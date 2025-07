Huawei copie carrément l’iPhone avec son Pura 80

Le Huawei Pura 80 vient d’être dévoilé en Chine avec un design qui sent bon l’iPhone. Écran plat, cadres droits, même couleur cuivre doré… L’inspiration ne se cache plus.

Huawei Pura 80 // Crédits : Huawei

Après le Pura 80 Ultra, Huawei vient d’officialiser le Pura 80 en Chine, et autant le dire tout de suite : c’est du copier-coller iPhone sans complexe.

Huawei Pura 80 // Crédits : Huawei

Fini les écrans courbes et les cadres arrondis qui faisaient l’identité visuelle de la marque, place à l’écran plat et au cadre angulaire qui sentent bon Cupertino. Ce revirement esthétique radical en dit long sur la stratégie actuelle de Huawei qui remplace peu à peu l’iPhone dans la poche des Chinois.

Huawei Pura 80 // Crédits : Huawei

Le changement est frappant quand on connaît l’ADN design de Huawei. Depuis des années, la marque chinoise cultivait ses écrans aux bords arrondis et ses cadres tout en courbes. Seuls le Pura 70 Ultra et le Mate X6 pliable avaient osé quelques angles, mais là c’est le grand saut. Le Pura 80 adopte un écran parfaitement plat avec des bords droits qui rappellent immédiatement l’iPhone 12 et ses successeurs.

Cette inspiration assumée va jusqu’dans les détails. L’écran OLED de 6,6 pouces affiche une définition de 2760 x 1256 pixels avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz – du classique mais du solide. Huawei annonce une luminosité de pointe à 2800 cd/m², suffisante pour rester lisible en plein soleil. Côté autonomie, la batterie de 5600 mAh se recharge à 66W en filaire et 50W en sans-fil, pour le coup, c’est bien que ce qu’Apple propose.

Le Kirin 9010S pour faire des économies

Huawei fait aussi l’impasse sur son processeur haut de gamme pour ce modèle. Au lieu du Kirin 9020 qui équipe les modèles premium, le Pura 80 se contente du Kirin 9010S. C’est une version améliorée du Kirin 9010 qu’on retrouvait dans le Pura 70 Ultra, avec des performances annoncées en hausse de 33 %. Concrètement, ça donne huit cœurs CPU avec une configuration 1+3+4 cadencés à 2,50 GHz, 2,05 GHz et 1,50 GHz.

Huawei garde les puces les plus récentes pour les modèles Ultra premium, et proposer du « suffisant » sur les versions classiques.

Huawei Pura 80 // Crédits : Huawei

L’appareil photo suit la même logique d’économies. Triple capteur avec 50, 12 et 13 mégapixels, plus un capteur spectral comme sur le Mate X6.

C’est correct sur le papier, mais loin des 50+50+40+12,5 mégapixels du Pura 80 Ultra. Huawei segmente clairement ses gammes pour pousser les clients vers les modèles plus chers.

Du cuivre doré comme l’iPhone 17 Pro (rumeur)

Côté couleurs, Huawei ne manque pas d’air : il propose du cuivre doré, exactement la teinte qu’Apple préparerait pour l’iPhone 17 Pro selon les rumeurs. Coïncidence ? On en doute. Les coloris noir, blanc et vert complètent la palette, dans la plus pure tradition smartphone premium.

Huawei Pura 80 // Crédits : Huawei

Le format reste raisonnable avec 157,7 x 74,4 x 8,2 mm pour 211 grammes, certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Huawei livre le tout sous HarmonyOS 5.1 en Chine, son système maison qui remplace Android (avec Google) depuis les sanctions américaines.

Des prix agressifs pour rattraper le retard

Le Pura 80 démarre à 560 € (en conversion brute) pour 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, soit 90 € de moins que son prédécesseur le Pura 70. Les versions 512 Go (620 €) et 1 To (740 €) restent dans des tarifs raisonnables en Chine.

Le Pura 80 sera disponible en Chine dès le 30 juillet, mais rien n’est confirmé pour l’Europe où Huawei peine à retrouver sa superbe sur le marché des smartphones d’avant sanctions.