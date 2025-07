Oppo et Hasselblad repartent pour un tour ! Les deux marques viennent de renouveler leur partenariat stratégique avec l’objectif de développer le système d’imagerie mobile de nouvelle génération. Au programme : True Chroma Camera et AI Bokeh Engine qui copient le rendu du mythique Hasselblad X2D.

Quatre ans après leur première collaboration, Oppo et Hasselblad repartent pour un tour.

Les deux marques viennent de renouveler leur partenariat stratégique à Göteborg, en Suède, avec l’objectif de développer conjointement le système d’imagerie mobile de nouvelle génération. Nous étions sur place.

Cette alliance a déjà permis à Oppo de grimper dans le haut du panier des photophones, notamment avec le Find X8 Ultra qui cartonne chez DXOMark (score de 169). Il a pris la première place du classement.

Mais les vraies innovations sont à venir, nous avons pu les découvrir, avec la True Chroma Camera et l’AI Bokeh Engine qui copie le rendu du mythique Hasselblad X2D.

True Chroma Camera

La nouveauté qui nous a la plus marquée sur le Find X8 Ultra, c’est sa fonction True Chroma Camera, une première dans l’industrie. Cette technologie révolutionnaire va recréer la balance des blancs en la faisant varier sur toute l’image au lieu d’appliquer une correction uniforme. Concrètement, l’appareil analyse chaque zone de l’image pour ajuster précisément la température de couleur selon l’éclairage local.

Cette approche résout un des problèmes de la photo mobile : les images avec des éclairages mixtes (soleil + néon, tungstène + LED) où une partie de l’image tire vers le jaune ou le bleu. Avec la True Chroma Camera, chaque zone est censée retrouver ses couleurs naturelles, pour créer des images beaucoup plus réalistes et équilibrées.

Cette technologie s’appuie sur l’expertise d’Hasselblad en matière de rendu colorimétrique. Les ingénieurs ont analysé des milliers d’images prises avec des appareils Hasselblad pour comprendre comment la marque suédoise gère les nuances de couleur.

AI Bokeh Engine : quand l’IA copie le mythique X2D

L’autre nouveauté, c’est l’AI Bokeh Engine qui reproduit fidèlement le bokeh du Hasselblad X2D, l’appareil photo moyen format de référence. Cette nouveauté technique utilise l’intelligence artificielle pour analyser la profondeur de champ et créer un flou d’arrière-plan qui imite les optiques Hasselblad.

Le système serait particulièrement impressionnant sur les portraits avec des découpes précises au niveau des cheveux et des rendus d’apparence naturelle. Plus de flou artificiel qui trahit la photo mobile. L’AI Bokeh Engine comprend la géométrie optique des objectifs Hasselblad et reproduit leurs caractéristiques : forme du bokeh, transition entre net et flou, rendu des sources lumineuses.

Au lieu de simplement flouter l’arrière-plan, l’IA recrée la signature optique d’un appareil photo professionnel. Un bond technologique qui rapproche encore plus les photophones des reflex haut de gamme.

Système Penta Camera : cinq capteurs pour dominer

Enfin, le Find X8 Ultra utilise un système Penta Camera qui intègre cinq capteurs dédiés. Cette configuration permet de couvrir toutes les focales et tous les usages : ultra grand-angle, principal, téléobjectif, macro et capteur de profondeur. Chaque optique est optimisée pour sa fonction spécifique.

Oppo insiste également sur son mode Master qui permet de sortir des formats JPEG Max 50 MP et RAW Max 16 bits 50 MP. De quoi retoucher leurs images en post-production.

Pour rappel, l’Oppo Find X8 Ultra a été officiellement présenté le 10 avril 2025 et commercialisé dès le 16 avril 2025 en Chine.

Aucune commercialisation officielle n’est prévue en France ou en Europe. Oppo n’envisage pas de lancement international pour l’instant, tout comme pour le Find X7 Ultra qui n’est jamais sorti hors Chine.