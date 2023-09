L’idée d’un MacBook à petit prix renaît : un futur concurrent de taille pour les PC Windows ?

Le média taïwanais « DigiTimes » rapporte qu'Apple travaillerait sur un MacBook « à petit prix » pour concurrencer les Chromebooks. Le lancement serait prévu en 2024.

Depuis leur passage à Apple Silicon en 2020, les MacBook sont devenus des références sur le marché du PC portable. Apple propose, en effet, des PC portables très fins, sans ventilation active, très autonome, avec une chauffe maitrisée et des performances exemplaires. Mais les tarifs pratiqués par la marque placent ces MacBook dans la catégorie premium du marché.

D’après le média Digitimes, les choses pourraient changer en 2024 avec l’arrivée d’un MacBook à petit prix, comme le rapporte Apple Insider.

Un MacBook SE ?

Selon le média, ce nouveau MacBook serait prévu comme un rival des Chromebooks et sortirait à la fin de l’année 2024. L’objectif d’Apple serait de conquérir encore davantage le marché de l’éducation. Situé à Taïwan, Digitimes est habitué des indiscrétions provenant des fournisseurs d’Apple. Ces sources de seconde main ne voient toutefois pas toujours juste sur les projets d’Apple, et aucune autre rumeur n’évoque pour le moment ce projet de MacBook moins cher. À ce stade, il ne faut donc pas encore marquer la fin de l’année 2024 dans les calendriers pour une telle sortie.

Néanmoins, on avoue trouver cette idée plutôt convaincante. En 2024, Apple devrait avoir fini de renouveler l’ensemble de sa gamme avec la puce M3 et ses dérivées (M3, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra). On peut donc imaginer Apple concevoir un MacBook à plus petit prix basé sur ces anciennes générations de composants. C’est ce que la marque a déjà l’habitude de faire depuis longtemps avec son iPad, son Apple Watch SE ou son iPhone SE. Maintenant que la firme maitrise la conception de ses propres puces sur ses PC portables, elle peut appliquer cette stratégie à ses MacBook.

Apple a déjà ouvert la voie vers des produits plus accessibles avec son Mac Mini M2, une excellente machine à moins de 700 euros. Si la firme commercialise un MacBook sous la barre des 1 000 euros, à un tarif agressif, elle pourrait bien bouleverser le marché du PC portable et gagner rapidement une portion du marché. C’est cohérent avec la stratégie d’Apple. La marque fait grossir son catalogue depuis plusieurs années pour toucher davantage de profils d’utilisateurs et commercialiser ses services.

