé.

Battre Apple là où il est encore absent

La très grande promesse de ce Snapdragon X Plus, c’est surtout le prix de vente des PC qui vont l’intégrer. Qualcomm promet une gamme de machines sous la barre des 1000 euros. C’est le cas du Vivobook S15 (Snapdragon X Plus) disponible dès le 9 septembre en France à partir de 999 euros.

C’est un prix psychologique très fort et une tranche de prix sur laquelle Apple est plutôt absent jusqu’à présent. Au catalogue de la marque, le MacBook Air M2 est officiellement commercialisé à 1199 euros avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

En cherchant un peu, on peut trouver régulièrement le MacBook Air M2 d’Apple en promotion à moins de 1000 euros, comme ici chez Cdiscount, mais ce n’est pas son prix de référence.

Apple pourrait finir par descendre le tarif de son MacBook, comme la marque l’a déjà fait avec l’Apple Watch SE ou l’iPhone SE, mais cela ne semble pas encore à l’ordre du jour. Un calendrier qui pourrait donc profiter à Qualcomm en attendant.