OPPO Reno 13 Pro vs iPhone 15 : quel est le meilleur smartphone des deux ?

Le dernier midrange de OPPO a-t-il de quoi rivaliser contre l’iPhone de l’année dernière ? C’est la question que l’on se pose aujourd’hui dans ce nouveau comparatif !

Comparer des choux et des carottes, et pourquoi pas ? C’est vrai, l’iPhone 15 a subi une belle décote depuis sa sortie en septembre 2023. Alors pourquoi ne pas l’opposer au dernier né du catalogue milieu de gamme de chez OPPO ?

L’OPPO Reno 13 Pro 5G a hérité d’un « 7,5/10 » dans notre test, contre 7/10 pour l’iPhone 15 l’année dernière. Ils sont disponibles respectivement à partir de 799 euros et 767 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Reno 13 Pro 5G et iPhone 15

Modèle Oppo Reno 13 Pro 5G Apple iPhone 15 Dimensions 76,55 mm x 162,73 mm x 7,55 mm 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm Interface constructeur ColorOS N/C Taille de l’écran 6,83 pouces 6,1 pouces Définition 2800 x 1272 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 450 ppp 461 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 8350 Apple A16 Bionic Puce graphique Mali G615-MC6 Apple GPU Stockage interne 512 Go 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5800 mAh N/C Poids 195 g 171 g Couleurs Blanc, Bleu Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Une différence… de taille !

L’iPhone 15 reste à ce jour l’un des meilleurs smartphones compacts du marché. Très facilement utilisable à une main, il est aussi fin que léger. Deux caractéristiques qui vont aussi bien à son rival d’OPPO, bien que le Reno 13 Pro soit tout sauf compact ! Avec son écran de 6,83″, il se destine à qui recherche un très grand format.

Aussi bien conçus l’un que l’autre, ils profitent d’un dos en verre et d’un cadre en aluminium brossé. L’écran de l’iPhone 15 est mieux protégé grâce à son verre Ceramic Shield. Le Gorilla Glass 7i du Reno 13 Pro paraît un peu cheap en comparaison, même s’il est tout à fait viable pour s’épargner des griffes au quotidien.

Côté durabilité, le dernier rejeton d’OPPO va un peu plus loin qu’Apple avec une certification IP69, ajoutant à l’étanchéité une résistance à la haute pression et aux liquides jusqu’à 80°C.

L’iPhone 15 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux excellents écrans, mais…

Certes, il y a déjà la différence de format. L’écran de l’iPhone 15 est beaucoup plus petit que celui du Reno 13 Pro. Mais il faut aussi adresser l’éléphant dans la pièce : seul ce dernier offrir une fréquence d’affichage de 120 Hz. L’iPhone classique, lui, continue de s’en tenir à 60 Hz. La navigation apparaît donc moins fluide — sans que cela ait évidemment d’incidence sur les performances.

En luminosité, en revanche, l’iPhone 15 malmène son rival avec un pic dépassant les 2000 nits en extérieur. Le OPPO est beaucoup moins à l’aise sous une lumière vive, avec à peine plus de 1200 nits.

Pour la colorimétrie, c’est balle au centre. Les deux smartphones couvrent presque totalement le gamut DCI-P3. Ils sauront donc totalement satisfaire les amateurs et amatrices de belles images. Précisons par ailleurs que les deux dalles sont naturellement compatibles HDR.

OPPO encore en avance sur l’IA

Forcément, il vous faudra choisir votre chapelle ici. Plutôt Android ou iOS ? Dans ce dernier cas, il vous faudra d’office faire l’impasse sur l’IA. En effet, Apple Intelligence sera disponible en France avec iOS 18.4 uniquement pour les iPhone 15 Pro et ultérieurs. Le présent iPhone 15 restera donc sur la touche.

Cela dit, OPPO a encore des progrès à faire en la matière. Si l’on dénombre beaucoup d’outils impliquant l’intelligence artificielle dans le Reno 13 Pro, peu sont en réalité disponibles en français. Le fabricant assure toutefois qu’une mise à jour future débloquera la situation.

Un mot sur l’application d’IA générative de OPPO, AI Studio. Le logiciel opte pour une approche particulière, qui fait que chaque génération vient consommer des crédits offerts chaque jour. Si les résultats sont convaincants, on regrette qu’il faille encore mettre la main au portefeuille pour tirer pleinement parti de l’une des features d’un smartphone que l’on vient de payer rubis sur l’ongle.

En matière de politique de mises à jour, les deux smartphones jouent à armes égales. Apple a coutume d’offrir environ 6 ans de mises à jour à ses appareils, mais l’iPhone 15 a déjà grillé une cartouche (il est sorti fin 2023). En face, le Reno 13 Pro profitera de 5 mises à niveau d’Android, et d’une année supplémentaire de correctifs de sécurité. On apprécie que la marque prenne enfin la chose au sérieux, avec un suivi plus conséquent que par le passé.

Deux smartphones très performants

L’iPhone 15 a beau avoir soufflé sa première bougie, sa puce A16 Bionic en a encore sous la pédale. Toujours très réactive, elle propulse iOS 18 sans sourciller, et permet toujours de jouer à de nombreux jeux sans ralentissement et avec une chauffe assez modérée.

La Dimensity 8350 du Reno 13 Pro, en revanche, a pour elle la vigueur de la jeunesse. Aussi surpasse-t-elle la puce d’Apple dans presque tous les scénarios d’usage. Même si c’est de peu, ça peut compter pour certaines et certains.

Un iPhone dépassé en photo ?

Les iPhone « classique » n’ont plus vraiment la côte en photographie. Et, il faut bien se rendre compte à l’évidence : la fiche technique de son concurrent envoie beaucoup de rêve en comparaison du très modeste duo qui trône au dos de l’iPhone 15.

OPPO Reno 13 Pro 5G :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3,5x : 50 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 50 Mpx, ƒ/2.0.

iPhone 15 :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,6, SSOIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au grand-angle, seul la patte photographique des deux modèles pourra réellement les différencier. Les photos sont très détaillées chez l’un comme chez l’autre, mais Apple a tendance à proposer des clichés plus neutres, par défaut. OPPO renforce un peu les contrastes, mais reste tout à fait respectueux des teintes avec une colorimétrie très naturelle.

À l’ultra grand-angle, la plus haute résolution, et la modernité du capteur choisi par OPPO surpassent sans mal les résultats tirés de l’iPhone 15. Par ailleurs, ce dernier se retrouve très vite en peine lorsque la lumière manque. Sans être nyctalope, le Reno 13 Pro s’en sort un tout petit peu mieux dans les scénarios nocturnes.

Enfin, on peut d’office exclure l’iPhone 15 du comparatif de la longue focale pour la simple et bonne raison qu’il ne propose pas de téléobjectif. Bien sûr, la haute résolution de son module principal autorise un grossissement numérique 2x d’assez bonne facture. Mais c’est tout bonnement incomparable avec la qualité du téléobjectif 3,5x du OPPO Reno 13 Pro.

Petit format, petite batterie ?

L’iPhone 15 a beau embarquer une batterie de très petite taille, par rapport aux 5800 mAh du Reno 13 Pro, il se défend assez bien en autonomie. Dans notre test à l’époque, il n’est pas rare que nous ayons tenu plus d’une journée sans avoir besoin de le recharger. Dépendant de vos usages, ce petit modèle peut donc être tout à fait surprenant, et en bien.

Malgré tout, le Reno 13 Pro apparaît évidemment comme le plus endurant des deux smartphones. Ici, il sera presque impossible d’en venir à bout en un jour seulement, et les plus économes pourront même aller chercher les deux jours pleins en utilisation standard.

Pour enfoncer le clou, la recharge filaire du Reno 13 Pro, à 80W, permet de refaire le plein en moins de 45 minutes. Pour l’iPhone 15, comptez au moins 1h30. Notez cependant que seul ce dernier est compatible avec la recharge sans-fil.

OPPO Reno 13 Pro 5G ou iPhone 15 : lequel choisir ?

C’est un beau dilemme que nous posons là. À tarif presque équivalent, il va sans dire que nous avons affaire à deux excellents smartphones. Malgré tout, et au-delà de toute considération opposant iOS à Android, le Reno 13 Pro nous apparaît comme étant le choix le plus judicieux ici.

Fort d’une politique de mises à jour plus correcte que par le passé, seul le smartphone d’OPPO profitera de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Il est aussi plus performant, et beaucoup plus polyvalent en photo. Si l’iPhone 15 garde pour lui un écran très lumineux, il est limité à 60 Hz, ce qui sera rédhibitoire pour beaucoup.