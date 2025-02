Test de l’Oppo Reno 13 Pro : un smartphone vraiment augmentée, mais un prix satellisé

Les smartphones de la gamme Reno de Oppo sont un peu moins sophistiqués ceux des séries Find N (pliant) et Find X, mais plus perfectionné que les modèles de la série A. Le Oppo Reno 13 Pro est le vaisseau amiral de cette gamme pour l'année 2025. Voyons si ses prestations sont à la hauteur de son prix de 799 € (ou 679 € avec l'offre de lancement).

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Les smartphones de la gamme Reno de Oppo sont des appareils perfectionnés, mais pas trop. On peut donc les considérer comme des smartphones « d’entrée de gamme du haut de gamme » ou « haut de gamme du milieu de gamme », avec un prix compris – par exemple – entre ceux du Samsung Galaxy S25 (902 € avec 12 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage) et du Galaxy A55 de Samsung (environ 550 € avec 256 Go de stockage)

La série Oppo Reno 13, lancée aujourd’hui, est composée de trois modèles :

Le Reno 13 Pro (799,9 €)

Le Reno 13 (599,9 €)

Le Reno 13 F (399,9 €), lui même décliné en une deuxième version, le Reno 13 FS (329,9 €), doté de 12 Go de mémoire et de 512 Go de stockage, contre 8 Go / 256 Go pour le Reno 13 F.

Ce test concerne donc le nouveau fer de lance de la série Reno. Comme nous allons le voir, son équipement a subi de gros changement depuis le Reno 12 Pro (plus grand écran, batterie de plus grande capacité, processeur plus véloce, etc.). Cela explique sans doute son prix, très supérieur à celui de son prédécesseur.

Peut-il constituer une alternative « économique » intéressante pour tous ceux qui ne désirent pas dépenser plus de 1000 € pour s’offrir un smartphone haut de gamme ? Voici notre avis complet.

Fiche technique

Modèle Oppo Reno 13 Pro 5G Dimensions 76,55 mm x 162,73 mm x 7,55 mm Interface constructeur ColorOS Taille de l’écran 6,83 pouces Définition 2800 x 1272 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 8350 Puce graphique Mali G615-MC6 Stockage interne 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5800 mAh Poids 195 g Couleurs Blanc, Bleu Fiche produit

Un design sophistiqué

Si le Oppo Reno 13 Pro arbore un dos plat, avec des coins arrondis et des bords plats, son écran est quant à lui incurvé sur ses quatre côtés. Relativement fin et léger, il offre une bonne prise en main. En effet, il ne pèse que 195 grammes, pour 7,55 mm d’épaisseur.

Son dos en verre est décliné en deux coloris : noir (mat) ou violet. Ce dernier, doux, très légèrement granuleux et chaud, offre un effet visuel « papillon » (ou plutôt « demi papillon »), original et séduisant. Bon point, aucune trace de doigt n’est visible au dos de ce dernier modèle.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Pour le reste, le bloc optique, presque carré, se fait assez discret, dans le coin gauche, à l’instar du récent Xiaomi Redmi Note 14 5G.

Pour sa part, l’écran est protégé des rayures par le revêtement Corning Gorilla Glass 7i, qui est — rappelons-le — une version économique, et donc moins résistante, du Gorilla Glass Victus (et a fortiori du Gorilla Glass Victus 2 qui recouvrait l’écran du Oppo Reno 12 Pro). Le tout est complété par un cadre résistant réalisé en aluminium.

Bon point, le Oppo Reno 13 Pro dispose de la certification IP68, gage qu’il est totalement imperméable à la poussière et qu’il pourra survivre à son immersion en eau douce, à faible profondeur et pendant 30 minutes maximum. Le constructeur indique que le Reno 1 Pro est également certifié IP69 et qu’il peut donc résister aux hautes pressions, ce qui peut s’avérer pratique si on décide de laver son smartphone au karcher (!).

Enfin, pour la sécurité, le smartphone dispose du traditionnel lecteur d’empreintes digitales sous l’écran (la reconnaissance du visage de l’utilisateur peut aussi être utilisée pour déverrouiller le smartphone).

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Affichage : un grand écran, précis et bien calibré

Avec son écran OLED de 6,83 pouces, le Oppo Reno 13 Pro se classe parmi les plus grand modèle du marché (le Samsung Galaxy S25 Ultra occupe la plus haute marche du podium avec son écran de 6,9 pouces). Autant dire que le confort d’affichage est au rendez-vous. D’autant que les bords de l’écran sont très fins.

La définition d’affichage est de 2800 x 1272 pixels. Les images sont donc un peu plus précises que celles affichées par les écrans Full HD+ (2400 x 1080 pixels), comme celui du Google Pixel 9, de l’Asus Zenphone 12 Ultra ou encore du Samsung Galaxy S25. Mais, bien sur, les smartphones haut de gamme conservent un avantage dans ce domaine, avec une définition d’affichage supérieure (3168 x 1440 pixels), comme sur le OnePlus 13.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Lorsque l’on n’a pas vraiment besoin d’une telle définition (quand on écoute de la musique par exemple), on peut basculer dans un mode un peu moins précis, 2374 x 1080 pixels, afin de réduire la consommation énergétique et ainsi améliorer l’autonomie du smartphone.

Sans surprise, le taux de rafraichissement maximum est de 120 Hz, avec la possibilité d’utiliser une fréquence adaptative (60, 90 ou 120 Hz). Seul petit regret, la technologie LTPO n’est pas supportée. Elle aurait permis une gestion encore plus précise de la fréquence et donc une maximisation de l’autonomie.

Pour ce qui est de la qualité d’affichage, l’écran est compatible avec le standard HDR10+. D’ailleurs, la luminosité maximale annoncée par Oppo est de 600 nits, 1200 nits (mode Luminosité automatique), avec un pic HDR pouvant grimper jusqu’à 1600 nits.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Et, il faut reconnaître que ces valeurs sont quasiment respectées en pratique, puisque nous avons relevé une luminosité de 540 nits par défaut, avec une montée à un peu moins de 1200 nits en SDR, et à peine plus en HDR, si on active le mode adaptatif.

Le constructeur annonce également que l’écran du Reno 13 Pro est capable de reproduire 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Nous avons pu vérifier cela avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Le smartphone est même en mesure de reproduire 149 % du gamut BT 709 et 67 % du gamut BT 2020.

Des fonctions IA, pas toujours disponibles en français

Le Reno 13 Pro fonctionne sous Android 15, avec le logiciel ColorOS 15 de Oppo. Lors des premières minutes d’utilisation, on constate que de nombreux jeux et applications diverses, pas franchement indispensables, sont installés et polluent l’interface. Il suffit de prendre quelques minutes pour tous les supprimer.

Bon point, le constructeur annonce que la pérennité du smartphone est assurée pendant 5 années, grâce à des mises à jour régulières du système et 6 ans pour les mises à jour de sécurité.

D’autre part, l’environnement logiciel comprend l’assistant Gemini de Google et une barre latérale intelligente, déjà rencontrée lors de notre test de Find X8 Pro. Celle-ci permet de réaliser diverses opérations, comme Parole IA (lecture d’une page Web, mais en anglais, pas en français !), Résumé IA, traduction d’écran et traduction vocale, qui assure la traduction en temps réel de la voix, pour communiquer dans un pays étranger dont on ne maîtrise pas la langue. Petit souci, selon la langue source, la traduction ne s’effectue qu’en anglais ou en chinois. C’est le cas pour le français. Cela limite considérablement le choix des destinations exotiques.

La panoplie de fonctions « AI » dédiées à la retouche graphiques est également présente. Ainsi, on retrouve les fonctions AI Erazer (gomme magique), AI Unblur (défloutage), AI Reflexion Remover ou encore Améliorer la netteté.

Une autre fonction, appelée Prises de vue parfaite par AI, est particulièrement pratique lorsqu’on a pris plusieurs photos d’un même groupe de personnes. Lorsqu’on en retouche une, sur laquelle une personne a les yeux fermés, l’application remplace automatiquement son visage par celui d’une autre photo, sur laquelle la personne en question a les yeux ouverts. Cette fonction est complétée par celle appelée Visage net IA, qui – comme son nom l’indique – améliore le piqué des visages.

AI Studio / AI LivePhoto

Performances : une puce Mediatek qui tient bien la route

Le processeur Mediatek Dimensity 8350 qui équipe le Oppo Reno 13 Pro est un modèle à 8 cœurs fonctionnant à une fréquence maximale de 3,35 GHz (sur son cœur le plus performant). Les autres ont quant à eux une fréquence de 3,2 GHz (3 cœurs) ou 2,2 GHz (4 cœurs). D’autre part, à l’instar des dernières puces Qualcomm, il intègre un NPU chargé d’accélérer les traitements liés à l’intelligence artificielle.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Complété par 12 Go de mémoire vive et de 512 Go d’espace de stockage, le processeur obtient des scores très honorables avec les différents benchmark. Et son GPU Mali G615MC6 est en mesure de répondre à tous les besoins en termes d’affichage 3D.

Ainsi, outre une excellente réactivité dans le cadre d’une utilisation bureautique et multimédia quotidienne, le Dimensity 8350 répond présent lorsqu’il s’agit de faire fonctionner les jeux les plus complexes. Par exemple, avec Fortnite, on bénéficie d’animations très fluides, avec jusqu’à 90 images par seconde, si on se contente du niveau graphique le plus bas. Dans ce cas, la réactivité est donc optimale.

Et si on préfère bénéficier de plus beaux graphismes, il faut se contenter de « seulement » 60 images par seconde au mieux (quelle que soit la situation).

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Photo : un téléobjectif

Le bloc optique du Oppo Reno 13 Pro regroupe trois optiques :

L’objectif principal, un grand angle avec une ouverture de f/1,8, est associé à un capteur de 50 mégapixels, qui dispose d’un système de stabilisation optique.

Un téléobjectif avec zoom optique 3,5x et stabilisation optique (f/2,8).

Un ultra grand angle de 8 mégapixel, qui ouvre à f/2,2 et stabilisé électroniquement.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Il n’y a donc pas de capteur pour la photo macro ! Preuve s’il en est du caractère hautement dispensable de ce type de capteur.

Ultra grand angle

De jour, les photos capturées par l’objectif ultra grand angle bénéficient d’une bonne précision. Le piqué des images est légèrement moins bon que celui des photo issues du capteur principal, mais les résultats demeurent appréciables.

Oppo Reno 13 Pro – Ultra grand angle

De nuit, les résultats s’avèrent plus aléatoires, selon la proximité des sources lumineuses. Bien sur, lorsque celles-ci sont au situées vers le centre de l’image, les bords, plus sombres, apparaissent flous.

Grand angle

Le constat est le même pour ce qui est des images générées par le capteur principal et l’objectif grand angle. Tous les éléments des images s’avèrent très détaillés, avec des couleurs fidèles à la réalité.

Oppo Reno 13 Pro – Grand angle

De nuit, nous avons été victime de ce qui semble être un bug : en utilisant le mode Nuit, le temps d’exposition demandé était de 8 secondes ! Inutile de préciser qu’il est quasiment impossible de rester parfaitement immobile pendant tout ce temps. La conséquence était inexorable : quasiment toutes les photos réalisées étaient floues.

A priori, il pourrait s’agir d’un problème lié au fait que nous ayons testé un modèle de pré-série. Nous allons procéder à de nouveaux tests très rapidement et nous mettrons à jour ce test dès que possible.

Téléobjectif

Grâce à son téléobjectif pouvant réaliser un zoom optique 3,5x (c’est mieux que celui du Samsung Galaxy S25+ !), le Oppo Reno 13 Pro est parfaitement adapté aux prises de vue d’objets ou de personnes éloignées.

En effet, non seulement les photos prises avec le zoom 2x ou 3,5x ne souffrent d’aucun défaut, mais on peut facilement pousser le facteur de grossissement à 7x, voire 10x, sans craindre une perte de qualité flagrante.

Zoom 2x

Zoom 3,5x

Zoom 7x

L’efficacité du téléobjectif est telle qu’il est tout à fait envisageable de faire appel à un zoom numérique encore plus fort, jusqu’à 30x, et obtenir des images exploitables.

Zoom 10x à 30x

Oppo Reno 13 Pro – Zoom 20x

Au-delà, si la précision des images générées baisse, certaines peuvent encore faire bonne figure. Cela va dépendre de la complexité de la scène. Si celle-ci contient, par exemple, une cabane en plein foret, l’image va paraître beaucoup plus brouillonne que si on prend en photo un monument lointain isolé, qui se détache nettement à l’horizon, dans une plaine.

A ces très forts niveaux de zoom, on apprécie que le téléobjectif dispose d’un système de stabilisation optique, ce qui facilite grandement la visée.

Zoom 60x et 120x

Samsung Galaxy s22 Ultra – Zoom 100x

Selfies

Capteur frontal de 50 mégapixels pour des selfies précis (f/2.0). Juste un petit souci colorimétrique, comme on peut le voir sur les différents exemple, entre le mode photo normal et le mode Portrait. Ce dernier a tendance a délivrer des couleurs fades, qui éclaircissent le visage.

Vidéos

Le Oppo Reno 13 Pro est en mesure de capturer des séquences vidéos en 4K, avec 60 images par seconde, mais sans technologie de stabilisation de l’image. En effet, il faut basculer en mode Full HD, ou 1080p, pour pouvoir en bénéficier.

Précisons enfin que le smartphone propose un mode facilitant la prise de photos et de vidéos sous l’eau. Pourquoi pas ? Pour immortaliser certains souvenirs en piscine (car – rappelons le – l’eau salée n’est pas recommandée malgré la certification IP68).

Audio

Comme le Oppo Reno 13 Pro ne dispose pas de prise casque, il faut avoir recours à un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou écouter sa musique via les deux haut-parleurs, qui restituent un son stéréo.

Dans ce dernier cas, la qualité audio est – sans surprise – plutôt moyenne, avec une prédominance des aigus et des mediums, et un léger déséquilibre entre le haut-parleur placé à côté du port USB C et le second, placé en haut de l’écran.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Réseau et communication

Le Oppo Reno 13 Pro n’est pas compatible avec le standard eSIM et ne peut pas abriter une carte microSD. En revanche, il peut gérer deux cartes nano SIM 5G.

Pour le reste, le smartphone est compatible avec les technologies Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC.

Grande autonomie et recharge rapide

Le Oppo Reno 13 Pro embarque une batterie de grande capacité : 5800 mAh. Ainsi équipé, il peut fonctionner une journée en demie en utilisation intensive, voire deux jours si on en fait un usage plus modéré. D’ailleurs, le constructeur annonce une autonomie en streaming vidéo pouvant aller jusqu’à 16 heures.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

En pratique, après avoir lu un film de 2 heures sur Netflix (en Wi-Fi, avec une luminosité de 250 nits et une fréquence d’affichage adaptative), le niveau de la batterie n’a baissé que de 5 %. Ce dernier a ensuite atteint 86 % au bout de 4 heures de streaming vidéo, puis 77 % au bout de 6 heures. En interpolant ces valeurs, on peut espérer une autonomie d’environ 26 heures avec une batterie pleinement chargée, ce qui constitue un excellent résultat.

Cette performance est confirmée par l’autonomie obtenue avec le test intégré à l’application PC Mark. En effet, le smartphone a fonctionné pendant pas moins de 17 heures et 10 minutes, dans les mêmes conditions.

Le dernier avantage du Oppo Reno 13 Pro réside dans sa vitesse de recharge filaire (et seulement filaire !). Celle-ci peut s’effectuer avec un adaptateur de 80 W (Supervooc), ce qui – d’après le constructeur – permet de recharger la batterie à hauteur 49 % en seulement 20 minutes, et en totalité en 49 minutes.

Oppo Reno 13 Pro // Source : Xavier Regord – Frandroid

Le Oppo Reno 13 Pro est disponible à partir d’aujourd’hui, en un seul modèle, doté de 12 Go de mémoire et de 512 Go d’espace de stockage (non extensible par ajout de cartes mémoire microSD). Il est proposé à 799,9 €.

Bon point, jusqu’au 24 mars, une offre de lancement permet de bénéficier d’une réduction de 100 € et d’un chargeur SuperVooc, sur la boutique en ligne de Oppo.

Et si vous possédez déjà un chargeur de 80 W, vous pouvez également acheter le smartphone chez un revendeur comme Boulanger, Fnac ou Darty, où vous pourrez profiter d’une remise immédiate de 120 €, ce qui fait passer la facture à seulement 679,9 € (toujours jusqu’au 24 mars).

Parmi les concurrents récents du Oppo Reno 13 Pro, on peut citer le OnePlus 13R (vendu 769 € en version 12 Go / 256 Go), issu – rappelons le – de la même maison mère que Oppo. Ce dernier a l’avantage d’intégrer l’excellent processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’offrir meilleure autonomie. Mais, à la vue des bonnes performances du Dimensity 8350 Ultra du Oppo Reno 13 Pro et de l’autonomie de ce dernier, ce n’est pas à notre avis un critère déterminant. D’autre part, le zoom optique du OnePlus 13 R est moins puissant (« seulement » 2x) et ce smartphone n’est pas totalement étanche.

Autre modèle, le Xiaomi 14T Pro, actuellement commercialisé au prix de 753 € (en version 12 Go / 512 Go). Il ne manque pas d’atouts : processeur Mediatek Dimensity 9300 ultra plus performant que la puce du Oppo Reno 13 Pro; écran 144 Hz particulièrement lumineux; téléobjectif 2,6x; charge filaire hyper rapide en 120 W; étanchéité totale (IP68).