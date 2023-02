Avec le Mac mini M2, Apple va à rebours du reste de sa politique d’innovation et de prix. La firme annonce une machine beaucoup plus puissante que la génération précédente grâce au choix entre la puce M2 ou la puce M2 Pro, tout en intégrant une baisse de prix.

Le Mac mini M2 se négocie à 699 euros, un prix plancher pour un Mac chez Apple. De quoi en faire sur le papier une machine idéale pour de nombreux usages. Nous avons eu la chance de tester les deux versions.

Apple Mac Mini M2 2023 Fiche technique

Modèle Apple Mac Mini M2 2023 Écran tactile Inconnu Processeur (CPU) M2 Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 8 Go, 16 Go, 24 Go Mémoire interne 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) macOS Dimensions 197 x 35,8 mm Poids 1180 grammes Prix 699 € Fiche produit

L’Apple Mac mini M2 Pro nous a été prêté par la marque. Le Mac mini M2 a été acheté par la rédaction.

Apple Mac Mini M2 2023 Notre avis en vidéo

Apple Mac Mini M2 2023 Design compact et maitrisé

On fait difficilement plus compact qu’un Mac mini. La machine d’Apple occupe seulement un carré de 19,7 cm x 19,7 cm pour 3,58 cm de hauteur et un poids de 1,18 kg (1,28 kg pour la version M2 Pro). L’objet en aluminium peut donc se glisser extrêmement facilement sur un bureau, sous l’écran ou même à l’arrière d’un moniteur. Les finitions sont irréprochables, comme on peut s’y attendre d’Apple.

Apple fait toujours le choix curieux de placer le bouton d’alimentation de l’appareil à l’arrière, au niveau de la connectique. Pour le reste, c’est une machine à l’apparence aussi simple que son utilisation. Du clé en main, sans possibilité de réparer vous-même le produit, mais ce n’est pas l’objectif ici.

Connectiques

L’Apple contemporain ne mise plus uniquement sur le tout USB-C. Le Mac mini l’illustre plutôt bien puisque l’on va retrouver à l’arrière de l’appareil deux ports USB-A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm.

On a également droit à deux ou quatre ports Thunderbolt 4 USB-C, selon que l’on prend la version M2 ou M2 Pro respectivement.

Enfin, il faut aussi compter la prise d’alimentation à deux broches assez classique dans le secteur.

Notre seul reproche est l’absence de port en façade qui pourrait faciliter le transfert de données depuis un périphérique comme une clé USB ou un disque dur externe. Cependant, comme l’appareil est compact et léger, il n’est pas très compliqué de connecter le périphérique à l’arrière.

Pas d’accessoires fournis

Comme pour le Mac Studio et contrairement à son iMac, Apple ne fournit pas le moindre accessoire avec son Mac mini, si ce n’est le câble d’alimentation.

Il faudra donc ajouter un moniteur externe, un clavier et une souris de votre choix pour pouvoir utiliser la machine.

Apple Mac Mini M2 2023 Le haut-parleur pour dépanner

Le Mac mini M2 intègre un petit haut-parleur. Disons-le immédiatement, il est essentiellement là pour dépanner et envoyer des sons de notification plutôt que réellement proposer une bonne expérience sonore. Si vous souhaitez regarder des films ou écouter de la musique sur cette machine, l’achat de haut-parleurs s’imposera vite à vous.

Apple Mac Mini M2 2023 macOS et ses applications prêtes à l’emploi

Le Mac mini tourne évidemment sous macOS, plus précisément sous macOS Ventura 13.3, dernière version en date au moment d’écrire ce test.

Nous avons longuement écrit sur macOS au travers de nos différents tests des Mac. Le système a aujourd’hui très largement intégré sa transition vers les puces Apple Silicon (M1/M2).

Aujourd’hui, le système est plutôt simple à prendre en main et bien intégré à l’écosystème d’Apple. Il propose encore quelques éléments un peu datés et peut paraître lourd au premier abord avec les nombreuses applications préinstallées par Apple et mises en avant. La bonne nouvelle étant qu’aucune application tierce n’est installée par défaut.

La philosophie est bien entendu différente de celle de Windows. Si vous venez du système de Microsoft, comptez quelques semaines avant de retrouver parfaitement vos raccourcis préférés. Il faudra aussi prendre le parti de s’adapter.

On vous recommande de jeter un coup d’œil à nos applications indispensables pour Mac afin de partir du bon pied.

Apple Mac Mini M2 2023 Les performances pour toutes et tous

Le Mac mini est proposé en deux configurations différentes : avec une puce M2 ou une puce M2 Pro. Précisons qu’il s’agit de la puce M2 Pro avec un GPU 10 cœurs, c’est-à-dire une version plus véloce que celle du MacBook Air M2 de base.

Dans les deux cas, la machine est ventilée activement pour mieux dissiper la chaleur. La puce est épaulée par 8 à 32 Go de mémoire unifiée et de 256 Go à 8 To de stockage SSD.

Le choix entre M2 et M2 Pro a également un impact sur l’affichage externe. Dans le premier cas, vous êtes limité à deux écrans, 6K 60 Hz via le Thunderbolt 4 et 4K 60 Hz via le port HDMI. Dans le deuxième cas, vous avez le droit à trois écrans : deux écrans à 6K 60 Hz via Thunderbolt et le 3e à 4K 60 Hz via HDMI.

Les benchmarks

On connait déjà la puce Apple M2 que l’on a testé dans le MacBook Air M2. Nous avons tout de même souhaité réaliser quelques benchmarks sur le Mac mini pour noter son comportement.

Sans surprise, sur Cinebench, la puce M2 illustre bien le faible gain proposé en monocœur, mais le gain plus important sur des applications multicœurs. Il faut par ailleurs noter que la puce M2 Pro est capable de rattraper les performances du M1 Max de la génération précédente. Autrement dit, le Mac mini est plus performant que le premier modèle de Mac Studio. C’est un résultat plutôt impressionnant en un seul changement de génération.

Notez que ce niveau de performance est atteint dans un silence quasi absolu. Le Mac mini intègre un système de ventilation actif, mais il ne se déclenche que rarement.

Concernant le stockage, Apple a fait le choix comme sur le MacBook Air M2 d’économiser sur les performances sur la version la plus accessible. Non seulement vous êtes limité à 256 Go de stockage, mais Apple n’intègre qu’une seule puce de mémoire flash NAND, ce qui limite la vitesse.

Dans les faits, pas de raison de paniquer : le SSD 256 Go d’Apple reste tout de même performant avec 1,4 Go/s en lecture ou en écriture séquentielle. Si vous avez besoin de cette machine pour des tâches lourdes, privilégiez les versions du Mac mini avec davantage de stockage pour améliorer les performances. Sur ces versions, la vitesse de pointe monte à 6 Go/s en écriture et 5 Go/s en lecture.

Toujours est-il que pour la plupart des utilisateurs, le SSD de base est suffisamment performant.

La machine pour toutes et tous

Au-delà des benchmarks que l’on peut faire exécuter à ce Mac, il y a l’expérience utilisateur. Le Mac mini M2 convient très largement pour les usages les plus courants d’un PC. Que ce soit de la bureautique, de la navigation sur le web, de la retouche photo, de la programmation ou même du montage vidéo : la puce M2 est largement au niveau pour exécuter toutes ces tâches avec la plus grande des fluidités.

Seul le jeu vidéo sera un frein à l’usage, et surtout pour un manque de disponibilité des jeux sur macOS plutôt que pour un manque de puissance. Si vous utilisez votre PC pour jouer, il faudra vous tourner vers une alternative comme le cloud gaming pour en profiter vraiment sur ce Mac.

Notez tout de même que jouer reste possible, nous avons pu tester des jeux comme Stardew Valley, Final Fantasy XIV ou Inscryption sans problèmes. Le système d’Apple permet en plus de gérer facilement les manettes de jeux. Reste que le catalogue est très limité, trop aujourd’hui pour vraiment recommander la machine pour cet usage.

Enfin, si vous avez une utilisation professionnelle de haut niveau, nécessitant par exemple, du montage vidéo sur des fichiers 8K ou de la création 3D, il faudra privilégier la version M2 Pro de la machine.

Apple Mac Mini M2 2023 La consommation est minime

Puce développée pour PC portable oblige, le M2 consomme très peu d’énergie. Sur son site, Apple indique une consommation maximale de 150 à 185 W, respectivement pour le M2 ou le M2 Pro.

Dans les faits, nous avons eu bien du mal à faire monter la machine très haut. Même pendant des benchmarks, la consommation s’élevait rarement à plus de 50 W.

L’achat d’un Mac mini devrait donc se traduire par de sensibles économies d’énergie en comparaison de n’importe quel PC sous Windows.

Apple Mac Mini M2 2023 Prix et disponibilité

Le Mac mini M2 est commercialisé par Apple à partir de 699 euros. La version M2 Pro est quant à elle vendue à partir de 1 549 euros.