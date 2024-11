Apple Mac mini M4 : le véritable problème n’est pas son bouton d’alimentation

699 euros pour un ordinateur Apple ? Non, vous ne rêvez pas. Le nouveau Mac Mini M4 se positionne comme le Mac le plus abordable jamais commercialisé. Mais derrière cette proposition se cache peut-être un compromis plus problématique qu’un simple bouton d’alimentation mal placé.

Le nouveau Mac mini M4 d’Apple fait beaucoup parler de lui, et pour cause : avec un prix d’entrée fixé à 699 euros en France, il représente l’une des portes d’entrée les plus abordables vers l’écosystème Mac.

Une fiche technique impressionnante

Sur le papier, le Mac mini M4 a de quoi séduire. Dans un boîtier remarquablement compact, Apple a réussi à intégrer sa dernière puce M4, accompagnée de 16 Go de mémoire vive unifiée.

La connectique n’est pas en reste, avec trois ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, une sortie HDMI, un lecteur de carte SDXC et même un port HDMI. Une configuration qui permet d’envisager sereinement aussi bien la productivité que la création de contenu.

Le véritable enjeu

Si la controverse autour du bouton d’alimentation placé sous l’appareil fait beaucoup de bruit — rappelant l’épisode de la souris Magic Mouse à charger à l’envers — elle masque un problème bien plus fondamental : le stockage. Avec seulement 256 Go dans sa configuration de base, le Mac mini M4 risque de se retrouver rapidement à l’étroit.

Ce choix pose particulièrement problème à l’heure où les applications d’IA, le développement logiciel, et le traitement photo/vidéo occupent un espace toujours plus important.

Certes, il est possible de connecter un SSD externe en Thunderbolt 4, mais cela vient dénaturer l’aspect compact et minimaliste de l’appareil.

Plus problématique encore, la grille tarifaire du stockage additionnel frise l’indécence :

256 Go : 699 euros (2,73 €/Go)

512 Go : 929 euros (1,81 €/Go) (coût par Go supplémentaire : 230 € ÷ 256 = 0,90 €/Go)

1 To : 1159 euros (1,16 €/Go) (coût par Go supplémentaire : 460 € ÷ 768 = 0,60 €/Go)

Pour référence, un SSD NVMe externe moderne coûte environ 0,10 € à 0,15 € par Go.

Ces tarifs, bien au-dessus des prix du marché pour du stockage SSD, représentent une augmentation énorme du budget initial.

Pour mettre ces prix en perspective, sur le marché actuel des SSD externes :

Un SSD NVMe externe 1 To de bonne qualité coûte environ 100 à 150 €

Un SSD interne PCIe Gen4 1 To : 80 à 120 €

Donc pour le surcoût demandé par Apple pour passer à 1 To (+460 €), vous pourriez acheter 3 SSD externes de 1 To chacun.

La question du bouton d’alimentation

Contrairement à ce que les réseaux sociaux voudraient nous faire croire, la position du bouton d’alimentation ne constitue pas un véritable problème.

Les Mac modernes sont conçus pour fonctionner en mode veille, avec des uptimes pouvant atteindre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’accès au bouton power devient donc un enjeu marginal dans l’utilisation quotidienne.