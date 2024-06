Oppo revient en France : les produits prévus et les objectifs de la marque pour ce nouveau départ

Montres, écouteurs, IA, smartphones, OnePlus, on vous détaille la feuille de route d'Oppo pour 2024-2025.

« Après une pause d’un an », comme aime à l’écrire Oppo, la marque chinoise est bien de retour sur le sol français où elle conserve encore un parc de deux millions d’utilisateurs.

Si en 2018 Oppo était arrivé en France avec un smartphone ultra haut de gamme — le Find X — qui avait fait jaser, son retour est beaucoup plus humble. Il passe par sa gamme Reno, des smartphones plutôt typés milieu/haut de gamme (entre 600 et 800 euros pour les derniers Reno 8 sortis en France). Les Reno 12 et Reno 12 Pro seront les premiers disponibles chez nous. Ils seront présentés officiellement le 18 juin.

Mais bien sûr, ce n’est que le début de la feuille de route française du constructeur chinois. Son ambition est de « retrouver des parts de marché intéressantes » et ce sur tous ses anciens segments. Il faut donc s’attendre à retrouver des écouteurs Oppo, des montres Oppo, sans doute des tablettes Oppo. Bref, tout le panier garni que l’on avait lorsque la marque nous a quittés l’an dernier.

Des écouteurs et une montre Oppo en France avant fin 2024

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour cela. Les Reno 12 seront rapidement rejoints par des écouteurs et une montre qu’Oppo lancera en France d’ici la fin de l’année, nous a-t-il confié. Il y aura plusieurs paires d’écouteurs sans fil avec une fourchette de prix allant de 40 à 150 euros environ, on ne viendra donc pas taquiner les haut de gamme que pouvaient être les Enco X2.

Pour la montre, c’est un modèle plutôt haut de gamme nous assure Oppo sans en dire plus. En cherchant un peu, on voit qu’Oppo a sorti une Watch X au premier trimestre 2024. Si l’on fait la conversion, cette montre connectée se trouve aux alentours de 350 euros, ce qui correspond avec une tarification plutôt haut de gamme.

Oppo va gérer OnePlus en France

Mieux, la Watch X est déjà disponible en France. Enfin, faut-il plutôt dire que la OnePlus Watch 2 l’est puisque les deux montres sont des copies conformes. Et ce n’est pas étonnant puisque leurs constructeurs sont liés.

Oppo Watch X // Source : Oppo OnePlus Watch 2 // Source : OnePlus

D’ailleurs pour boucler la boucle, Oppo nous précise un remariage pour le territoire français. Les deux constructeurs chinois sont proches dans la conception de leurs produits et diffèrent sur les identités de marque. Les deux vont coexister comme auparavant à la différence près que, désormais, Oppo s’occupera de OnePlus qui se retrouvera sous sa coupe.

Focus smartphones avec du changement sur les Find X

Mais s’il va rapidement proposer des accessoires, Oppo fait un focus sur les smartphones. C’est son terrain de prédilection. Après les Reno12 suivront les autres gammes, mais pas avant 2025.

Oppo a pour volonté de capitaliser sur la valeur avec ses Find. Néanmoins, il va clarifier sa gamme en France afin qu’elle ne se cannibalise pas avec les Reno. Par le passé, on avait ce sentiment avec les versions Lite et Neo. Vraisemblablement, elle pourraient ne pas nous parvenir pour ne nous laisser que deux Find X8 très haut de gamme et bien décorrélés des Reno.

Côté tarif, la marque ne nous dit rien pour l’instant, mais on imagine que l’on taquinera ceux d’un Xiaomi 14 Ultra ou d’un Honor Magic 6 Pro, soit environ 1500 euros. Mais on est jamais à l’abri d’une bonne surprise.

Et bien qu’Oppo mette plutôt l’accent sur la valeur, on aura aussi de nouveau droit à des Oppo A, des smartphones d’entrée de gamme accessibles entre 150 et 300 euros.

Des fonctions IA sur toutes les gammes Oppo

D’ailleurs ces Oppo A seront pris dans le viseur IA d’Oppo. La marque a pour volonté de faire ruisseler des fonctionnalités d’intelligence artificielle sur toutes ses gammes, des smartphones les plus chers aux moins chers. De l’IA générative à moins de 300 euros, ce serait du jamais vu.

En revanche, si Oppo a affirmé intégrer Gemini Ultra de Google à ses smartphones, ce sera sans nul doute sur les Find plutôt que sur les A. Les Reno12 auront aussi droit à leur volet d’intelligence artificielle. On pourra vous en parler plus en détails après leur présentation le 18 juin prochain.

La vision d’Oppo pour la France

L’ambition d’Oppo est logiquement de « retrouver des parts de marché intéressantes », nous confie-t-il. On imagine que reprendre la place qu’il a quittée en 2023 lorsqu’il a disparu sera une première étape.

Une quatrième place pour laquelle il va devoir batailler, la concurrence s’étant renforcée. Il va devoir regagner la confiance des utilisateurs, mais aussi de ses partenaires. Dans un premier temps, ses produits seront plus présents en ligne qu’en magasin.