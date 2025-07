On a testé les dernières batteries et chargeurs Ugreen, Anker et Xiaomi : câbles rétractables, puissance et température au banc d’essai

On a passé des semaines à tester batteries externes et chargeurs rapides. Entre câbles rétractables, puissances de folie et gestion thermique, voici notre sélection des modèles qui valent vraiment le coup.

Les batteries externes et chargeurs, c’est un peu comme les pneus de voiture : on s’en fiche jusqu’au jour où ça nous lâche au pire moment.

Sauf qu’avec nos smartphones qui coûtent chers et nos PC aussi, sans oublier la Switch 2 toute neuve et votre iPad, mieux vaut pas déconner avec l’alimentation.

On a passé plusieurs semaines à tester une sélection de nouveautés qui valent le détour, des grosses batteries de 25 000 mAh aux chargeurs compacts avec câbles rétractables.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un conseil : pour ce genre de produits, économiser 10 ou 15 euros sur une marque inconnue, c’est prendre des risques inutiles.

Les batteries, ça chauffe, ça se dégrade, et dans le pire des cas, ça peut même cramer vos appareils. Ugreen, Anker, Xiaomi… ces marques ont fait leurs preuves sur des millions d’unités vendues. Leurs labos testent la surchauffe, les cycles de charge, la compatibilité avec vos appareils. Une batterie de merde qui vous grille un iPhone à 1200 €, vous l’aurez payée cher au final.

Pour aller plus loin

Power bank : notre sélection des meilleures batteries externes en 2025

Pour aller plus loin

Notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone

Ugreen Exode : la polyvalente qui impressionne

On commence fort avec l’Ugreen Exode Power Bank, et son nom dit tout : « with retractable cable ». Pas très marketing, mais au moins c’est clair. Cette batterie de 20 000 mAh cache bien son jeu dans un format relativement compact. Quatre cellules de 5000 mAh chacune pour 72 Wh à 14,4V, du classique mais du solide.

Ce qui nous a séduits, c’est d’abord ce câble rétractable de 65 cm. Fini de chercher un câble USB-C dans le fond du sac, il est intégré et se déploie proprement. Pratique quand on jongle entre smartphone, écouteurs et laptop en déplacement. La batterie peut cracher jusqu’à 100W par sortie USB-C, avec un total de 165W combiné si vous branchez plusieurs appareils. De quoi alimenter un MacBook Air tout en rechargeant son téléphone.

L’écran LCD est un vrai plus : état de charge, puissance en temps réel, temps restant… On sait exactement où on en est. Et question vitesse, elle se recharge complètement en 2h chrono. À 70€ (au lieu de 100€ affiché), c’est du correct pour la prestation. Pas donné, mais cohérent avec la qualité Ugreen qu’on connaît.

Xiaomi pousse les watts

Xiaomi propose un produit hors-norme : la batterie 212W HyperCharge Power Bank. Déjà, le design transparent fait son petit effet – on voit les composants à travers la coque, très classe. Avec ses 25 000 mAh et sa puissance de sortie de 212W (140W max par port en PD 3.1), elle muscle le jeu des batteries externes.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Problème : pas de câble rétractable, et à 140 € sur le site de Xiaomi, elle coûte presque le double de l’Ugreen pour des fonctions similaires au quotidien. Certes, elle crache plus de watts, mais combien d’entre nous ont vraiment besoin de 212W en nomade ? C’est impressionnant sur le papier, moins pertinent dans la vraie vie. On lui préfère des solutions plus équilibrées, sauf si vous avez vraiment des besoins en puissance très spécifiques.

Anker Zolo : notre coup de cœur depuis six mois

Après six mois d’usage, l’Anker Zolo 25 000 mAh reste notre chouchoute. Deux câbles rétractables : un de 70 cm et un plus court de 30 cm qui fait office de poignée de transport. Malin ! Trois ports USB-C qui sortent chacun 100W, recharge ultra-rapide à 100W également (0 à 30 % en 20 minutes), et la possibilité d’alimenter quatre appareils simultanément.

Son écran détaillé nous donne tout : température de la batterie, puissance d’entrée et sortie, état de santé… C’est du monitoring de geek, mais sacrément utile pour anticiper les problèmes.

À 90 € sur Amazon, elle positionne le curseur au bon endroit entre performance et prix. C’est notre référence actuelle pour les grosses batteries externes.

Retrouver la Anker Zolo sur Amazon 0UQT0QPB

Anker Nano 10K : le compromis format/puissance

Pour ceux qui trouvent les 25 000 mAh trop imposantes, l’Anker Nano 10 000 mAh propose un format plus compact sans sacrifier l’essentiel. 45W de sortie, câble rétractable USB-C de 70 cm, et surtout compatibilité Samsung Fast Charging 2.0. À 50 € sur Amazon, elle cible pile dans le mille pour un usage smartphone + écouteurs avec quelques recharges de laptop d’appoint.

Le format reste transportable au quotidien, contrairement aux mastodontes de 25K. Pour la plupart des usages nomades classiques, c’est largement suffisant et bien plus agréable à trimballer.

Anker Nano MagSafe : très fine

Les batteries MagSafe, c’est le piège classique : elles chauffent souvent comme des radiateurs. Anker tente de résoudre le problème avec sa Nano 5000 mAh ultra-fine. Qi2 15W sans fil plus 20W filaire via USB-C, format carte de crédit épaisse qui se colle directement derrière l’iPhone.

Anker promet une température sous les 40°C grâce au graphène et deux puces NTC pour la régulation thermique. Dans nos tests, ça tient la route : elle reste effectivement plus fraîche que la concurrence.

Mais attention, « sous 40°C » ça reste chaud au toucher.

Pour 50 € sur Amazon, c’est correct si vous êtes vraiment fan du MagSafe, sinon une batterie classique reste plus polyvalente.

Retrouvez la Anker Nano Batterie Externe certifiée Qi2 15W sur Amazon 0UQVOJY2

Ugreen Nexode : le chargeur malin à câble intégré

Côté chargeurs muraux, l’Ugreen Nexode 65W avec câble rétractable résout un vrai problème : plus besoin de trimballer des câbles en plus. Le câble de 69 cm se rétracte proprement dans le boîtier, et on a un port USB-C supplémentaire pour brancher un second appareil.

Le port fixe sort jusqu’à 65W (parfait pour un MacBook), le câble intégré monte à 60W. Quand les deux sont utilisés, la puissance se répartit intelligemment.

Il gère même le Super Fast Charging Samsung à 45W sur le port fixe (25W sur le câble). À 30 € sur Amazon, c’est un sans-faute pour simplifier les déplacements.

Anker Zolo 140W : la Rolls des chargeurs

Pour ceux qui veulent le summum, l’Anker Zolo 140W fait dans l’excellence. Quatre ports (trois USB-C + un USB-A), jusqu’à 140W par port USB-C, écran de monitoring qui affiche cycles, puissance par prise… C’est du matos de pro dans un format compact. La prise se rétracte pour le transport, pratique.

À 90€ (ou 67€ avec le code 0URYHNUS), c’est un investissement, mais qui se justifie si vous jonglez avec plusieurs appareils gourmands. MacBook Pro 16″, iPad Pro, smartphone, casque… tout passe sans problème avec la puissance qui va bien.

Le mot de la fin : misez sur la qualité

Au final, ces tests confirment une évidence : dans l’alimentation électrique, la qualité se paie mais se justifie.

Les câbles rétractables changent vraiment la donne en mobilité, les écrans de monitoring deviennent indispensables sur les gros modèles, et la gestion thermique fait la différence entre un produit fiable et un potentiel problème.

Dans tous les cas, restez sur des marques éprouvées. Vos appareils valent trop cher pour risquer de les abîmer avec une alimentation douteuse économisée à 10 euros.