D’après Apple, la puce M4 du Mac mini coûte moins de 9 euros, à moins que la marque ne se moque de nous

Le Mac mini est une machine très impressionnante grâce à son rapport performance/prix. Une anomalie dans la catalogue d’Apple, au point où les prix de la marque n’ont plus aucun sens.

Le bouton d’alimentation du Mac mini n’est pas le problème de la machine. Apple a dévoilé un Mac mini qui s’annonce comme l’un des meilleurs PC de l’année si les tests confirment ses performances.

En effet, pour 699 euros, Apple propose une machine facile à intégrer dans n’importe quel salon, avec la promesse d’une performance suffisante pour la plupart des tâches, même un peu de jeu vidéo, et une suite logicielle complète.

En fait, la machine paraît même étonnamment peu chère pour un produit Apple. Au point où la grille des options de la marque a encore moins de sens qu’habituellement.

Ne doublez pas le stockage, achetez un autre Mac mini

En effet, on le sait, les options chez Apple coûtent toujours très très cher. Le Mac mini ne fait pas exception. De base, la machine est fourni avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM. Que se passe-t’il si l’on souhaite doubler ces capacités ? Respectivement 230 euros de plus pour passer à 512 Go et 460 euros pour passer à 32 Go.

Une rapide addition montre donc une facture à 690 euros pour ces options. Soit seulement 9 euros de moins que le prix du Mac mini M4.

Autrement dit, d’après le site officiel d’Apple, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtent 690 euros. L’alimentation, la carte mère, le boitier et tous les autres composants du Mac mini coûtent donc moins de 9 euros.

Évidemment, nous faisons ici un raisonnement par l’absurde. La puce M4 d’Apple à elle seule ne peut pas coûter que 9 euros. Le fabricant TSMC facture beaucoup plus chère l’accès à ses lignes de production 3 nm.

Le Mac mini permet d’illustrer à la perfection la grille des prix des options.