OnePlus Open 2 : découvrez en images le smartphone pliable le plus fin au monde

Oppo s’apprête à repousser les limites de la finesse avec son prochain smartphone pliable, le Find N5, dont le lancement est prévu en février. De nouvelles images partagées sur Weibo par Zhou Yibao, responsable produit chez Oppo, révèlent un appareil d’une finesse encore jamais vue.

Oppo vient de publier quelques images du Find N5, que Pete Lau annonce déjà comme étant le smartphone pliable le plus fin au monde. Les comparaisons visuelles sont saisissantes : déplié, le Find N5 affiche une épaisseur équivalente à seulement quatre cartes de crédit empilées ou deux pièces d’un yuan, soit environ 3,5 à 4 millimètres. Cette prouesse technique le placerait devant le HONOR Magic V3 et ses 4,35 millimètres, faisant du Find N5 le smartphone pliable le plus fin jamais conçu.

« La finesse n’est pas la limite du Find N5, mais celle du port de charge », précise Zhou Yibao, soulignant que le port USB-C représente désormais le facteur limitant dans la course à la miniaturisation. Les photos comparatives avec un iPhone 16 Pro Max montrent un appareil presque deux fois moins épais.

Le Find N5 d’Oppo sera à la fois fin et très puissant

Cette prouesse technique ne semble pas se faire au détriment des performances. Selon les fuites, le Find N5 embarquerait un processeur Snapdragon 8 Elite avec une configuration CPU inédite à sept cœurs, un triple module photo de 50 mégapixels optimisé par Hasselblad, et une batterie plus imposante que celle de son prédécesseur, avec support de la charge sans fil.

Le Find N5 devrait également être commercialisé mondialement sous la marque OnePlus, probablement sous le nom « OnePlus Open 2 ». Son lancement international pourrait avoir lieu lors du Mobile World Congress en mars. Il reste évidemment à voir à quel tarif sera commercialisé un smartphone aussi fin. On imagine qu’Oppo a dû utiliser des technologies de production assez avancées, ce qui pourrait bien tirer le tarif vers le haut par rapport à la génération précédente. Pour rappel, le OnePlus Open original avait été lancé à 1849 euros en France.