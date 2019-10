Dans ce dossier, nous vous proposons de répondre aux questions les plus répandues concernant la problématique des ondes électromagnétiques, avec un classement des smartphones (et les valeurs DAS) régulièrement mis à jour.

Le Débit d’Absorption Spécifique ou DAS est un indicateur permettant d’évaluer la quantités d’onde émises pour nos smartphones et objets connectés. Si les scientifiques s’accordent en majorité à dire que ces dernières ne sont pas nocives pour la santé, certains doutes demeurent. Si vous cherchez à réduire votre exposition aux ondes électromagnétiques, nous avons listé les smartphones du moment en fonction de leur DAS afin que vous puissiez orientez votre en fonction de ce critère. Vous trouverez des informations complémentaires sur le DAS après nos classement.

Pour comprendre le DAS

Qu’est-ce que le DAS ?

Les champs électromagnétiques sont partout : la lumière visible, les rayons X, mais aussi les ondes émises par nos smartphones, les antennes relais ou encore les lignes électriques. Ils se propagent sous la forme d’onde, définie par sa fréquence. Plus elle est haute, plus elle est énergétique. Comme toutes les ondes, elles se déplacent à la vitesse de la lumière.

Pour les smartphones, les autorités sanitaires ont établi des normes portant sur le DAS (débit d’absorption spécifique), exprimé en watt par kilo. Cet indice indique la quantité d’énergie électromagnétique absorbée par le corps lors de l’utilisation d’un appareil sans fil, il permet de mieux comprendre les spécificités du corps humain, surtout au niveau de la tête (quand on place le téléphone près de l’oreille).

Là où ça se complique, c’est que cet indice est calculé d’une façon différente dans les régions du monde entier. Si l’on compare les données, il faut donc se fier aux chiffres donnés pour une zone géographique donnée. Dans le cas de la France, c’est la norme de l’Union européenne qui fait foi.

Au sein de l’Union européenne, la limite de DAS est de 2 watts par kilogramme (W/kg) (la moyenne se rapporte à 10 grammes de tissu), aux États-Unis la FCC exige que les téléphones commercialisés affichent un niveau de DAS inférieur à 1,6 watt par kilogramme (W/kg) (pour 1 gramme de tissu).

Évidemment, le calcul du DAS reste une opération complexe, l’absorption est différente en fonction des morphologies et des parties du corps que l’on cible.

Est-ce dangereux pour la santé ?

Il faut différencier deux types de rayonnements : ceux ionisants et ceux non ionisants. Les premiers se trouvent dans les très hautes fréquences, il s’agit des rayons X (utilisés principalement en médecine), mais aussi les rayons gamma (lors d’une explosion nucléaire, ces ondes sont émises par un produit radioactif). Ces rayonnements sont dits ionisants, car ils sont suffisamment énergétiques pour arracher des électrons aux atomes, ce qui a des effets cancérigènes avérés, et peuvent même entraîner la mort à court terme lors d’une exposition très importante comme lors de catastrophes nucléaires. Pas besoin d’annuler votre prochaine radio toutefois, tout est question de quantité bien évidemment. Aux doses courantes, il n’y a aucun danger.

Les ondes émises par nos téléphones sont bien moins énergétiques, ils sont non ionisants. Les ondes utilisées pour la téléphonie mobile se situent en France entre 700 MHz et 2,6 GHz, très très loin des Rayons X dont la fréquence est de l’ordre de 30 pétahertz (soit 30 millions de GHz). Il est donc impossible que l’ADN soit touché. Si le sujet vous intéresse, nous vous recommandons de lire le numéro 13 de Canard PC Hardware, avec son dossier dédié aux ondes. C’est un article de référence sur la question.

Que disent les agences de santé publique, aujourd’hui, sur le risque sanitaire ? Qu’en l’état actuel des connaissances, il n’existe aucune preuve avérée de la nocivité du téléphone portable, mais que si des milliers d’études validées ne font apparaître aucun effet cancérigène, quelques-unes mettent en avant un risque potentiel pour certaines tumeurs du cerveau, invitant à plus d’études.

Pour résumer : le consensus scientifique tend à démontrer l’absence d’effet cancérigène, mais certains doutes subsistent dans des cas particuliers.

Quelles précautions prendre pour limiter l’exposition aux ondes ?

Puisque certains subsistant, par principe, l’OMS recommande « de prendre des mesures pratiques afin de réduire l’exposition, comme l’utilisation de kits mains libres ou des textos « , plutôt que de passer des heures le mobile rivé à l’oreille. Évitez également de dormir près de votre smartphone, ou encore de le laisser constamment dans la poche de votre jean (pour les garçons). Pour les femmes enceintes, il est également nécessaire d’être prudent, les fœtus étant plus sensibles. Il faut ajouter que le maillage d’antenne-relais bien plus important de nos jours, permet de diminuer la puissance émise par nos smartphones.