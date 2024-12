Offres de fin d’année Fujifilm : voici la meilleure porte d’entrée vers la photographie professionnelle

Le temps où les boitiers à capteurs APS-C rougissaient encore devant leurs cousins plein format est révolu. Fujifilm le prouve avec deux boitiers hyper performants : le X-H2 et le X-H2S. Accompagnés de leurs meilleures optiques, ces deux appareils sont en ce moment en promotion chez le constructeur japonais.

Ces dernières années, l’engouement pour les boitiers mirrorless à capteur APS-C a sensiblement augmenté. Et pour cause : les principaux acteurs du marché ont sorti des boitiers qui n’ont clairement plus à rougir devant les traditionnels boitiers plein format.

Capteurs à très haute définition, rafale et autofocus hyper rapides, ils sont dorénavant tout aussi performants et polyvalents que les boitiers à plus gros capteur. Mieux, leur format plus compact et leur légèreté les rend également bien plus maniables, et de fait, ils s’emportent partout. C’est particulièrement vrai pour les boitiers de la Série X de Fujifilm. Avec ses X-H2 et X-H2S, le constructeur nippon a conçu deux boitiers taillés pour la vitesse et la précision.

Le parc optique dédié est également très complet avec son lot d’optiques lumineuses, en focale fixe ou en zoom. De quoi couvrir presque toutes les utilisations, le tout dans un format compact hyper performant.

En ce moment et jusqu’au 16 janvier, Fujifilm propose d’ailleurs des réductions, sur les boitiers Fujifilm X-H2S et X-H2, et sur le parc optique compatible. Le détail des offres valables sur l’’eshop FUJIFILM X|GFX est le suivant :

Le boitier APS-C Fujifilm X-H2 nu est à 2 049 au lieu de 2 249 euros ;

; Le boitier APS-C Fujifilm X-H2S nu est à 2 549 euros au lieu de 2 749 euros ;

; la focale fixe XF 8 mm f/3,5 R WR est à 699 euros au lieu de 899 euros ;

; la focale fixe XF 18 mm f/1,4 R LM WR est à 999 euros au lieu de 1 099 euros ;

; la focale fixe XF 23 mm f/1,4 R LM WR est à 849 euros au lieu de 949 euros ;

; la focale fixe XF 33 mm f/1,4 R LM WR est à 749 euros au lieu de 849 euros ;

; la focale fixe XF 56 mm f/1,2 R WR est à 1099 euros au lieu de 1 199 euros ;

; le zoom XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR (1ʳᵉ version) est à 1 199 euros au lieu de 1 299 euros ;

; le zoom XF 50-140 mm f/2,8 R LM OIS WR + convertisseur XF 1,4 TC est à 1 699 euros au lieu de 1 899 euros ;

; le zoom XF 70-300 mm f/4-5,6 R LM OIS WR est à 799 euros au lieu de 899 euros.

Fujifilm X-H2 : aussi performant en photo qu’en vidéo

Avec son capteur APS-C de 40,2 millions de pixels le Fujifilm X-H2 est probablement l’un des boitiers les plus aboutis du constructeur japonais. Aussi bien adapté à la photo sportive avec sa rafale à 15 images par secondes qu’à la vidéo avec la possibilité de filmer du 8K RAW en externe, il offre d’excellentes performances dans toutes les situations.

Le Fujifilm X-H2 // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Équipé d’un autofocus hybride, par détection de phase et de contraste, le Fujifilm X-H2 se montre extrêmement versatile. Il propose, en effet, grâce à la présence d’algorithmes de détection particulièrement efficace, un suivi de l’œil humain, des animaux, des oiseaux et de divers véhicules (voiture, moto, avion).

Mieux, la stabilisation du capteur sur 5 axes permet d’éviter au maximum le flou de bougé en photo et les mouvements saccadés en vidéo. De quoi offrir la meilleure image possible, que vous soyez plus photographie de portrait ou photographie sportive.

Visée avec le Fujifilm X-H2 // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Sa plage ISO est également large. Elle couvre en standard une palette allant de 125 (oui en standard, vous avez bien lu) à 51 200 ISO en photo et jusqu’à 25 600 en vidéo. Là encore, Fujifilm promet d’assurer une excellente qualité d’image dans toutes les situations, y compris lorsque la lumière manque. Côté vitesse d’obturation, le X-H2 impressionne également avec une vitesse maximale de déclenchement de 1/180 000 secondes avec l’obturateur électronique.

Les menus du Fujifilm X-H2 // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Côté vidéo enfin, Fujifilm a également mis les petits plats dans les grands avec l’implémentation du 8K RAW à 30p en interne et en externe. Le X-H2 prend également en charge les formats suivants : Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, and ProRes 422 LT. Mieux, pour les professionnels, le X-H2 prend en charge la norme F-Log2 pensée pour la post-production.

Pour assurer une mise au point toujours plus précise, Fujifilm a également implanté une assistance de mise au point lorsque le focus manuel est actif. Associé au focus peaking, cela permet de garder le point efficacement sur le sujet dans n’importe quelle situation.

Le Fujifilm X-H2 est un boitier pensé pour être emporté partout.// Source : Fujifilm.

Le Fujifilm X-H2 s’adresse donc aux photographes et aux vidéastes exigeants qui ont besoin d’un boitier polyvalent et rapide dans toutes les situations. Il a d’ailleurs reçu la très bonne note de 8/10 par la rédaction.

Jusqu’au 16 janvier 2025, Fujifilm offre 200 euros de réduction sur l’achat du boitier nu qui passe ainsi à 2049 euros sur l’eshop de Fujifilm.

Fujifilm X-H2S : sa rafale envoie du lourd

Positionné un peu plus haut dans la gamme tarifaire du constructeur, le Fujifilm X-H2S se différencie de son petit frère par quelques caractéristiques supplémentaires qui rendent ce boitier de la Série X exceptionnel à plusieurs niveaux.

Le Fujifilm X-H2S // Source : Lola Gréco pour Frandroid

Clairement orienté pour la photographie sportive et la vidéo, ce boitier APS-C vient titiller les meilleurs produits du secteur, y compris les pleins format qui auront du mal à rivaliser avec une fiche technique aussi travaillée pour un tarif aussi contenu. C’est d’autant plus vrai que jusqu’au 16 janvier, le boitier X-H2S passe de 2749 euros à 2549 euros sur l’eshop de Fujifilm.

Pour ce prix, vous pourrez bénéficier d’une fiche technique irréprochable avec notamment la présence d’un capteur X-Trans CMOS 5 HS de 5ᵉ génération et d’un processeur “X-Processor 5” qui permet quelques prouesses techniques. La plus impressionnante reste sans aucun doute sa rafale de 40 images par seconde sans blackout et avec suivi AF/AE.

Le Fujifilm X-H2S // Source : Fujifilm

Côté autofocus, le Fujifilm X-H2S offre également de très belles performances. Équipé d’un autofocus hybride (mesure de contraste et détection de phase), il profite de tout nouveaux algorithmes qui permettent un meilleur suivi des sujets en mouvement, le tout même dans des circonstances de faible luminosité.

Les ingénieurs de la firme ont également mis un soin particulier dans la détection des sujets via le processeur X-Processor 5. Ce dernier bénéficie d’un système de deep learning et peut ainsi reconnaitre une quantité significative de sujets en mouvement. Parmi eux, les visages / yeux humains, les animaux, les oiseaux, les voitures, les motos, les vélos, les avions, les trains, et bien d’autres encore.

Le Fujifilm X-H2S. // Source : Fujifilm.

La vidéo n’est pas non plus en reste avec de nombreuses options de prises de vue dont la possibilité de pouvoir filmer en continu pendant 240 minutes en 4K/60P. Une petite prouesse là où des boitiers plus professionnels coupent généralement l’enregistrement à 60 minutes. Comme son petit frère, le Fujifilm X-H2S prend en charge les formats Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, and ProRes 422 LT et peut filmer en F-Log2.

Le Fujifilm X-H2S a par ailleurs reçu l’excellente note de 9/10 lors de son test par la rédaction.

Optiques Fujifilm XF : pensées pour exploiter pleinement les boitiers Série X

Pour accompagner ses boitiers, le constructeur propose un catalogue optique extrêmement complet.

Si toutes les optiques montures X sont conçues pour les appareils APS-C de la marque, certaines ont été créées spécialement pour accompagner les boitiers X. Parmi elles, nous avons sélectionné les indispensables suivants :

La focale fixe XF33 mmF1.4 R LM WR profite d’une remise de 100 euros

Parfaite pour le portrait, cette focale fixe équivaut à un 50 mm en plein format. Très lumineuse, elle permet d’ouvrir à f/1,4, ce qui promet une belle profondeur de champ et un bokeh doux et harmonieux.

La focale fixe XF33 mm f/1,4 R LM WR // Source : Fujifilm

Avec un poids d’à peine 360 grammes et un moteur silencieux (le fameux Linear Motor), cette optique assure un déclenchement rapide et silencieux. Estampillée WR (weather resistant), elle peut être utilisée par tous les temps, ou presque.

Le zoom XF50-140 mmF2.8 R LM OIS WR profite d’une remise de 200 euros

Indispensable à tout boitier, ce zoom extrêmement versatile qui équivaut à un 76 – 213 mm en plein format permet de passer du portrait à la photographie animalière ou sportive en un clin d’œil.

Le zoom Fujifilm XF50-140 mm f/2,8 LM OIS WR. // Source : Fujifilm

Très lumineuse avec son ouverture f/2,8 constante, l’optique premium (son petit badge rouge en atteste) permet de photographier tous types de scènes, du portrait à la photographie animalière. Elle bénéficie par ailleurs de l’Optical Image Stabilisation (OIS) qui garantit une netteté exceptionnelle dans toutes les conditions ou presque. Cette optique est enfin compatible avec les téléconvertisseurs 1,4x et 2x, pour étendre sa plage focale, au besoin.

D’autres optiques sont enfin disponibles en promotion sur le eshop de Fujifilm jusqu’au 16 janvier 2025 :