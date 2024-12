Oppo Reno 12F : 200 €, c’est un super prix pour un smartphone avec écran OLED 120 Hz

L’Oppo Reno 12F a beau avoir Ă©tĂ© lancĂ© Ă moins de 250 euros, sa fiche technique ressemble plutĂ´t Ă celle d’un smartphone haut de gamme, et donc bien plus onĂ©reux. La bonne nouvelle du jour, c’est qu’il est encore moins cher actuellement : Auchan le propose, avec une coque, Ă 199,99 euros au lieu de 250,99 euros.

C’est cette annĂ©e qu’Oppo a fait son come-back en France, après avoir pris la dĂ©cision, en 2023, de cesser ses activitĂ©s sur notre sol. Le constructeur chinois a par la suite prĂ©sentĂ© de nouveaux smartphones, Ă l’image du Reno 12F, un modèle qui cumule les atouts : Ă©cran OLED rafraĂ®chi Ă 120 Hz, charge rapide 45 W, fonctionnalitĂ©s IA… Si ce beau programme vous intĂ©resse, sachez que ce Reno 12F est en ce moment proposĂ© Ă moins de 200 euros.

Les points essentiels de l’Oppo Reno 12F

Une dalle OLED FHD+ 6,67 pouces

Un combo Snapdragon 685 + 8 Go de RAM

ColorOS et sa dose d’IA

Une charge 45 W

Initialement affichĂ© Ă 250,99 euros, le pack Oppo Reno 12F + coque est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199,99 euros chez Auchan.

Un smartphone résistant avec un bel écran fluide

L’Oppo Reno 12F est tout d’abord un smartphone d’entrĂ©e de gamme particulièrement Ă©lĂ©gant, avec ses tranches plates et ses coins arrondis que l’on voit dĂ©sormais sur bien des rĂ©fĂ©rences premium. Mention spĂ©ciale pour son bloc photo rond entourĂ© d’un liserĂ© lumineux, qui peut s’animer en fonction de votre musique ou des notifications reçues. Le smartphone est par ailleurs très fin (7,76 mm d’Ă©paisseur seulement), mais aussi tout Ă fait rĂ©sistant grâce Ă son revĂŞtement en alliage polymère. Ajoutons Ă cela une certification IP64 : il est donc rĂ©sistant Ă la poussière et aux Ă©claboussures d’eau. L’Ă©cran devrait donc ĂŞtre bien rĂ©actif mĂŞme sous la pluie.

En parlant de cet Ă©cran, justement, on a ici droit Ă une dalle OLED Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces, qui a le net avantage d’ĂŞtre en plus rafraĂ®chie Ă 120 Hz. Les animations devraient donc ĂŞtre très fluides. On aurait aimĂ© bĂ©nĂ©ficier de ce taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ© en jeu, mais malheureusement, l’Oppo Reno 12F n’est pas le plus puissant pour cet usage. On y reviendra.

Autrement, la marque promet un pic lumineux Ă 2 100 nits, ce qui est très sĂ©duisant. Notez aussi que le smartphone est mĂŞme dotĂ© d’un mode « Coucher », qui permet Ă la couleur de l’Ă©cran d’adopter une teinte plus confortable pour le soir.

Des fonctions IA bien pratiques

Dans les entrailles de ce Reno 12F, on trouve par ailleurs une puce Snapdragon 685 Ă©paulĂ©e par 8 Go de RAM. Si grâce Ă cette configuration, Android se rĂ©vèle bien fluide et les applications bien gĂ©rĂ©es, malgrĂ© quelques ralentissements probables, le smartphone pourrait peiner Ă supporter des applications très lourdes ou le multitâche. Sachez aussi qu’il ne s’agit pas du meilleur modèle pour le gaming.

On s’attardera bien plus sur son interface ColorOS 14.1, mise Ă jour conçue pour Android 14, riche en options intĂ©ressantes. Elle met avant tout Ă disposition plusieurs fonctions d’intelligence artificielle, et c’est plutĂ´t rare sur cette gamme de prix. Gomme magique pour retoucher une photo, transformation et enrichissement de clichĂ©s… L’expĂ©rience IA promet d’ĂŞtre bien sympathique.

CĂ´tĂ© photo, l’Oppo Reno 12F embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx (possiblement aussi gadget que chez les autres smartphones d’entrĂ©e de gamme) ainsi qu’un capteur selfie de 32 Mpx. Oppo propose donc ici une belle polyvalence. Nul doute que l’IA intĂ©grĂ©e permettra de peaufiner le rendu de chaque clichĂ©. Enfin, concernant son autonomie, le Reno 12F renferme une batterie de 5 000 mAh, et offre surtout une compatibilitĂ© avec la charge rapide SuperVOOC 45 W.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Oppo du moment.

