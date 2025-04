OPPO Reno 13 Pro vs Samsung Galaxy S25 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Le dernier milieu de gamme d’OPPO a-t-il les reins assez solides pour concurrencer le flagship de Samsung, le Galaxy S25 ? C’est la question qui nous anime dans ce nouveau versus !

Deux smartphones plutôt bien reçus dans nos colonnes, qui ont pourtant une différence de taille : leur prix ! Alors, est-ce que ça vaut le coup de dépenser plus ? Le OPPO Reno 13 Pro, noté 8/10, est vendu 799 euros. Le Samsung Galaxy S25, affiché à 899 euros, a écopé d’un 8/10. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Voici notre comparatif.

Les fiches techniques des OPPO Reno 13 Pro et Samsung Galaxy S25

Modèle Oppo Reno 13 Pro 5G Samsung Galaxy S25 Dimensions 76,55 mm x 162,73 mm x 7,55 mm 70,5 mm x 146,9 mm x 7,2 mm Interface constructeur ColorOS One UI Taille de l’écran 6,83 pouces 6,2 pouces Définition 2800 x 1272 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 450 ppp 416 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Mali G615-MC6 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 512 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5800 mAh 4000 mAh Poids 195 g 162 g Couleurs Blanc, Bleu Noir, Or, Vert, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le grand, et le petit

C’est l’une des différences les plus visibles entre nos deux concurrents du jour : leur taille. Le Reno 13 Pro est un smartphone gigantesque, équipé d’un écran 6,83″. A contrario, le Galaxy S25 fait toujours partie des rares smartphones que l’on peut encore qualifier de « compact » aujourd’hui. Avec son écran de 6,2 pouces, et ses 162 grammes sur la balance, il convient davantage à celles et ceux qui recherchent un téléphone facile à manipuler à une main.

De l’autre côté, il est évident que le smartphone d’OPPO offre un confort de lecture, de visionnage et de jeu accru, par rapport à son concurrent. Gardez simplement en tête que cela se paie sur le poids (presque 200 grammes), et surtout sur des dimensions plus généreuses.

Du reste, l’écran et le dos du Galaxy S25 sont a priori plus résistants grâce à un verre Gorilla Glass Victus 2, contre Gorilla 7i chez son concurrent. Ils sont néanmoins tous deux certifiés IP68, et même 69 pour le OPPO Reno 13 Pro. Une distinction qui concerne uniquement les projections d’eau à très haute pression — plutôt niche donc.

Samsung toujours au top sur l’écran

Le (petit) écran du Galaxy S25 repart vainqueur de notre comparatif, notamment en raison de sa luminosité largement supérieure à celle du OPPO Reno 13 Pro. D’après notre sonde, elle tutoie les 2500 nits, contre 1600 nits pour le rival chinois.

Pourtant, la partie se rééquilibre lorsqu’on prend en compte la colorimétrie. L’écran du Reno 13 Pro affiche des couleurs à la fois plus saturées et généreuses, mais également plus justes. Le delta E du Galaxy S25 est en effet, et comme d’habitude avec Samsung, trop élevé, ce qui témoigne de dérives colorimétriques importantes.

Enfin, précisons également que l’écran du S25 est plus dynamique grâce à sa matrice LTPO (1-120 Hz). Sur le OPPO, la fréquence bascule par paliers : 60, 90 ou 120 Hz.

Des logiciels bien conçus

Samsung conservera sa couronne dans la partie logicielle, ne serait-ce que pour sa politique de mises à jour extrêmement avantageuse pour le consommateur : le S25 sera mis à jour pendant sept ans, contre cinq (six avec les patchs de sécurité) pour le OPPO Reno 13 Pro.

Concernant l’interface, One UI (Samsung) s’oppose ici à ColorOS (OPPO). Deux surcouches très fonctionnelles, toutes deux bâties sur Android 15, qui proposent de très nombreuses fonctions de personnalisation et une batterie de fonctions IA. À ce petit jeu, Samsung reste cependant un peu en avance avec sa suite Galaxy AI. Précisons qu’au moment de notre test, la plupart des fonctions IA du Reno 13 Pro n’étaient pas disponibles en français.

Samsung met une vitesse à son concurrent

Dans ce comparatif, on refait en réalité le match de MediaTek contre Qualcomm. Le SoC Dimensity 8350 affronte le Snapdragon 8 Elite et… il n’y a pas vraiment match, en réalité.

Comme le démontrent nos tests, le Galaxy S25 est largement plus performant que son concurrent. Si les deux sont tout à fait à l’aise pour entreprendre les tâches du quotidien, le S25 garde la tête hors de l’eau même dans les scénarios les plus éprouvants pour le GPU. C’est (un peu) moins le cas pour le Reno 13 Pro.

Un duel acharné en photo

On l’observe rapidement à la lecture de la fiche technique du Reno 13 Pro et du Galaxy S25 : le premier propose une configuration a priori plus musclée, surtout concernant son téléobjectif. Suffisant pour faire mieux que Samsung ?

OPPO Reno 13 Pro 5G :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3,5x : 50 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 50 Mpx, ƒ/2.0.

Samsung Galaxy S25 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce qui frappe à la découverte des clichés, c’est la différence de traitement numérique par les deux marques. Chez OPPO, les couleurs paraissent presque ternes par rapport au Galaxy S25. Mais ce serait prendre le problème dans le mauvais sens : en réalité, c’est Samsung qui a tendance à exagérer la colorimétrie de ses clichés. Une approche différente donc, qu’il ne nous appartient pas vraiment de départager. D’autant qu’en termes de qualité purement optique, les deux smartphones se valent.

On peut opposer les mêmes reproches et souligner les mêmes qualités concernant les capteurs secondaires des Reno 13 Pro et Galaxy S25. Ici, forcément, c’est la faible résolution des capteurs qui tire les résultats vers le bas.

Et c’est en s’intéressant au troisième capteur, le téléobjectif, que OPPO reprend finalement des couleurs. Il n’y a pas photo : le module 50 mégapixels du Reno 13 Pro propose des clichés beaucoup plus détaillés que celui du Samsung Galaxy S25, limité à 12 mégapixels.

Un Reno féroce

Enfin, on ne surprendra personne ici : le OPPO Reno 13 Pro est beaucoup plus endurant que son concurrent le Samsung Galaxy S25. La raison est assez simple : le premier embarque une batterie de 5800 mAh, contre seulement 4000 mAh chez son rival. C’est naturel, on peut donc tirer environ 3h30 de plus du Reno par rapport au Galaxy. C’est suffisant pour faire la différence entre un smartphone qui tient une journée, et un smartphone qui peut en tenir deux.

Même constat du côté de la recharge : le OPPO Reno 13 Pro refait le plein beaucoup plus rapidement que son voisin sud-coréen. Comptez 50 minutes pour le recharger totalement, contre plus d’une heure pour le S25. La recharge sans fil y est également plus rapide, à 50W contre 4,5 W seulement.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OPPO Reno 13 Pro vs Samsung Galaxy S25 : lequel choisir ?

Si la différence de prix qui les sépare n’est pas si énorme, il ressort de ce comparatif que les Reno 13 Pro et Galaxy S25 sont deux smartphones très différents.

Le premier, avec son écran plus grand, est plus endurant, et joue une partition photo plus polyvalente. Le Samsung Galaxy S25, lui, séduira celles et ceux qui veulent un petit écran, des performances explosives et qui veulent s’assurer du meilleur suivi logiciel possible.

Aussi, si la partie IA est importante pour vous, seul Samsung nous semble être très adapté ici.