Nous avons pu voir le Huawei Pura X en Chine. Ce smartphone pliable au format Flip s’ouvre comme un Fold. Il est donc atypique, mais c’est sans doute ce qui le rend très pratique.

Huawei commence à prendre l’habitude de marquer les esprits avec ses smartphones pliables qui sortent de l’ordinaire. Après le Mate XT qui se plie en trois, le constructeur chinois a lancé le Pura X qui réinvente lui aussi le concept.

En effet, le Huawei Pura X est un étrange mélange entre des modèles Flip et Fold. Nous avons pu le prendre en main lors d’un voyage en Chine pour vous partager quelques premières impressions.

Huawei Pura X : un format hors du commun

Oubliez le modèle qui se plie en trois, ce smartphone pliable va totalement dans une autre direction. Ici, c’est la compacité qui prime à chaque fois. 143,2 x 91,7 x 7,15 mm ouvert. 91,7 x 74,3 x 15,1 mm fermé. Et un poids de 196 grammes dans sa déclinaison la plus lourde.

Commençons par découvrir le Huawei Pura X quand il est fermé. On se retrouve face à au moins 3 éléments intéressants à noter.

On a un écran Oled externe de 3,5 pouces parfaitement carré (980 x 980 pixels, 1 à 120 Hz) qui n’est pas sans rappeler celui du Motorola Razr 50 Ultra, mais sans être interrompu par les caméras. Le bloc photo justement est intégré au-dessus de cet écran avec trois caméras dans un bloc oblong horizontal. Ce dernier est accompagné d’un flash sur la gauche. Laissons traîner le regard sur la gauche pour remarquer, sur la tranche, la charnière du smartphone. Le Huawei Pura X surprend ici puisque sur ce format compact de smartphone pliable, on est habitué à ouvrir le téléphone comme un poudrier. Ici, c’est plutôt comme un livre, comme si on avait affaire à un tout petit modèle « à la Fold ».

Le premier contact avec le Huawei Pura X est plutôt positif. Les finitions sont de bonnes qualités tandis que la charnière est plutôt solide et rassurante, sans gêner la fluidité des ouvertures/fermetures. Surtout, le format tout petit a quelque chose de très mignon tout en étant assez classe et raffiné.

Notons simplement qu’il ne faut pas trop compter sur l’écran externe pour de réels usages actifs. Il sert surtout à vérifier les notifications, à réaliser quelques interactions brèves sur l’écran ou à prendre un selfie à la volée. Autrement dit, malgré une dalle d’une certaine taille à l’extérieur, le Huawei Pura X vous invite vraiment à le déplier pour voir ce qu’il réserve à l’intérieur.

Or, justement, d’aucuns pourraient être perturbés de devoir ouvrir cet appareil très compact dans ce sens puisqu’on se retrouve, d’emblée, avec un téléphone ouvert dans le sens horizontal. Si on veut le tenir à la verticale quand il est déplié, il faut le faire tourner dans la main.

Le bon équilibre pour l’écran interne

Toutefois, il faut mettre en avant le format 16:10 de l’écran Oled interne (celui qui se déplie) et qui offre 6,3 pouces de diagonale pour une définition de 2 120 x 1 320 pixels et un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz.

Comme il garde une petite taille en étant ouvert, le Huawei Pura X reste facile à utiliser à une main. En outre, le ratio d’écran — qui lui donne des airs de tablette de poche –, permet de regarder des vidéos confortablement sans voir trop de bandes noires.

C’est donc un bon équilibre du coup entre un usage vertical où l’on veut assez de place pour pouvoir scroller confortablement dans l’interface et une utilisation horizontale où l’on n’a pas de réelles concessions à faire.

En outre, nous n’avons pas de remarque particulière à faire sur la qualité d’écran qui, à l’œil, semble tout à fait au rendez-vous. La pliure au milieu de l’écran interne ne dérange pas du tout. Elle peut être aperçue selon l’angle dans lequel on tient l’appareil, mais sous le doigt, ça passe crème.

Un zoom optique, c’est pas banal

Pour le reste, comptez sur une batterie de 4720 mAh avec une recharge filaire à 66 W (et 40 W sans fil). En photo, Huawei est réputé comme un champion. Ce Pura X a droit à un capteur principal de 50 Mpx (f/1,6), à un ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2) et à un téléobjectif x3,5 de 8 Mpx (f/2,4).

On a donc un zoom optique dans un smartphone pliable au format Flip quand replié. C’est assez rare pour être salué !

La batterie de 4 720 mAh assure une bonne autonomie, et elle se recharge à 66 watts avec un câble ou 40 watts sans fil – de quoi retrouver le plein en un rien de temps.

Encore un super téléphone impossible à recommander

Pour ce qui est des prix, en Chine, le Huawei Pura X est vendu à partir de 7 500 yuans (environ 950 € HT) pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

On ne sait pas si le Huawei Pura X pourra arriver un jour en Europe. Rappelons à cet égard que la marque chinoise est loin d’avoir abandonné le marché, mais peine forcément à retrouver sa gloire d’antan sur le Vieux Continent. Toujours frappé par un embargo américain qui n’est pas prêt de s’assouplir, le géant de Shenzhen ne peut pas proposer les services Google sur ses smartphones.

Si cela ne pose pas de problème en Chine, où Huawei cartonne, c’est forcément un gros frein à l’adoption pour le public européen.

NB. Cet article se base sur les photos et impressions de Chloé Pertuis, membre de l’équipe vidéo et réseaux sociaux de Frandroid. Elle était présente en Chine dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Huawei.